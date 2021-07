World Kiss Day: perché baciarsi fa bene e ci fa amare ancora di più

C ome il 6 luglio è diventato il World Kiss Day e perché è sempre giusto celebrare il bacio e le sue ricorrenze.

Chiamalo apostrofo rosa, dimostrazione d’amore: il 6 luglio è il World Kiss Day, una delle due ricorrenze internazionali dedicate proprio a questo gesto.

Un bel modo per celebrare questa festa è ripercorrerne la storia e scoprire tutte le curiosità legate al baciarsi e ai suoi benefici.

La storia della ricorrenza

Al bacio sono dedicate varie ricorrenze e il World Kiss Day è quella estiva.

In realtà, nasce come aggiornamento della Giornata internazionale del bacio (International Kissing Day), fissata al 13 aprile per commemorare il bacio (sulla bocca) più lungo della storia, durato più di 46 ore consecutive.

Nel 1990, una coppia in Inghilterra una coppia ha stabilito un nuovo record, rimanendo incollata a baciarsi per 58 ore di seguito. In seguito alla vittoria della coppia (durante una gara di baci, ovviamente), è stata stabilita una nuova data, quella del 6 luglio, chiamata National Kissing Day. Pur essendo una festa nazionale, come diceva il nome stesso, la data del 6 luglio è stata poi adottata anche nel resto del mondo come World Kiss Day.

Inutile negare che a volte questa doppia ricorrenza crea un po’ di confusione, ma in fondo, è sempre bello celebrare il bacio.

Tra l’altro, a seconda delle tradizioni locali, ci sono anche altre date dedicate alla celebrazione del gesto d’amore per eccellenza. Per esempio, negli Stati Uniti la Giornata Nazionale del Bacio si festeggia il 22 giugno, mentre per la tradizione indiana cade il 13 febbraio, cioè il giorno prima di San Valentino.

Lo stesso significato in tutte le lingue

A proposito di espressioni, il World Kiss Day in italiano è il Giorno Internazionale del Bacio e cade sempre il 6 luglio.

Del resto, c’è qualcosa di davvero universale nel bacio: puoi chiamarlo kiss, beso, bisou, wěn, kuss e in tantissimi altri modi (e lingue). Quello che non cambia è la sostanza, cioè un gesto d’amore che tutti possono comprendere al mondo. Una dichiarazione, anzi. A secondo del tipo (e del rapporto), un bacio può significare «Ti amo» o «Ti voglio bene» o… entrambe le cose.

Curiosità scientifiche

Il World Kiss Day è il giorno ideale per baciare e per imparare qualche curiosità sul bacio, che è oggetto di studi di psicologia, neurologia, etc. Proprio dalla scienza, infatti, arriva la dimostrazione che la famigerata chimica tra due persone (una coppia) è una cosa seria.

Secondo la scienza, infatti, un bacio tra due persone può essere rivelatore dell'effettiva chimica tra loro e decidere gli esiti della relazione.

Questo è valido soprattutto all'inizio, poiché è una sorta di test. Un bacio profondo pone i due partner a contatto ravvicinato: ci si annusa, letteralmente, ci si assaggia e si scatenano le reazioni di papille gustative, olfatto e senso del tatto.

Alcuni psicologi della State University di Albany (New York) sostengono che circa il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno troncato sul nascere una relazione perché i primi baci non erano andati bene.

Il ricercatore svizzero Claus Wedekind ha trovato che le donne potrebbero essere particolarmente attratte dall'odore di uomini che hanno un assetto genetico diverso da loro in una determinata regione del DNA. Quest’area, chiamata «complesso maggiore di istocompatibilità o MHC», praticamente permette alle donne di “percepire” quali uomini sono potenziali padri dei loro figli.

Perché baciare fa bene

Sempre a proposito di studi scientifici, il World Kiss Day è il giorno giusto per rinfrescarsi la memoria riguardo tutti i benefici che derivano dal baciarsi.

Rafforza il sistema immunitario

Nel corso di un bacio appassionato, è possibile trasmettersi fino a 80 milioni di batteri. Questo non è affatto una cosa negativa, al contrario. La maggior parte di questi batteri sono infatti composti da microorganismi buoni. Insomma, durante il bacio acquisti una bella scorta di batteri “buoni” e il tuo sistema immunitario viene stimolato a produrre nuovi anticorpi.

Stando agli studi dell'Academy of General Dentistry americana, inoltre, la produzione di saliva indotta dal bacio aiuterebbe anche a combattere la formazione di carie nei denti.

Antidepressivo naturale

Il bacio ha poteri analgesici, antiinfiammatori e antidepressivi. Durante l’atto del baciarsi sulle labbra, si alza la soglia di attivazione dei recettori del dolore e l'organismo inizia a rilasciare le endorfine.

Queste, chiamate anche sostanze della felicità, hanno anche funzioni antidolorifiche. Nello stesso tempo, un bacio provoca il rilascio di ossitocina, che aiuta a combattere la depressione, lo stress e gli stati di ansia.

Allenamento con i baci

Non sarà efficace come una sessione in palestra, ma i baci fanno bruciare un buon numero di calorie, perché il cuore, in quel momento di passione, può raggiungere anche le 140 pulsazioni al minuto. E poi, con un bacio si attivano tutti i muscoli facciali: così, combatti le rughe e fai ginnastica anche con il viso.

Toccasana per il cuore

Abbassa la pressione, aumenta del battito cardiaco e, quindi, permette infatti un miglioramento della circolazione sanguigna. Insomma, ora hai capito perché il batticuore da bacio e baciarsi è una gran cosa per il benessere del cuore sia in senso metaforico sia fisico?

Sempre più amore

Hai ancora bisogno di ulteriori argomenti perché il World Kiss Day diventi la tua giornata preferita dell’anno?

Allora, pensa che baciarsi è un gesto d’amore che lo aumenta.

Visti i benefici emotivi del bacio – che riduce lo stress, migliora l’umore e l’autostima – va da sé che più ci si bacia, più si rafforza l’amore l’uno per l’altra.