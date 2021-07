Young Royals: su Netflix la serie tv che coniuga romanticismo e opulenza

I primi amori adolescenziali in un rigido collegio privato, le costrizioni che derivano dall'essere principe e il sogno di un futuro diverso: è Young Royals, la nuova serie TV Netflix da vedere

Il nuovo teen drama di Netflix tinteggiato LGBTQI è disponibile dal 1° luglio 2021, giorno in cui sono stati divulgati tramite la piattaforma di streaming i 6 episodi che compongono la prima stagione di Young Royals, in contemporanea nei 190 Paesi nei quali è prevista la distribuzione.

La nuova produzione vede le sue radici ben salde in Svezia; è ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. Come suggerisce il titolo, la trama si concentra sulle vicende di un giovane Reale che si trova a fare i conti con una nuova quotidianità, costretto ad adattarsi e ad affrontare piccole sfide giornaliere che non aveva considerato.

Scoprirà se stesso, tra sogni e aspirazioni, ma la vita di doveri ai quali non può sottrarsi tornerà presto con prepotenza.

La trama

"Il principe Wilhelm si adatta alla sua nuova vita nel prestigioso collegio di Hillerska ma seguire il proprio cuore gli riesce più difficile del previsto", si legge su Netflix nella presentazione della nuova serie TV Young Royals.

L'attore Edvin Ryding è il protagonista. La prima stagione prende vita da uno scandalo che lo coinvolge e al quale la Casa Reale fa fronte mandando il principe in collegio, ovviamente un collegio privato.



La serie TV inizia con una rissa in un locale che coinvolge anche il principe. Come spesso abbiamo visto sul grande e sul piccolo schermo, non c'è alcuna novità nel fatto che la rissa sia stata ripresa e sia finita su Internet assumendo dimensioni catastrofiche.

Ciò che poteva essere facilmente dimenticato, così, raggiunge l'attenzione dei media e dell'intera nazione. Diventa ingestibile e motivo di scandalo per i Reali. Le scuse pubbliche di Wilhelm al Paese non sono sufficienti: si assume le proprie responsabilità in diretta TV e, in occasione delle scuse formali, comunica anche che si trasferirà a studiare in un collegio privato.

L'intento è quello di prendere precauzioni affinché non si verifichino episodi analoghi, motivo di vergogna per i Reali.

Il principe raggiunge quindi il prestigioso collegio privato di Hillerska, pronto ad intraprendere una nuova vita. Qui scoprirà la sessualità ed esplorerà i primi amori. Wilhelm sogna un futuro diverso, i cui ingredienti salienti sono la libertà e l'amore incondizionato.

Sogna inoltre di tenersi lontano dagli obblighi che derivano dalla sua famiglia, dalle costrizioni e dalle responsabilità nei confronti del Paese di origine.

Inaspettatamente diventa però il successore diretto al trono. A questo punto la crisi è già in atto e Wilhelm si trova combattuto tra i propri doveri e la libertà di essere finalmente se stesso. Questo il dilemma che dividerà il suo cuore e che lo vedrà sprofondare in una crisi esistenziale. La necessità di far fronte ai propri doveri reali da un lato, l'esigenza di essere se stesso in assoluta libertà per perseguire i propri sogni, dall'altro.

Cast e personaggi

L'attore svedese Edvin Ryding interpreta il principe Wilhelm, protagonista della serie Young Royals, colui attorno al quale si sviluppa l'intero racconto.

Gli altri personaggi principali sono Omar Rudberg che interpreta Simon, Malte Gårdinger che veste i panni di August.



Frida Argento è Sara, Nikita Uggla è Felicie, Pernilla August è la Regina Kristina, Nathalie Varli è Madison, Felicia Truedsson è Stella, Fabian Penje è Henry, Carmen Gloria Pérez è Linda, Uno Elger è Walter, Mimmi Cyon è Fredrika, Ingela Olsson è Anette Lilja, Livia Millhagen è Smysan, David Lenneman è Poppe e Samuel Astor è Nils.

Il protagonista, Edvin Ryding

18 anni di età, nato nel 2003, Edvin Ryding è l'attore svedese che ha guadagnato il ruolo di protagonista nella nuova serie TV Young Royals. Veste i panni del principe Wilhelm nel 2021 ma il suo debutto in TV si deve a diversi anni fa.

Ne aveva appena compiuti 6 quando è apparso per la prima volta sul piccolo schermo, nella serie TV Mannen Under Trappan. Nel 2011 è stato ingaggiato per un ruolo nel film Kronjuvelerna in cui interpretava il personaggio di Richard Persson.

Di recente ha recitato nella serie TV Älska Mig 2, lo scorso anno, e ha prestato la voce in High School Musical - The Musical - The Series, Framåt e Doctor DoLittle sempre nel 2020.

Il suo nome completo all'anagrafe è Lars Edvin Folke Ryding ed è nato in Svezia il 4 febbraio 2003, sotto il segno zodiacale dell'acquario.

Gli episodi

La serie TV Young Royals è una produzione Nexiko AB per Netflix. La prima stagione conta un totale di 6 episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno. A differenza di altre serie Netflix e in controtendenza rispetto a ciò che succede con frequenza, gli episodi di Young Royals non hanno un titolo specifico.

La serie TV infatti sembra essere pensata per la visione tutta d'un fiato, in cui i singoli argomenti degli episodi assumono valore rispetto all'intera narrazione. Per vedere la prima stagione tutta di seguito, basterà quindi dedicarci quattro ore e mezza per un totale di 270 minuti.

Young Royals è disponibile per la visione in esclusiva su Netflix, solo in streaming. Al momento non è prevista la rotazione televisiva. Per vedere i 6 episodi è necessario sottoscrivere un abbonamento (a pagamento) alla piattaforma.

