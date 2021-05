F alconeri presenta il nuovo must di stagione: il cardigan total white nel prezioso filato Seta Cotone

Un vero e proprio passe-partout, capo versatile che non conosce stagioni. Il nuovo must have di Falconeri per la primavera estate 2021 è il cardigan total white nel prezioso filato Seta Cotone.

Da sempre sinonimo di un’eleganza che trascende le tendenze effimere e si lascia ispirare da atmosfere “timeless”, il cardigan, è un capo senza tempo. E anche se nell’immaginario collettivo questo capo è vissuto come “troppo classico”, in realtà è tornato energicamente di moda.

Anzi, non ci sono dubbi, il cardigan è il vero protagonista di uno stile che è stato ripreso dalla Generazione Z: il Cottagecore che celebra la semplicità e gli elementi classici della vita rurale. Il cardigan è amatissimo anche dalle celebrities. Un esempio? Taylor Swift ha intitolato il primo singolo del suo nuovo album proprio “Cardigan”. E conquista persino altre stelle come Kendall Jenner, Olivia Palermo, Hailey Bieber. E non solo. Sì, perché in passato ha conquistato finanche le dive del cinema come Grace Kelly, Liz Taylor e Lana Turner – solo per citarne alcune.

Intramontabile anche nel colore, il bianco, il nuovo must have di Falconeri si sposa alla perfezione con ogni colore e fantasia. E per di più sta bene a tutte.

L’abbinamento perfetto e di tendenza? Con micro-top e jeans per elevare il tuo look all’ennesima potenza.

E qualora volessi divertirti con altri colori, il cardigan di Falconeri primavera estate 2021 si presenta anche in altre nuance come beige, verde rosso e nero. Le linee del nuovo cardigan Falconeri sono pulite, sottili, “allongé”. Anche perché è realizzato in un pregiato filato Seta Cotone che lo rende ancora più speciale e prezioso.

Lo indosserai direttamente sulla pelle, o in sovrapposizione a canotte fluide e per twin-set di nuova e moderna concezione. Ed è un ottimo regalo da fare alla tua mamma il 9 maggio, il giorno della sua festa.

Cardigan bianco con scollo a V (FALCONERI) Cardigan grigio con scollo a V (FALCONERI) Cardigan beige con scollo a V (FALCONERI) Cardigan verde con scollo a V (FALCONERI) Cardigan rosso con scollo a V (FALCONERI) Cardigan nero con scollo a V (FALCONERI)