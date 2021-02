S i ispira al romanzo l'estate in cui imparammo a volare di Kristin Hannah la serie TV Netflix in uscita il 3 febbraio: ecco tutto quello che c'è da sapere sul libro prima di vedere le dieci puntate.

È il tema dell’amicizia che lega Tully e Kate, le protagoniste del romanzo di Kristin Hannah che ora diventa una serie TV di produzione Netflix. In streaming dal 3 febbraio con 10 episodi, la serie ci terrà incollate allo schermo scoprendo il valore profondo dell’amicizia che può durare tutta la vita.

L’estate in cui imparammo a volare: il romanzo

Edito da Mondadori, il romanzo l’estate in cui imparammo a volare di Kristin Hannah ambienta l’inizio della storia nel 1974. Le due protagoniste, Kate e Tully si incontrano a Firefly Lane e dimostrano subito quanto siano diverse: se Kate è estremamente timida ed introversa, Tully ha invece una personalità estremamente esuberante.

Il loro legame dura per decenni fino a che Tully diventa un volto celebre del giornalismo televisivo e Kate sposa John, corrispondente di guerra ed ex di Tully. La storia, che racconta anche i cambiamenti dell’America, mette a dura prova le amiche che dovranno superare le sfide della vita per cercare di mantenere saldo il loro legame. Tully e Kate, le protagoniste, seppur di carattere molto diverso hanno lo stesso desiderio: essere amate.

Tra le tematiche calde trattate nelle pagine del libro e che ritroveremo anche nella serie TV ci sono fatti di attualità come la guerra in Iraq mescolati con situazioni familiari quali la ribellione dei figli adolescenti in cui molte donne riescono a rivedersi.

Tutti questi elementi insieme mettono a dura prova le protagoniste tanto da condurci ad un finale assolutamente inaspettato.

Quando è uscito il libro?

Il libro intitolato “l’estate che imparammo a volare” di Kristin Hannah è uscito nel giugno del 2014 e da subito ha riscosso grande interesse negli Stati Uniti arrivando poi a conquistare anche l’Europa e il pubblico italiano. il segreto del successo è l’ambientazione contemporanea della storia e il tema principale incentrato sull’amicizia.

Kristin Hannah è una scrittrice acclamata che ha appassionato i lettori con titoli come “L’usignolo” del 2015, “Il grande inverno” del 2017 e “Come neve che cade” del 2010.

Perché leggere il libro prima di vedere la serie TV

Chi ama leggere non può esimersi dal leggere le pagine di questo intenso romanzo prima di avventurarsi tra le puntate della serie TV. L’autrice attraverso le pagine fa vivere al lettore emozioni incredibili, trasmette alla perfezione le sfaccettature dei singoli personaggi tanto da arrivare a commuovere i più sensibili.

Il romanzo merita di essere letto perché racconta una storia attuale, credibile e concreta, tanto da far provare empatia per i personaggi. Nonostante le numerose pagine, il libro scorre in modo estremamente veloce, grazie anche alla trama comunque leggera e fluida.

Il libro è estremamente intenso, a volte addirittura crudele per quanto realistico; si tratta di una storia scorrevole ma mai banale, piena di colpi di scena.

Il bello del libro è anche il modo in cui i personaggi sono tratteggiati. Non esiste un personaggio a tutti i costi buono e uno a tutti i costi cattivo, non c’è una figura sempre positiva ed una sempre negativa… un po’ come nella vita.

Cosa si nasconde dietro alla spavalderia di Tully? Una grande insicurezza e una forte difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. Cosa succede quando Kate riesce a superare la sua timidezza? Diventa una donna determinata in grado di difendere le persone che ama.

Il romanzo, estremamente coinvolgente, fa prima dubitare dell’amicizia per poi tornare a crederci fermamente. Seppur a tratti cinico ed estremamente realista, il libro vuole comunicare un messaggio di speranza.

L'estate in cui imparammo a volare: trama

La trama del romanzo, che ritroviamo anche nella serie TV in onda su Netflix dal 3 febbraio, racconta la storia di Tully e Kate due amiche inseparabili che costruiscono il loro legame indissolubile fin dall’adolescenza.

Quando Tully ha 13 anni si trasferisce nella città di Firefly Lane dove conosce Kate. Le amiche creano da subito un legame molto stretto; la storia evolve nel tempo e crea dei salti temporali andando dall’adolescenza all’età adulta. La trama vuole dimostrare come due personalità molto diverse possano essere legate da un forte legame compensandosi e sostenendosi a vicenda.

L'estate in cui imparammo a volare: personaggi

I personaggi principali sono le amiche d’infanzia Tully e Kate che nella serie TV saranno interpretate da Katherine Heigl e Sarah Chalke. Nella serie di 10 episodi le amiche iniziano un percorso di conoscenza da adolescenti e diventano migliori amiche crescendo, attraversando insieme tutte le avventure e difficoltà di cui è fatta la vita.

Il ruolo di Kimber Watts, ovvero il capo di Kate, è interpretato nella serie da Jenna Rosenow mentre a vestire i panni di Ryan, ex marito di Kate, è Ben Lawson. Beaut Garret è la stravagante mamma single di Tully.

L'estate in cui imparammo a volare quando esce su Netflix

La serie TV l’estate in cui imparammo a volare tratta dal romanzo di Kristin Hannah arriva su Netflix mercoledì 3 febbraio; la storia verrà trattata in dieci episodi disponibili da subito per fare una maratona ed appassionarsi provando solidarietà con i personaggi.