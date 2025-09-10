Con l’arrivo al cinema del terzo film, la saga di Downton Abbey arriva a conclusione dopo una serie tv di sei stagioni e 2 lungometraggi. Anche il capitolo conclusivo, come tutti quelli che l’hanno preceduto, offre uno spaccato sulla campagna inglese, tra edifici storici e dolci paesaggi. Le location che si vedono sul grande schermo, tra le classiche ambientazioni delle vicende della famiglia Crawley e quelle inedite, possono tracciare anche l’itinerario della tua prossima vacanza.

La trama di «Downton Abbey – Il gran finale»

In Downton Abbey 3 – Il gran finale la famiglia Crawley dovrà affrontare una profonda crisi finanziaria e uno scandalo pubblico che coinvolge Lady Mary (Michelle Dockery). Tutti saranno costretti a un cambiamento e al passaggio di consegne verso una nuova generazione, così da garantire il futuro della tenuta. La situazione si complica ancora di più quando arriva l’eccentrico zio americano Harold Levinson (Paul Giamatti). Finisce un epoca insomma, e i protagonisti della saga sono contretti a farci i conti. Ci sarà spazio anche a un omaggio per la Contessa Madre Violet, l’iconico personaggio interpretato da Maggie Smith, morta il 27 settembre 2024.

Le location classiche di Downton Abbey

Con Downton Abbey 3 – Il gran finale tornano sullo schermo le location classiche che hanno fatto da sfondo a tutta la saga. Nella finzione la storia è ambientata nello Yorkshire, ma le riprese sono state effettuate anche in altre zone del Sud-Ovest dell’Inghilterra e a Londra. Highclere Castle, maestoso castello del XIX, è ormai diventato celeberrimo da quando è stato scelto come dimora della famiglia Crawley. Più o meno la stessa sorte è toccata al villaggio di Bampton, nell’Oxfordshire, tipico paesino di campagna che nella serie è il villaggio di Downton. Rivedremo anche Basildon Park, nel Berkshire: un’elegante casa palladiana costruita nella seconda metà del Settecento che nella saga ospita la residenza londinese dei Crawley. Torna sullo schermo anche Bridgewater House, a Londra, la cui facciata funge da esterni di Grantham House.

Claydon House

In Downton Abbey 3 – Il gran finale, Claydon House nel Buckinghamshire è stata scelta come location per l’abitazione di Sir Petersfield, personaggio dell’alta società inglese che farà il suo debutto nella storia. Si tratta di un mirabile esempio di architettura palladiana, con interni in stile rococò, una sala da ballo e una magnifica scalinata, salotti riccamente decorati, specchi dorati, boiserie e gli stucchi. Proprio qui ha vissuto Florence Nightingale, “la signora con la lanterna”, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Claydon House è aperta al pubblico durante i mesi estivi.

Richmond Theatre

Il Richmond Theatre, nel Sud-Ovest di Londra, è stato utilizzato in Downton Abbey 3 – Il gran finale sia negli interni che negli esterni. È stato costruito nel 1899 da Frank Matcham, uno dei più famosi architetti teatrali vittoriani, nello stile barocco edoardiano. La facciata è maestosa con i suoi balconi in ferro battuto. Gli interni sono opulenti, con dorature, velluto rosso, affreschi e modanature intagliate. Tutt’ora in attività, ed è stato set anche di altre produzioni cinematografiche. Le visite guidate organizzate regolarmente permettono di ammirare cosa c’è dietro le quinte e salite sul palco.

Piccadilly Arcade

Downton Abbey 3 – Il gran finale ambienta alcune scene anche nel West End di Londra, per esempio a Piccadilly Arcade viene utilizzata per una scena di shopping. Si tratta di un passaggio coperto inaugurato nel 1909. In stile edoardiano, collega Piccadilly a Jermyn Street. Storicamente nota per le sue botteghe di sarti, calzolai e orologiai, ha mantenuto la sua autenticità.

