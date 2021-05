E cco tanti look adorabili da cui trarre ispirazione per essere impeccabili anche mentre facciamo sport. Unendo sempre praticità e stile

Con l'arrivo della bella stagione, la voglia di camminare all'aperto aumenta esponenzialmente. La camminata veloce è una delle pratiche più salutari che ci siano: meno faticosa rispetto alla corsa e più brucia-grassi rispetto alla camminata lenta, si rivela l'ideale per prepararsi all'estate, in vista della prova costume...

Inoltre il bagno di raggi solari che ci concederemo durante una bella passeggiata sarà pure una scorpacciata di vitamina D, fondamentale oggi più che mai dopo i lunghi periodi trascorsi in casa durante il lockdown. Ricordandoci di mettere sempre la crema solare con schermo protettivo adeguato (minimo 30 spf), passiamo ora al setaccio il guardaroba e la scarpiera da cui attingere a piene mani per essere non solo comode ma anche assolutamente cool. Se pratichi camminata veloce ecco cosa indossare per essere cool e al tempo stesso comoda.

Look sporty-trendy

Un paio di pantaloni della tuta, felpa cropped con cappuccio, sneakers chunky e maxi marsupio? Wow, nulla da dire.

Fare un po' di sport non significa per forza commettere scivoloni di stile, anzi. Sei già il tuo guardaroba è prevalentemente casual e sportivo, non avrai problemi a reinventarti di giorno in giorno per coniugare lavoro, studio, tempo libero e camminata veloce. Corona l'outfit con un paio di occhiali da sole di tendenza (montatura dorata e lenti color pastello sono il top).

Il mix esplosivo di charme e casual

Se invece ami i look ibridi e non vuoi mai rinunciare a una bella dose di eleganza con i fiocchi (si fa per dire fiocchi, per carità), allora la parola d'ordine è: sperimentare!

Un paio di pantaloni ginnici in acetato color rosa salmone a cui aggiungere una giacca in ecopelle dal taglio sartoriale, modello chiodo dal retrogusto punk, è la base di partenza per una mise ti farà girare la testa a tutti, fashionisti in testa. E la risposta esatta alla domanda "camminata veloce cosa indossare" per essere casual e charmant allo stesso tempo.

Come borsa, opta per il classico scegliendo una tracolla che richiami cromaticamente il capospalla. E per le scarpe, un paio di sneakers dal sapore vintage sarà perfetto.

L'outfit dal retrogusto vintage

Chi adora l'estetica retrò, spesso non va molto d'accordo con l'armadio sportivo. Ma sbaglia perché il gusto vintage può benissimo innervare i look da sfoggiare durante la camminata veloce.

Partiamo dalla tuta: niente acetato, niente colori fluo, puntare semmai su materiali naturali come il cotone o il lino e sulla paletta cromatica dei neutri. Pantaloni e felpa color crema su cui indossare un blazer monopetto grigio fluido ti farà finalmente apprezzare lo stile activity wear.

Cycle pants e blazer? Oh yes!

Un'altra accoppiata esplosiva è quella che mixa i pantaloni da ciclista e la giacca elegante dallo stile un po' maschile. Un blazer oversize dal taglio "manlike" abbinato ha una maxi t-shirt è un paio di cycle pants in nylon giallo canarino ti incoroneranno "reginetta di stile della scuola". Di certo dell'ora di educazione fisica...

Le sneakers sono d'obbligo per una corretta postura e per non sforzare troppo i muscoli mentre, per quanto riguarda le borse, puoi lasciare a casa il marsupio e lo zainetto e aggiungere una mini borsa dal gusto romantico e raffinato.

Felpa e leggings e via andare!

Un classico intramontabile della camminata veloce e, in generale, dello stile casual che strizza l'occhio al guardaroba sportivo è la maxi felpa. Questo capo è il fulcro attorno a cui far ruotare tantissimi outfit interessanti. E il look dal sapore gym che fa dei leggings i co-protagonisti è il massimo, fidati.

Con una felpa over è un paio di leggings neri non puoi sbagliare. Il dettaglio che fa la differenza? Orecchini chandelier.

Il look sportivo dal retrogusto preppy

Adori lo stile da brava ragazza e quello da "figlia di papà"? Allora il tuo genere è il cosiddetto preppy. Anche in materia di abbigliamento per fare sport si può optare per questo stile chic, basta puntare sulla miscellanea di capi di diverso genere senza tralasciarne almeno due del guardaroba "alto".

Con una tuta da ginnastica sarai adorabile se aggiungerai un blazer che richiama il taglio classico del trench, per esempio.

Vuoi la ciliegina preppy sul look (già preppy di per sé)? Allora che non manchi all'appello la felpina sottile color pastello, da appoggiare sulle spalle e da annodare ad altezza petto.

Per aiutarti a scegliere i capi, scarpe e gli accessori più adatti al tuo stile e alle tue esigenze per una camminata veloce impeccabile a ogni livello, abbiamo selezionato un capsule wardrobe a tema. Ecco tutto quello che ti farà venire ancora più voglia di concederti una passeggiata all'aperto.

Sneakers con paillette (ADIDAS)

Credits: Mytheresa Pantaloni morbidi con coulisse (CANNELLA)

Credits: Cannella Sandali con suola ammortizzata in stile sneakers (KURT GEIGER)

Credits: Kurt Geiger Joggers con fantasia botanical (LANACAPRINA)

Credits: Lanacaprina Jeans dal taglio a gamba dritta (LEVI'S)

Credits: Levi's Maglietta di cotone a righe (LORO PIANA)

Credits: Mytheresa Pantaloni corti (MANGO)

Credits: Mango Maglia a maniche corte a righe (MARTINO MIDALI)

Credits: Martino Midali Capospalla impermeabile (MARYLING)

Credits: Maryling Cappellino (PRIMARK)

Credits: Primark Pantaloni corti (SFIZIO)

Credits: Sfizio Sneakers bianche con suola colorata (STEVE MADDEN)

Credits: Steve Madden Capospalla modello a vestaglia (UOMAN)

Credits: Uoman Cycle pants in fantasia animalier (VETEMENTS)

Credits: Mytheresa Marsupio color turchese (VIC MATIÉ)

Credits: Vic Matié

