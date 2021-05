L a collezione comprende bikini coloratissimi e dalle fantasie di tendenza come quelle animalier, a fiori e persino a righe arcobaleno

Valorizzare le silhouette e permettere a ogni donna di trovare il suo stile. È questo l’obiettivo di Calzedonia per l'estate 2021 che ti farà fare un tuffo, letteralmente, fra i colori e le fantasie più hot del momento. Come? Ma con la nuova collezione mare che sbarca sul piccolo schermo con due spot dedicati.

Protagonisti i nuovi costumi a tinte vivaci e dalle fantasie che ti danno subito gioia e positività: animalier, floreali e persino a righe arcobaleno. Seguendo il mantra “We’re living it up!” che è poi il fil rouge della nuova campagna.

Vivremo così una giornata d’estate negli splendidi scenari del Sudafrica, finalmente in vacanza con le amiche, tra momenti di relax e divertimento.

Ad accompagnare quest’atmosfera ci sono le note musicali create da Caroline Koch, dj, cantante e producer italo-tedesca con la sua nuova canzone “Sunshine”. Il brano è perfetto per completare le immagini dello spot, in tv dal 9 maggio.

Caroline Koch ha iniziato la sua carriera sin da giovanissima, fondando poi la sua Sound Agency “Koraline”, formata da un gruppo che proviene dal mondo discografico e dal mondo branding. È una nuova realtà imprenditoriale nata per creare la musica “su misura” per i marchi come Calzedonia.

I bikini sono i veri protagonisti della collezione Calzedonia per l'estate 2021. Specialmente quelli con il reggiseno a triangolo semplice o imbottito per incontrare le esigenze di tutte, caratterizzati dai particolari giochi di lacci che ti danno un tocco in più di stile. Li abbinerai agli slip con sgambatura alta, alla brasiliana o sempre con i lacci.

Per non farti mancare proprio nulla li aggiungi al pareo in tinta come quello animalier. Ma non è tutto. I costumi li indossi da soli sul bagnasciuga e potrai sfoggiarli con gonne, shorts e blazer per un effetto vedo-non vedo. A proposito, fra le novità ci sono anche i particolari costumi con top a canotta a righe arcobaleno, ma finanche monocolore, dall’effetto lurex o stropicciato. Saranno i tuoi must have di questa estate 2021.