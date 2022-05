Camicie primavera estate 2022: i modelli di tendenza

C amicie bianche e celesti dal taglio regular, ma anche super colorate e a fantasia. Ecco i modelli di tendenza per le camicie della primavera estate 2022

Le camicie per la primavera estate 2022

Le camicie sono le protagoniste essenziali, versatili e assolute della bella stagione.

Oltre all'immancabile must have della camicia bianca maschile, possibilmente overshirt, da rubare a lui, la primavera 2022 le vuole super colorate e fantasia.

Ecco la nostra selezione di bluse, camiciole, camicette con rouches o maniche a palloncino, floreali o animalier, collo coreana o fiocco da annodare ma sempre super cool per tutti gli stili.

Alle camicie, insomma, non è possibile resistere. Ecco a te le più trendy della primavera estate 2022:

1 di 26 - Blusa in pura seta con maniche a sbuffo e collo coreana per un elegante stile etnico

220 euro

Robert Friedman 2 di 26 - Non vuoi la solita camicia in cotone? Questa è top: rouches all over e absolut pink per farsi notare

392,00 euro

Veronica Iorio 3 di 26 - Questa blusa è così perfettamente romantica da richiamare alla memoria un quadro Impressionista

79 euro

&OtherStories 4 di 26 - Modaiola ma attenta all'ambiente? Questa è la tua camicia! La stampa floreale è certificata ZDHC, senza sostanze chimiche dannose

229 euro

Beatrice .b 5 di 26 - Cropped! È assolutamente il super must della stagione. Non dimenticare di usare, se lasci scoperto l'ombelico, una jewellery belt sottile: sarai super cool

19,99 euro

Bershka 6 di 26 - Sarà il ricamo ma questa blusa fa subito vacanza in Grecia e la voglia di Mediterraneo sale

180 euro

Caliban 7 di 26 - In preziosa seta è da indossare annodata su un paio di hotpants sfilacciati di denim bianco con gli stivali texani, It Shoes della stagione estiva

322 euro

Federica Tosi 8 di 26 - Sembra profumare di bucato steso al sole, la camicia a righe con bordini macramè oldstyle

18 euro

Kiabi 9 di 26 - Stile bowling per questa camiciola con stampa floreale da sfoggiare in un beach party

460 euro

Alessandro Enriquez 10 di 26 - Eleganza minimale e materiali naturali per essere semplicemente chic

185 euro

LABO.ART 11 di 26 - Pantalone stile Capri e foulard tra i capelli, per questa camicia azzurro cielo

190 euro

Le Sarte Pettegole 12 di 26 - Camicia oversize in tessuto satinato con stampa a righe oblique da indossare con pantaloni fluidi per un look pijama

39,99 euro

Mango - www.mango.com 13 di 26 - Non può essere primavera senza una camicia in crépe de Chine misto seta rosa

119 Euro

Marella 14 di 26 - Un must passepartout la blusa che si presta a styling easy chic "sblusata" in una longuette nera o boho style con un jeans strausato e tracolla cuoio

15 euro

Kiabi 15 di 26 - Mai dimentare la fantasia animalier! Questo top in seta è smanicato ma ha volant frou-frou sulle spalle

139 euro

Marella 16 di 26 - Trasparente e leggera da portare sblusata

Prezzo su richiesta

Maryling 17 di 26 - Ampia e in lino verde prato, glam con un denim chiaro

139 euro

ottod'Ame 18 di 26 - Tessuto easy iron: sì, perché facile da stirare è l'imperativo per tutte noi!

79,99 Euro

Oysho 19 di 26 - Tie-dye ma su camicia in cotone Oxford a righine

213 euro

Pence 1979 20 di 26 - Maxi camicia in stile maschile da tenere chiusa e fuori dai pantaloni

135 euro

Pennyblack 21 di 26 - Questa è una casacca che risolve situazioni formali con un pantalone a sigaretta nero e ai piedi una ballerina

135 euro

Persona 22 di 26 - Nera ma in cotone leggerissimo e con un ampio volume, illuminala con un girocollo a catena oro

105 euro

Persona 23 di 26 - Camicia da portare slacciata con al collo tante collanine

15 euro

Primark 24 di 26 - Le tonalità sorbetto sono super glamour sia in colorblock che abbinate al bianco, re assoluto dell'estate. Blusa in seta

115 euro

Pennyblack 25 di 26 - Un colore energico per una camicia in cotone, tessuto ideale per affrontare il caldo delle giornate estive

19,99 euro

Pull&Bear 26 di 26 - Un'aria vintage per questa camicietta con profili a contrasto. Indossala con pantaloni maschili ampi da strizzare in vita con una cintura cuoio

185 euro

Sfizio

Come portare le camicie

Le camicie non passano mai di moda. Sono un capo evergreen e per di più il simbolo di una femminilità moderna. Ma quali modelli indosserai per la primavera estate 2022? Semplici quanto basta per sfoggiarli con qualsiasi look, hanno una nota charmant se sono decorate dalle ruches e dalle fantasie più glam. Un esempio? Oltre ai ruggenti anni Ottanta – che sono ritornati in auge con l’animalier –, per la bella stagione farai un tuffo nei Sixties con le stampe tie dye.

