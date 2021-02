N on al cinema ma sulle migliori piattaforme streaming, Wonder Woman 1984 porta nelle nostre case dal 12 febbraio la seconda puntata del film DC dedicato all'eroina più amata di sempre.

Se molti film stanno attendendo tempi migliori per il cinema per poter uscire ufficialmente nelle sale, altri si stanno adattando ai tempi scegliendo di uscire secondo la data programmata nelle piattaforme di streaming. Questa è la scelta anche per Wonder Woman 1984 che dal 12 febbraio è disponibile in formato digitale a noleggio premium.

Quando esce Wonder Woman 1984

Il film Wonder Woman 1984 è disponibile dal 12 febbraio ma a differenza delle previsioni che lo volevano sul grande schermo sceglie di uscire nel solo formato digitale su alcune piattaforme selezionate. Wonder Woman 1984 doveva essere il film di ripartenza per la Warner Bros che sia per una questione di costi sia per non deludere i fan ha ripiegato sullo streaming.

Il film sarebbe dovuto uscire il 5 giugno dello scorso anno nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti arrivando poi in Italia ad ottobre ma la pandemia ha obbligato la Warner Bros a cambiare i piani e dopo Disney con la pubblicazione di Mulan sulla piattaforma di streaming anche Wonder Woman 1984 sarà disponibile solo sulle piattaforme digitali prescelte.

Dove vedere Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 sarà disponibile a noleggio premium su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube, Google Play, TimVision, Plastation Store ma anche Sky Primafila e Infinity. Ampia scelta delle piattaforme ma è bene specificare che non si tratta di un film fruibile in modo gratuito agli abbonati, esattamente come per Mulan su Disney+ è necessario pagare un biglietto di noleggio della pellicola per poterla vedere.

La trama

L’eroina più amata, simbolo di indipendenza e femminismo, è pronta ancora una volta a salvare il mondo. Wonder Woman in compagnia del fedele aiutante Steve Trevor è pronta a difendere le sorti dell’umanità dai nemici Max Lord e Cheetah. Il titolo del film è dovuto agli anni in cui è ambientata, Wonder Woman in questo nuovo capolavoro firmato DC Comics torna direttamente negli anni Ottanta riportando i fan dei fumetti indietro nel tempo.

Il cast

Come per tutti i film dei supereroi il cast è eccezionale; a vestire i panni dell'eroina protagonista è Gal Gadot mentre l’aviatore americano Steve Trevor viene interpretato da un affascinante Chris Pine. A completare il cast troviamo Kristen Wiig nei panni di una archeologa amica di Diana, Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen che rappresenta Ippolita, la mamma della supereroina.

Perché vedere Wonder Woman 1984

Per le appassionate del mondo nerd e dei fumetti il sequel del film campione d’incassi del 2017 è assolutamente imperdibile ma anche per chi è lontana dal mondo della DC Comics è una pellicola assolutamente consigliata, soprattutto da vedere in compagnia dei propri figli.

Il film diretto da Patty Jenkins è ambientato negli anni ’80 e racconta di una donna incredibilmente indipendente tanto da salvarsi da sola e soprattutto salvare il mondo dai cattivi. La protagonista è quindi una eroina femminista, un buon esempio per spezzare la catena dell’immaginaria donna principessa che debba essere salvata.

Inoltre tra le motivazioni forti per vedere il film a noleggio in streaming c’è il ritorno della coppia Diana Prince e Steve Trevor amatissima nel primo episodio della saga. I richiami al film del 2017 sono numerosi quindi, in caso non lo abbiate visto, fate una maratona e vedeteli uno dopo l’altro per trascorrere una serata al grido di Girl Power.

La storia di Wonder Woman

Wonder Woman è un’eroina femminile tra le poche ad aver fatto la storia dei supereroi e dei fumetti. Il film diretto da Patty Jenkins prende ispirazione dalla combattente inarrestabile disegnata da William Moulton Marston e Harry G. Peter. Wonder Woman ha una doppia vita, da una parte veste i panni dell’eroina e dall’altra un po’ come tutti i supereroi è un’umana comune dal nome Diana Prince.

La prima comparsa di Wonder Woman risale al 1941 ed è senza dubbio la prima delle eroine femminili della DC Comics oltre ad essere una delle icone del fumetto DC insieme a Batman e Superman. Wonder Woman è una amazzone semidea figlia di Ippolita, regina di Themyscira e di Zeus, re dell’Olimpo.

L’eroina femminista

Con il film del 2017 Hollywood ha aperto ufficialmente ad un nuovo ideale di donna, una figura forte e indipendente un po’ come avevamo già avuto modo di assaggiare in CatWoman. L’eroina femminile tutta curve non attira l’attenzione con il suo corpo ma grazie alla sua forza, al suo coraggio e alla forte lealtà.

L’incredibile attrice Gadot riesce a conquistare anche i più scettici grazie all’esperienza sia professionale che personale portando sui grandi schermi un personaggio nato 75 anni fa ma rendendolo assolutamente attuale e interessante. Definire Wonder Woman un’eroina femminista non è affatto errato, anzi. Il creatore stesso William Moulton Marston era uno strenuo sostenitore del femminismo tanto da essere volto di campagne per il suffragio universale e per il diritto alla contraccezione.

Wonder Woman 1984 è un ottimo film da vedere in famiglia o da sole per riscoprire come una donna possa essere in grado di salvare se stessa e il mondo intero puntando sul suo coraggio.