Fortnum & Mason

Sempre a Londra, Fortnum & Mason è un grande magazzino in cui la produzione di Downton Abbey 3 – Il gran finale ha ambientato una scena di shopping. Fondato nel 1707 da William Fortnum e Hugh Mason, è un’istituzione del lusso, scelto dai reali e dall’aristocrazia inglese per gli acquisti: dai profumi al cibo, ai beni preziosi. Le eleganti vetrine e gli interni sontuosi in legno intagliato, uniti a illuminazione classica e allestimenti eleganti, creano un mix tra storia e modernità che attrae anche oggi migliaia di visitatori.

45 Jermyn Street Café

Al 45 Jermyn Street Café avviene un incontro tra Lady Mary e Lady Edith. Puoi fermarti anche tu per un tè sulla sua terrazza discreta, siedi su una delle sedie in rattan e immergiti nell’atmosfera aristocratica e raffinata.

2 Carlton Gardens

2 Carlton Gardens si trova nel cuore de quartiere di St James a Londra. È un palazzo ottocentesco in stile neoclassico con facciate in pietra bianca e grandi finestre ad anta. In Downton Abey 3 – Il gran finale è Petersfield House, la casa londinese di un personaggio dell’alta società. Non è accessibile al pubblico ma puoi ammirarlo dall’esterno mentre passeggi per le vie della città.

Waterloo Gardens

I Waterloo Gardens fanno da sfondo a una passeggiata di Lady Edith e Lady Mary in Downton Abey 3 – Il gran finale. Una tipica piazza privata londinese, che offre un’oasi di tranquillità e di verde nel caos della metropoli. Ha prati curati, sentieri ombreggiati e aiuole piene di fiori, ma purtroppo non è accessibile ai non residenti.

Ippodromo di Ripon

L’ippodromo di Ripon, nello Yorkshire è stato fondato nel 1900, ed è tra i più antichi del Nord dell’Inghilterra. Piste ben curate, tribune classiche, aree di passeggio e un’architettura che unisce la semplicità con il fascino tradizionale inglese ne fanno un luogo da non perdere. Qui, in Downton Abbey 3 – Il gran finale, sono state girate le scene ambientate alle corse di Ascot.

Great Yorkshire Showground

La fiera dell’ultimo capitolo della saga di Downton Abbey trova la sua location perfetta nel Great Yorkshire Showground. Si tratta di una delle più grandi fiere agricole del Regno Unito, che ospita gare di bestiame, dimostrazioni agricole, bancarelle di artigianato e intrattenimento tradizionale. Se sceglierai di vistarla preparati a una vera immersione nell’atmosfera più autentica delle fiere di campagna britanniche.

Thirsk Hall

Thirsk Hall un maniero del XVIII secolo circondato da terreni agricoli. In Downton Abbey 3 – Il gran finale ha fatto da location per una scena ambientata nel porcile. La tenuta, con tutti i suoi annessi, ha un’architettura classica tipica della campagna inglese. Offre uno spaccato particolarmente autentico sullo Yorkshire rurale, con i suoi paesaggi ed edifici tipici. I fan della serie adoreranno visitarla per ritrovare l’atmosfera che hanno apprezzato sullo schermo.

The World of James Herriot

Il World of James Herriot è un museo immersivo dedicato al celebre veterinario e scrittore James Herriot e che in Downton Abbey 3 – Il gran finale ospita gli interni di casa Molesley. All’interno del museo viene ricreata meticolosamente l’atmosfera di un villaggio dello Yorkshire negli Anni ’30 e ’40: vi si trovano uno studio veterinario e una casa tipica, oltre a molti oggetti della vita quotidiana dell’epoca. Visitarlo sarà un’occasione per scoprire un luogo ricco di storia e tradizioni, che ha ispirato gran parte del mondo del film, oltre che per immergersi nelle sue atmosfere.

Leggi anche I costumi da sogno del film di Downton Abbey