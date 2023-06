S copriamo le Spa che in Italia e nel mondo offrono trattamenti beauty in luoghi unici. In Scozia si sale su un treno leggendario per essere coccolate con i prodotti firmati Dior. Sulle Alpi si nuota sospese tra terra e cielo in una Spa che è un capolavoro architettonico. In Islanda ci si immerge in laguna su materassini galleggianti.

Le Spa più spettacolari: in Scozia sul treno di Dior

Tra le Spa più spettacolari al mondo ce n'è una che attraversa le Highlands scozzesi. Benvenuta a bordo del Belmond Royal Scotsman, capolavoro in stile edoardiano con cabine intarsiate di mogano e arredi accoglienti in tweed e lana (belmond.com). In omaggio all’amore di Christian Dior per la Scozia, che fece da sfondo a una celebre sfilata dello stilista nel 1955, una delle carrozze del treno ora ospita la nuova Spa Dior. Dal finestrino, come in un film, scorrono le immagini di promontori di roccia aspra, valli glaciali, coste frastagliate e castelli un tempo contesi tra gli antichi clan mentre tu, sdraiata su un comodo lettino, ti lasci cullare dal dondolio della carrozza e dalle mani di un esperto massaggiatore. Nelle due cabine decorate con il motivo Toile de Jouy, nel bordeaux caratteristico della griffe, puoi prenotare il trattamento corpo D-elements ispirato al paesaggio scozzese, al calore della sua terra con la posa di pietre semi-preziose riscaldate lungo la schiena e alla sferzata di energia che regala la sua brezza rinfrescante, dior.com. A bordo la definiscono once in a lifetime experience, un regalo da farsi una volta nella vita.

Il treno scozzese che ospita la nuova Spa Dior.

Le Spa più spettacolari: in Austria con le celeb

Fuori le imponenti vette alpine del Wilder Kaiser, dentro il calore del legno e una sorpresa, un maneggio con splendidi purosangue lipizzani separato dalla hall dell’albergo solo da un vetro che permette di ammirare lo spettacolo in tranquillità. Entri al bio hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser, alle porte di Kitzbühel, in Austria, e ti rilassi all’istante. Ma è solo l’inizio perché ad attenderti ci sono 12.000 metri quadri di Spa, dedicati al benessere in un alternarsi di piscine di acqua sorgente. E poi saune aromatiche con pareti di abete rosso, grotte saline e un lago naturale dove nuotare circondati da piante acquatiche, stanglwirt.com. La carta dei massaggi su misura prevede ayurveda, aromaterapia e riflessologia. Ma il motivo che ha portato qui tante celeb, Gwyneth Paltrow in testa, sono anche i trattamenti e i cosmetici di Barbara Sturm, medico estetico e skin-guru di Kim Kardashian, Elle MacPherson, Hailey Bieber e Irina Shayk. Il principio attivo della portulaca che attiva la telomerasi, l’enzima dell’immortalità, rende la sua linea cosmetica unica. Come il siero ialuronico che la Sturm definisce “la T-shirt bianca della cosmesi”. Irrinunciabile.

Il relax nella spa del bio hotel Stanglwirt.

In Alto Adige, dove tocchi il cielo

La piscina a sbalzo che regala la sensazione di potersi tuffare nel verde della valle era già il segno distintivo dell’hotel Hubertus di Valdaora, in Alto Adige (hotel-hubertus.com). Ora si aggiunge una Spa spettacolare sospesa tra il cielo azzurro e il vasto panorama sottostante. Si chiama Heaven & Hell perché è composta da due parti. Prima ti rilassi con le vasche idromassaggio e le docce panoramiche, sulla piattaforma fluttuante. Poi scendi la scala che porta all’inferno, ma un inferno piacevole, con saune, idromassaggio e ice room. E dopo questi rigeneranti shock termici sei invitata a passeggiare nel parco wellness Alpenreych dove le sale massaggio portano i nomi di re e principesse protagonisti delle leggende delle Dolomiti.

In Toscana, ospite dei Medici

Un’antica residenza della famiglia Medici è stata trasformata in resort a cinque stelle immerso nella Val d’Orcia, la tipica campagna toscana punteggiata da dolci colline, filari di vite e olivi secolari. È questa la vista rilassante che si apre davanti ai tuoi occhi se ti immergi in una delle piscine del Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat. A partire dalla Bioaquam, la grande vasca che ti accoglie con getti massaggianti e lettini immersi e poi si affaccia sul panorama della valle (fonteverdespa.com). Oltre a offrire i benefici dell’acqua sorgiva ricca di minerali che da secoli qui a San Casciano dei Bagni rende preziose le cure termali, la Spa propone un percorso Equilibrum messo a punto da uno staff medico con effetti benefici sul sistema nervoso, endocrino e immunitario. E poi ci sono trattamenti come il detossinante viso alle argille delle crete senesi, il massaggio aromatico con olio di vinaccioli e fragranza al rosso nobile. Infine il candle massage vellutante: una carezza rigenerante fatta con la morbidezza della cera calda e il profumo degli oli aromatici. Quando inizia vorresti non finisse mai.

La piscina del Fonteverde Spa

Dall'Islanda al Marocco, le spa da mille e una notte

La laguna di acqua azzurro lattiginosa, e tutto intorno il colore potente della lava nera interrotto solo dal verde del muschio: è quello che ti aspetta al Blue Lagoon di Grindavík, in Islanda. Qui i massaggi si fanno su materassini galleggianti (bluelagoon.com). La Mamounia di Marrakech compie 100 anni e rimane uno degli hotel più affascinanti al mondo dove concedersi un massaggio tra hammam tradizionali, Spa private e trattamenti con sapone nero, olio di Argan e acqua di rose, mamounia.com