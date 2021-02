Willie Peyote, tutto sul rapper a Sanremo 2021 con “Mai dire mai (la locura)”

W illie Peyote è uno dei big più attesi a Sanremo 2021: il rapper torinese promette di fare scintille con la sua Mai dire mai, che parla anche di Bugo e Morgan

Preparatevi a uno scatenato turbinare di parole supportate da un ritmo irresistibile: Willie Peyote sale sul palco di Sanremo 2021 entrando ufficialmente a far parte dei 26 big che si batteranno a suon di nuote per vincere l'ambito premio finale.

Torinese, con una voce inconfondibile che si riconosce tra mille, Peyote porta sul palco tutte le perplessità di una generazione particolare, quella dei Millennials. Ragazzi nati negli anni 80, a cui era stato promesso il mondo e, invece, stanno attualmente raccogliendo le briciole. Ma chi è questo cantante così talentuoso?

La carriera di Willie Peyote

Diciamolo pure: non tutti conoscono Willie Peyote. Il rapper è sulla piazza da ben dieci anni, eppure i suoi brani sono più che altro di nicchia, amati da tutti i fan della musica indipendente (che quest'anno saranno ben soddisfatti dato che sul palco saliranno anche, tra gli altri, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Coma Cose e altri protagonisti della scena indie).

Eppure le sue doti musicali sono sono straordinarie e, unite alla sua capacità di parlare a una generazione vessata dalla depressione in modo provocatorio e ironico, hanno creato un vero fenomeno che promette di far vibrare l'anima del pubblico di Sanremo 2021.

Peyote ha pubblicato cinque album da solista che sono dei veri gioiellini: Manuale del giovane nichilista, Non è il mio genere, il genere umano, Educazione Sabauda, Sindrome di Tôret e Iodegradabile.

Nessuno di questi album si può incasellare nel rap classico: lo stile di Willie Peyote è innovativo, con sonorità originali davvero travolgenti.

Il rap come evoluzione

Ma andiamo alle curiosità su Willie Peyote. Come abbiamo già detto, è un rapper. Eppure non è nato come tale: al contrario, ha iniziato da adolescente ad avvicinarsi alla musica con l'obiettivo di fare rock.

Poi, è nata una passione viscerale per il punk: insieme al beatmaker Kavah e al musicista Shula, Peyote fonda il gruppo S.OS. Clique e con loro pubblica anche un EP, intitolato l'Erbavoglio.

Solo dopo queste esperienze, prendendo atto che via via le parti rappate entravano sempre più a far parte dei suoi brani, Peyote ha deciso di dedicarsi alla carriera da solista e di abbracciare totalmente il rap.

Il vero nome di Willie Peyote

Willie Peyote è un nome d'arte: il vero nome del rapper è Gugliemo Bruno. Ai tempi degli S.O.S. Clinique, il big in gara a Sanremo 2021 si faceva chiamare Gugi.

Poi, con l'ingresso ufficiale nel mondo del rap, Bruno ha creato un mix ironico e divertente: Willie Peyote si rifa al personaggio Wile E. Coyote, lo sfortunato personaggio Warner Bros che tenta sempre (fallendo) di acchiappare il velocissimo Beep Beep.

Il nome è ricalcato in modo da far riferimento al suo vero nome (Gugliemo, che in inglese è William) e al peyote, una pianta allucinogena.

La musica nella vita di Peyote

L'ingresso nel mondo della musica di Willie Peyote era quasi già scritto. il padre, infatti, da giovane faceva il musicista e Willie lo seguiva in tourneé.

Da ragazzo, inoltre, ha fatto il batterista: questa esperienza gli ha concesso di guardare con curiosità a cosa succedeva sul palco, dandogli una posizione quasi "trasparente" seppur fondamentale, una punto di vista privilegiato su un panorama complesso.

La faccia da bravo ragazzo

Quando si pensa a un rapper si pensa subito a un personaggio forte, duro, un vero macho: ecco, Willie Peyote ha scardinato questa immagine presentando sé stesso nella maniera più naturale possibile.

Peyote ha la classica faccia da bravo ragazzo. Anzi, no, diciamola tutta; ha l'aria da intellettuale, forse un po' radical chic, che ti fa pensare che al massimo potrebbe ascoltare musica, piuttosto che farla.

Ed è proprio questa la sua forza: mostrandosi per ciò che è, senza diventare un "personaggio", Willie Peyote invita già a riflettere sul fatto che la musica non è il musicista, la musica non è l'aspetto di chi canta: la musica è musica, senza se e senza ma.

Sul suo aspetto da bravo ragazzo scherza anche in uno dei suoi successi, l'Outfit Giusto, dicendo: La gente mi guarda e mi dice tu non sembri un rapper. Si direbbe, sembri tipo un batterista o un impiegato. Sono stato entrambi e in entrambi i casi licenziato.

Mai dire mai (la locura): il brano di Willie Peyote a Sanremo 2021

Non stupisce che Amadeus abbia portato Willie Peyote a Sanremo 2021: la sua canzone è pungente e più che a vincere il Festival in sé (che di certo sarebbe un gran bel traguardo) punta ad aggiudicarsi il premio della critica.

Mai dire Mai (La locura) è arguta su più livelli: il nome tra parentesi ci riporta al protagonista di Boris, René Ferretti, che in un episodio della serie ha a che fare con la locura, ovvero per il guizzo di finta sostanza che in realtà è solo apparenza.

Il testo si muove su diversi livelli: Peyote denuncia, in modo ironico, il sistema discografico italiano portando proprio sul palco dell'Ariston un brano che dissacra il classico sistema musicale della Penisola.

Il colpo da maestro? Il riferimento a quanto accaduto lo scorso anno tra Bugo e Morgan: le brutte intenzioni…che succede? Mi sono sbagliato dice Peyote nel suo brano, che non le manda a dire proprio a nessuno.