O versize per un look effortless chic? O aderente per essere impeccabile? Magari con spalle boxy per comunicare grinta? Le giacche delle sfilate autunno-inverno 2023/2024 solleticano già la nostra fantasia in fatto di look: ecco le 5 tendenze di cui non potremo fare a meno la prossima stagione



Le sfilate autunno-inverno 2023/2024 hanno parlato e noi abbiamo preso nota: il guardaroba femminile della prossima stagione non potrà fare a meno delle giacche, ma quali nello specifico? In questa guida te ne elenchiamo 5, fornendoti tutta l’ispirazione necessaria per indossarle.

Con le spalle scese e bombate

Esiste forse qualcosa di più confortevole e rassicurante di una giacca dalla silhouette cocoon? Spalle scese e silhouette bombata, così sono le caratteristiche delle giacche di tendenza il prossimo autunno. Le abbiamo avvistate in passerella da Miu Miu, dove il concetto di look monocromatico viene portato alla massima espressione: gonna, maglia, borsa, slingback e giacca, tutto è perfettamente in palette. Giacche con spalle scese anche in passerella da Emilia Wickstead, dove quest’ultima prende tutta la scena diventando un minidress da sfoggiare con nonchalance. Troppo audace? Inserisci nel look pantaloni neri a sigaretta, il risultato – chic – non cambia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emilia Wickstead autunno-inverno 2023/2024.

Le giacche boxy

Spalle squadrate e ben definite contraddistinguono le giacche che esprimono (più di tutte) carattere e personalità: le abbiamo viste in passerella da Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood, indossate sopra culotte abbinate. Certo, licenza poetica di sfilata a parte, probabilmente non è con culotte sgambatissime che vorrai uscire di casa al mattino: prova dunque la giacca boxy con i jeans a sigaretta o dal taglio a palazzo, il risultato cool è assicurato. Menzione di merito anche a Victoria Beckham: l’ex Spice Girl, oggi direttrice creativa della casa di moda che porta il suo nome, ci esorta a sperimentare la giacca boxy a mo’ di minidress: è fattibile perché la lunghezza consente. In alternativa, scegli un completo gonna e giacca, e segui comunque le istruzioni di Posh Spice: i collant neri a rete stretta hanno ancora un’innegabile allure.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham autunno-inverno 2023/2024.

Le giacche cropped

Premessa: in autunno, giacca cropped non significa obbligatoriamente ombelico a vista, anzi. In passerella da Marc Jacobs, la vita dei pantaloni si alza fino a coprire completamente l’ombelico, per bilanciare con armonia la simmetria della giacca cortissima. È un primo approccio – validissimo – a questa tendenza moda autunno-inverno 2023/2024. In alternativa, osserva quanto propone Thom Browne, lo stilista americano che sotto la giacca cropped va a costruire uno styling fondato sui principi del layering (cioé la stratificazione). Prima la maglia dolcevita, poi un bustier che ricorda la cintura obi giapponese, infine la giacca cropped. E voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marc Jacobs autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Thom Browne autunno-inverno 2023/2024.

Oversize e formato maxi

Parola d’ordine: nonchalance. Un look effortless chic lo ottieni facilmente se punti sulle silhouette oversize e i colori neutri: questo è anche uno dei pilastri su cui si tiene in piedi la tendenza del quiet luxury. Premessa a parte, la giacca oversize è un must-have secondo la moda autunno-inverno 2023/2024: lo dice Gucci, che la abbina a una morbida camicia bianca, sapientemente inserita dentro jeans a palazzo dalla vita altissima. E lo dice anche Etro, che mette da parte il concetto di blazer per preferire un ampio capospalla doppiopetto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro autunno-inverno 2023/2024.

Il blazer sciancrato

Non può mancare all’appello, naturalmente: il blazer sciancrato è certamente un passepartout straordinario, un capo essenziale e strategico nel guardaroba femminile. Tory Burch lo propone in una tonalità sabbiata particolamente scura, abbinandolo a pantaloni in velluto azzurro per un contrasto cromatico impeccabile. Colorazioni in palette invece da Lanvin, dove il blazer sciancrato color ruggine sopra minigonna abbinata e panta-stivali di pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tory Burch autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Lanvin autunno-inverno 2023/2024.