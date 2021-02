I n attesa dell’inizio della kermesse, l’albo d’oro di Sanremo ci porta alla scoperta di tutti i vincitori del Festival, fra canzoni indimenticabili e big della musica.

Albo d’oro di Sanremo, i vincitori del Festival

Dal 2 al 6 marzo 2021 va in scena la 71esima edizione del Festival di Sanremo. In gara tanti Big della canzone e Nuove Proposte con un solo obiettivo: conquistare il palco dell’Ariston con la canzone giusta. La kermesse quest’anno è stata messa a dura prova dall’emergenza Coronavirus, con tante restrizioni, le incognite riguardo al pubblico e la conduzione di Amadeus. Non resta che attendere le 5 serate dello show, dal martedì sino alla finalissima di sabato sera, per scoprire chi vincerà. In attesa che le luci sul palco dell’Ariston si riaccendano un po’ di ripasso non guasta. Chi sono tutti i vincitori del Festival? L’Albo d’oro di Sanremo raccoglie nomi importanti e canzoni che sono passate alla storia, ma anche artisti che, dopo il grande successo, sono stati dimenticati dal mondo della musica.

Albo d’oro di Sanremo, le canzoni senza tempo e i brani

Da anni ormai il Festival di Sanremo è un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Se è vero che negli ultimi anni l’attenzione è stata spostata più sullo show e i grandi ospiti, la gara continua ad appassionare. A poche settimane dalla kermesse è già iniziato il toto vincitori con ipotesi e scommesse su chi trionferà. Quale cantante trionferà? Guardando indietro scopriamo vittorie memorabili, come quella di Bobby Solo e Iva Zanicchi con Il cuore è uno zingaro, o quella di Modugno con Nel blu dipinto di blu. Fra gli anni Ottanta e Novanta, Sanremo ha regalato grandi successi con canzoni che sono passate alla storia come Perdere l’amore, Uomini soli, Mistero, Adesso Tu, Ti lascerò o Portami a ballare. Negli ultimi anni il Festival ha ospitato sul palco molti talenti scoperti grazie alla tv, come Marco Carta, Emma Marrone, Marco Mengoni o Valerio Scanu. Fra i tormentoni più recenti poi non si può non citare Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani o Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, brani che hanno vinto a Sanremo rispettivamente nel 2017 e nel 2018, diventando fra i più trasmessi in radio e cantati.

Albo d’oro di Sanremo, gli anni Cinquanta e Sessanta

Nel 1951, Nilla Pizzi inaugura la prima edizione del Festival di Sanremo trionfando sul palco con Grazie dei fiori, un vero e proprio cult della musica italiana. Dopo di lei arriveranno tanti altri appuntamenti e brani indimenticabili da Non ho l’età (Per amarti) a Zingara.

1951 Nilla Pizzi – Grazie dei fiori

1952 Nilla Pizzi – Vola colomba

1953 Carla Boni, Flo Sandon’s – Viale d’autunno

1954 Giorgio Consolini, Gino Latilla – Tutte le mamme

1955 Claudio Villa, Tullio Pane – Buongiorno tristezza

1956 Franca Raimondi – Aprite le finestre

1957 Claudio Villa, Nunzio Gallo – Corde della mia chitarra

1958 Domenico Modugno, Johnny Dorelli – Nel blu dipinto di blu

1959 Domenico Modugno, Johnny Dorelli – Piove (Ciao ciao bambina)

1960 Tony Dallara, Renato Rascel – Romantica

1961 Betty Curtis, Luciano Tajoli – Al di là

1962 Domenico Modugno, Claudio Villa – Addio… addio

1963 Tony Renis, Emilio Pericoli – Uno per tutte

1964 Gigliola Cinquetti, Patricia Carli – Non ho l’età (Per amarti)

1965 Bobby Solo, New Christy Minstrels – Se piangi se ridi

1966 Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti – Dio come ti amo

1967 Claudio Villa, Iva Zanicchi – Non pensare a me

1968 Sergio Endrigo, Roberto Carlos Braga – Canzone per te

1969 Bobby Solo, Iva Zanicchi – Zingara

Albo d’oro di Sanremo, gli anni Settanta e Ottanta

A inaugurare gli anni Settanta a Sanremo ci pensa il duo formato da Adriano Celentano e Claudia Mori che vince il Festival con Chi non lavora non fa l’amore. Anni dopo arriveranno anche Romina e Al Bano Carrisi con Ci sarà ed Eros Ramazzotti con l’indimenticabile Adesso tu.

1970 Adriano Celentano, Claudia Mori – Chi non lavora non fa l’amore

1971 Nada, Nicola Di Bari – Il cuore è uno zingaro

1972 Nicola Di Bari – I giorni dell’arcobaleno

1973 Peppino Di Capri – Un grande amore e niente più

1974 Iva Zanicchi – Ciao cara come stai?

1975 Gilda – Ragazza del Sud

1976 Peppino Di Capri – Non lo faccio più

1977 Homo Sapiens – Bella da morire

1978 Matia Bazar – …e dirsi ciao!

1979 Mino Vergnaghi – Amare

1980 Toto Cutugno – Solo noi

1981 Alice – Per Elisa

1982 Riccardo Fogli – Storie di tutti i giorni

1983 Tiziana Rivale – Sarà quel che sarà

1984 Al Bano, Romina Power – Ci sarà

1985 Ricchi e Poveri – Se m’innamoro

1986 Eros Ramazzotti – Adesso tu

1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi – Si può dare di più

1988 Massimo Ranieri – Perdere l’amore

1989 Anna Oxa, Fausto Leali – Ti lascerò

Albo d’oro di Sanremo, gli anni Novanta e Duemila

Nel 1990, i Pooh conquistano Sanremo con Uomini soli, ancora oggi una delle canzoni più belle di sempre. Le canzoni degli anni Duemila raccontano un periodo di cambiamenti, fra nuovi cantanti e i vincitori dei talent show.

1990 Pooh – Uomini soli

1991 Riccardo Cocciante – Se stiamo insieme

1992 Luca Barbarossa – Portami a ballare

1993 Enrico Ruggeri – Mistero

1994 Aleandro Baldi – Passerà

1995 Giorgia – Come saprei

1996 Ron, Tosca – Vorrei incontrarti fra cent’anni

1997 Jalisse – Fiumi di parole

1998 Annalisa Minetti – Senza te o con te

1999 Anna Oxa – Senza pietà

2000 Avion Travel – Sentimento

2001 Elisa – Luce (Tramonti a nord est)

2002 Matia Bazar – Messaggio d’amore

2003 Alexia – Per dire di no

2004 Marco Masini – L’uomo volante

2005 Francesco Renga – Angelo

2006 Povia – Vorrei avere il becco

2007 Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

2008 Giò Di Tonno, Lola Ponce – Colpo di fulmine

2009 Marco Carta – La forza mia

2010 Valerio Scanu – Per tutte le volte che…

2011 Roberto Vecchioni – Chiamami ancora amore

2012 Emma – Non è l’inferno

2013 Marco Mengoni – L’Essenziale

2014 Arisa – Controvento

2015 Il Volo – Grande amore

2016 Stadio – Un giorno mi dirai

2017 Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente

2019 Mahmood - Soldi

2020 Diodato - Fai rumore.