A madeus per ora ha confermato soltanto tre co-conduttrici (e due ospiti) per Sanremo 2021, oltre all’immancabile braccio destro Fiorello.

I presentatori di Sanremo 2021

Sranno una folta squadra i presentatori di Sanremo 2021. A pilotare la gigantesca macchina organizzativa del festival in qualità di presentatore e direttore artistico è Amadeus, che si è circondato di un team di co-conduttori e ospiti fissi decisamente nutrito.

Andiamo allora a scoprire chi sono i presentatori di Sanremo (o conduttori che dir si voglia) che vedremo sul palco del teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021.

Il conduttore-spalla: Fiorello

Per il secondo anno di seguito Fiorello sarà il mattatore di Sanremo. In onore della sua amicizia storica con il direttore artistico Amadeus il popolarissimo comico partecipa a tutte le serate del festival.

Il suo ruolo sarà - a sua detta - quello di spalla comica, a tutti gli effetti un presentatore a cui sarà dato il compito di portare comicità e frizzantezza al timone - più istituzionale - di Amadeus. In quanto personaggio di punta del festival Fiorello compare anche negli spot televisivi di Sanremo.

La grande assente: Naomi Campbell

Amadeus l’aveva scelta, oltre che per la sua bellezza vulcanica, per via delle numerose battaglie che la topmodel ha portato avanti contro il razzismo. Naomi Campbell doveva essere non solo l'ospite internazionale di punta, ma anche co-conduttrice di Sanremo per una sera.

Purtroppo questa importante presenza è stata disdetta durante la settimana precedente al festival, per motivi logistici. Alla super model infatti sarebbe stato impossibile presenziare al festival per via delle restrizioni relative agli spostamenti dagli Usa imposte a causa della pandemia Covid.

Amadeus ha rimediato al forfait di Naomi Campbell chiamando nello stesso ruolo una super model italiana: Vittoria Ceretti.

Amadeus ha scelto una squadra tutta femminile che lo accompagnerà nel corso delle cinque serate del festival. Una scelta molto singolare che il direttore artistico aveva fatto anche nella precedente edizione di Sanremo. Invece di scegliere una o due presentatrici per tutta la serata del festival, Amadeus ha infatti scelto uno o due personaggi per ogni serata: tutte donne che per la loro personalità e per il loro curriculum danno lustro al festival.

Ecco chi sono le co-conduttrici:

Matilda De Angelis (prima serata)

Elodie e Luisa Ranieri (seconda serata)

Vittoria Ceretti (terza serata)

Barbara Palombelli e Beatrice Venezi (quarta serata)

Serena Rossi e Simona Ventura (finale)

Gli ospiti fissi di Sanremo 2021

Oltre a Fiorello, ci saranno due ospiti fissi quest’anno che potremmo intendere anche come co-conduttori poiché saranno presenti in tutte le puntate:

Achille Lauro ha già partecipato a Sanremo nelle due precedenti edizioni. In particolare durante Sanremo 2021 ha affascinato il pubblico ricreando a ogni esibizione un personaggio iconico. A quanto dichiarato dallo stesso cantante per questo Sanremo condurrà un'operazione simile, ricreando ogni sera una sorta di "quadro", come lui stesso lo ha definito.

Zlatan Ibrahimovic non ha bisogno di presentazioni: il celeberrimo calciatore al momento in forza al Milan si fa spesso notare per la sua forte personalità e per le sue dichiarazioni. Non sappiamo ancora quale sarà precisamente il suo contributo sul palco di Sanremo, ma è sicuramente molto atteso.

Matilda De Angelis

È l’attrice del momento, tutti ne parlano ma soltanto Amadeus è riuscito ad integrarla nel cast delle sue con-conduttrici: Matilda De Angelis ha toccato il cielo con un dito recitando al fianco di Nicole Kidman in The Undoing, la fortunata serie thriller arrivata in Italia su Sky Atlantic.

Matilda, classe 1995, ha catturato l’attenzione internazionale grazie ad HBO, ma su Netflix invece ha recitato nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e molto presto la vedremo su Rai 1 nel cast della serie tv Leonardo. Giovanissima e bellissima, Matilda è già stata candidata a due David di Donatello e ha vinto il Premio Bacco al Festival di Berlino, ma ha fatto breccia nel cuore dei suoi migliaia di follower parlando a cuore aperto circa il body positive e i problemi con l’acne.

Elodie

L’anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, ma Elodie ha saputo catturare l’attenzione non soltanto con la sua voce graffiante, ma anche per la padronanza del palcoscenico (e per gli abiti meravigliosi). Sarà per questo che Amadeus, anziché inserirla nel cast dei 26 big in gara, invece l’ha voluta al suo fianco come co-conduttrice.

La cantante romana ne ha fatta di strada dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e Amadeus è pronto ad averla con sé. Durante la conferenza stampa di Sanremo, il conduttore ha infatti precisato: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. È bella, spiritosa, divertente, ironica”.