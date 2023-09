D al grigio ai metallici, dal bianco al nero, dai colori pastello al rosso, questa è la palette dei colori must have della stagione autunnale. Ovviamente le tonalità del grigio e del rosso sono infinite. Ma quali sono, invece, i capi d’abbigliamento da abbinare a questi colori? Quali indumenti non possono mancare in un guardaroba autunnale? A quali accessori non possiamo rinunciare? Ecco i 5 must have di stagione da indossare a settembre

5 must have di stagione: giacche

Un look autunnale necessita di un capo spalla che possa sostituire un opprimente cappotto durante il giorno o nei periodi ancora particolarmente caldi, ovvero la giacca o il blazer. A seconda del proprio stile o dell’occasione d’uso, tra i 5 must have di stagione sono ammessi tutti i tipi di giacca, dalla pelle al “principe di Galles”, dal denim al tweed. Maniche arrotolate o tirate su, modelli oversize o corti tipo “bolero”, chiusura laterale o a doppio petto, questa è l’ultima moda delle giacche e dei blazer da donna.

Un taglio sartoriale e il colore di tendenza, NaraMilano

Una signora giacca di tessuto “principe di Galles”, esclusiva e su misura, Nasco Unico

Monopetto e corta è perfetta per il giorno sopra la canotta, Paul Smith

La giacca crop doppiopetto è un must, Gant

Per una occasione speciale il blazer in duchesse stampata con fantasia circo, Alessandro Enriquez (700 euro)

Il rosa è un colore vincente anche per la giacca da smoking, Veronica Iorio (484 euro)

Il blazer di velluto a coste cammello da abbinare a capi con colori neutri ma, anche al fucsia, Relish

5 must have di stagione: camicie

Le variazioni climatiche della stagione inducono ad una scelta scontata, pratica e adatta ad ogni tipo di occasione: la camicia. Tra i must have della stagione, la camicia, riconosciuto come capo d’abbigliamento per l’ufficio, è sfruttata anche per occasioni d’uso più mondane e da tempo libero. Le ultime tendenze della moda tendono a far esaltare questo capo, con righe, balze e ruches. Basta soltanto variare col tessuto e la forma, e la camicia diventa punto focale del look. Così come un motivo scozzese e la flanella, rendono questo capo casual, un pizzo delicato addolcisce la forma e si può indossare anche per una serata romantica.

Una camicia che veste, da usare con denim bianchi, Beatrice b.

Il denim quest’autunno deve essere blu scuro, Gant

Grigio, il colore che la moda invernale comanda ma con quel tocco unico di design, Paul Smith

La camicia azzurra rigorosamente maschile, Uniqlo

Per un’occasione importante la camicia avorio con manica a jambon, Romeo Gigli

Un tocco di stampa animalier non guasta mai, soprattutto se è una camicia, Gaëlle Paris

In seta bicolore, elegantissima, Le Sarte Pettegole

5 must have di stagione: abiti

Come in quasi tutte le stagioni, nel nostro guardaroba autunnale non possono mancare gli abiti. Gli abiti autunnali vanno dal rigoroso tubino al maxi dress, passando per modelli corti che richiamano lo stile anni ’60. Di rigore le maniche, lunghe o a tre quarti. Gli scolli a barca sono l’ideale per la stagione, e profonde scollature sulla schiena per le più audaci. Di ultimissima tendenza gli abiti con uno stile bon ton, corti o lunghi, purché abbiano ruches, colori tenui e maniche a sbuffo.

Il rosso è il colore della stagione e se sulla schiena c’è un oblò l’abito è perfetto, Gaëlle Paris

Abito a camicia da indossare anche sopra i pantaloni, Ottod’ame

Vestito scivolato perfetto per il fine settimana, Paul Smith

Il maxi dress è assolutamente il tubino nero, Sezanne

Mini dress con manica lunga e bottoncini, molto bon ton come la moda chiede, Veronica Iorio (393 euro)

La tendenza fiori sbocciata nella stagione estiva diventa macro per l’autunno, Marc’o Polo

5 must have di stagione: giubbotto

Il giubbotto biker è la tendenza vincente con l’immancabile chiodo, da abbinare, in perfetto contrasto, ad abiti bon ton o a gonne lunghe. Volumi ovviamente oversize, spalle definite e perfetto stile da rocker. E la scelta spazia dalla pelle ai tessuti di nylon.

Per il chiodo punta sul bianco, Bomboogie

Il bomber oversize si conferma vincente anche per questa stagione moda, Marc’o Polo

Non può mancare il classicissimo giubbotto di jeans: risolve qualsiasi look autunnale, Pence 1979

Scarpe&stivali

Gli stivali sono tra i must have della stagione. È la e che non può mancare e che definisce tutto il look. Fedelissimi ai piedi di ogni donna, i modelli più gettonati sono quelli “tronchetto”, poi c’è da scegliere tra le varie forme e colori, traforati, scamosciati, con tacco largo e open toe. Purché ci sia femminilità e portamento, si può optare anche per degli stivali senza tacco o per i modelli alti, anzi vertiginosi. E per le scarpe? Il modello Mary Jane trionfa anche con tacchi a rocchetto.

Vernice rossa e tacco a blocchetto per gonne midi anche di denim, Chie Mihara

Il tronchetto è l’eterno protagonista, bianco poi è vincente, Primadonna

Con gli stivali potremo osare qualsiasi altezza dai cuissardes ai leggings boots. Questi sono molto Seventies, Rocco Barocco

Le Mary Jane saranno super fashion con qualsiasi tacco, Pittarosso

Basse, color cielo con doppio cinturino: cos’altro? Lanapo (150 euro)

Pump! Finalmente tacchi alti ma comodi, Chie Mihara

Ha collaborato Cristina Nava