Dopotutto le camicie non sono mai abbastanza e ti salvano da quei momenti di indecisione davanti allo specchio. Puoi sfoggiarle praticamente con tutto. Dai jeans – con i mom a vita alta, ad esempio, alla Marilyn Monroe – alle gonne proprio come le pencil skirt. E non è tutto. Già, perché i fashion trend parlano chiaro: le shirts si portano anche con le minigonne e i pantaloni cropped. Lo sanno bene i designer e le case di moda che per le loro collezioni di prêt-à-porter hanno eletto questo capo fra i must have di stagione per abbracciare lo stile e l’eleganza intramontabile.

Camicie bianche

Less is more. La semplicità è il segreto per essere sempre di tendenza. Un esempio? Le camicie bianche, of course! Non sono poche nelle collezioni di ready-to-wear.

E le camicie bianche sono apprezzatissime anche dalle star. Guarda questa gallery con le camicie bianche sfoggiate durante la cerimonia degli Oscar 2022:

Fashion tips e abbinamenti. Non hai davvero limiti, puoi indossare le camicie con qualsiasi look e nuance. Rivelano eleganza e bon ton, grazie a Coco Chanel che agli inizi del Novecento le predilige ai corsetti. Una vera e propria rivoluzione. Per un look da star come Audrey Hepburn, che ha reso iconico questo capo, sfoggia una shirt bianca con una gonna longuette dalla linea un po’ svasata e un paio di sling-back. Una buona dose di charme.

La camicia bianca si porta con un look easy-chic

Camicie Oxford

Se da un lato le camicie bianche rappresentano l’essenza stessa dell’emancipazione, dall’altro non possono di certo mancare quelle declinate nel celeste. Sono le Oxford: le shirt dal taglio maschile che non passano mai di moda.

Fashion tips e abbinamenti. Le camicie azzurre hanno un fascino androgino se le abbini ai pantaloni – ad esempio quelli a vita alta modello palazzo –, ma diventano super glam se le porti con le gonne come le pencil skirt o quelle più corte a palloncino. Finiscono persino sui biker shorts, i pantaloni da ciclista resi celebri da Lady Diana negli anni Novanta. Una camicia azzurra, insomma, risolve un intero look.

Camicia dal taglio regular celeste con una cintura in vita

Camicie a righe

Non conoscono le leggi del tempo neppure le camicie a righe. Dalle classiche bianche e blu a quelle più colorate. E ricorda: le shirts a righe sono l’emblema di un abbigliamento formale.

Fashion tips e abbinamenti. Puoi indossare le camicie a righe in ufficio, certo, ma arrivano in tuo aiuto anche quando non sai proprio che cosa indossare con quel pantalone cropped e addolcisce persino i look in pelle. Dai modelli semplici, insomma, a quelli in seta e satin ce ne sono per tutti i gusti. Perché non provi a sfoggiarne una con una gonna longuette con i glitter all over? È un abbinamento insolito, certo, ma sappi che il mix & match è di tendenza assoluta anche per la bella stagione. E ai piedi? Un paio di kitten heels!

La camicia a righe si indossa con i palazzo pants

Camicie fantasia

Lunga vita alle stampe (anche a fiori) che per la primavera estate 2022 sono un segno di stile.

Fashion tips e abbinamenti: Via libera al mix&match tra fantasie. Sì perché puoi mescolare e abbinare le tue camicie con qualsiasi capo, nuance e stampa. Fai proprio come suggeriscono i designer e sfoggia le shirt più vivaci con il non colore per eccellenza, il bianco infatti finisce sulle gonne come quelle a pieghe ad esempio. Non temi di osare? Il total look super colorato è quello più giusto per te! Via libera, perciò, alle camicie – e alle bluse, perché no – con i fiori che abbinerai ai palazzo pants che riportano la stessa fantasia. È una vera esplosione… di felicità!

Total red a fantasia, la camicia con le stampe si abbina ai cropped pants

Camicie in denim

Sfrutta le camicie di jeans per look easy casual che si possono sfoggiare da mattina a sera. Dopotutto i capi in denim ritornano prepotenti e conquistano tutti. Le camicie, poi, sono un vero passe-partout su un’infinità di look diversi.

Fashion tips e abbinamenti: Abbinala la camicia in denim ai jeans per un total look che non è mai banale. L’alternativa? Un paio di pantaloni nei toni vivaci come il rosso. E per dare un tocco di femminilità in più, prediligi i sandali o le sling-back. Denim, mon amour.

Alle camicie, insomma, non è possibile resistere. Sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te: troverai le camicie più trendy della primavera estate 2022.