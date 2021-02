E nigmatica, trasformista, eclettica. Tanti sono gli aggettivi per descrivere Elodie che presto vedremo sul palcoscenico di Sanremo. Dove – scommettiamo – farà parlare anche per i suoi beauty look.

È da un anno che Elodie – definita da qualcuno come la Dua Lipa italiana – è sulla cresta dell'onda. Precisamente dallo scorso febbraio quando la cantante ha calcato il palcoscenico di Sanremo con il brano Andromeda che, in tempi record, è diventato un tormentone. Poi è arrivato il disco d'oro per l'album This is Elodie e le varie hit. A completare un 2020 di successi la storia con il rapper Marracash che li ha trasformati nella coppia più glam del momento. Ricordi il red carpet del Festival di Venezia? La cantante si era presentata con un abito super prezioso da sirena sfoggiando un hair look cortissimo e dal finish wet mentre in estate aveva spopolato il suo scatto con le treccine afro.

Il nuovo hair look

Insomma, la storia di questa cantante, 30 anni, nata a Roma, nota per la sua personalità forte (anzi fortissima), è in qualche modo legata all'evoluzione dei suoi hair look. I capelli – ha affermato – sono un po' il suo sfogo, il modo in cui esprime se stessa e non è un caso che li abbia cambiati tantissime volte anche nel corso di quest'anno. Un esempio? L'ultimo look pubblicato su Instagram dove sfoggia capelli lunghi, lisci e castani: uno stile davvero inedito!

La collezione make-up

D'altra parte è questo un momento davvero creativo per quanto riguarda il suo rapporto con la bellezza. A gennaio, infatti, ha debuttato nel mondo beauty con la sua prima collezione make-up realizzata con Sephora Collection. Composta da due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra, è frutto della creatività della cantante che ha scelto un mix di colori pop e fresh e un insieme di tonalità più sofisticate con colori bronze glam.

Un modo perfetto, insomma, per raccontare il suo carattere - eclettico, vero, immediato da un lato e ricercato e raffinato dall'altro – come dimostrano alcuni dei suoi migliori beauty look che abbiamo selezionato per te.

Ciglia extra-long

Uno dei punti di forza dell'artista sono le sue ciglia: lunghissime, le valorizza con un mascara nero volumizzante. La soluzione più easy per dare ancora più risalto al suo sguardo magnetico!

Focus sulle sopracciglia

Dopo aver truccato ciglia e palpebre, la cantante sigilla il beauty look con un make-up sopracciglia bold: matita e gel fissante non mancano nel suo beauty case!

Frangia

Tra le tante hair transformation, quella che ci ha colpito di più è questa: capelli biondi con radici più scure e frangia lunga pettinata dando l'effetto di un look scompigliato dal vento. Frizzante e sdrammatizzante, è un hair style da provare!

Blondie

Verdi, rosa, castani e...biondi! Di certo l'artista si è divertita moltissimo a giocare con i colori di capelli. A noi piace tanto questa versione blondie che crea un contrasto particolare con la sua pelle mediterranea.

Short bob

Look sofisticato, ideale per il red carpet, il caschetto corto e liscio è davvero super chic. Impossibile trovare un hair look che non le doni!

Glowing look

Il suo desiderio di sperimentare non conosce confini: dai capelli al make-up ogni look è diverso dal precedente. Il finish glowing su occhi e labbra dà un tocco anni Ottanta al trucco: promosso a pieni voti!

Pixie-cut

Un taglio decisamente più audace chiude questa carrellata di look. Questo pixie cortissimo con un cenno di ciuffo sul davanti e rigorosamente biondo platino difficilmente può passare inosservato!