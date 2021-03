I ndossa i capi dalla linea minimal e dai materiali pregiati per essere sempre di tendenza anche per la primavera estate 2021.

La semplicità è da sempre una carta vincente...E potrai giocartela in qualsiasi occasione con look sempre diversi. Eleganti, ma anche comfy ovvero per quei momenti di assoluto relax in casa. Così per svoltarti l’intero outfit arrivano le maglie in seta cotone di Intimissimi per la primavera estate 2021. Il segreto del loro successo? Le nuove fibre che danno anche il titolo alla collezione, un successo che segue la scia dell’iconico Ultralight with Cashmere.

La seta cotone, infatti, è una fibra naturale ma finanche una preziosa alleata di stile. Le maglie dalle linee semplici le indosserai per una videocall ad esempio o per uscire...Ma finanche per sentirti libera di muoverti comodamente nella giungla urbana. E non solo.

Sì, perché Intimissimi che ha pensato proprio a una collezione adatta alle occasioni di tutti i giorni e ai giochi di sovrapposizione. Seguendo la tendenza del “layering” ovvero uno strato sopra l’altro, per le giornate primaverili ad esempio quando le temperature non sono ancora troppo elevate e per quelle estive quando invece avrai bisogno di scoprirti. I materiali, proprio come la seta cotone, seguono proprio questo trend che è in continua ascesa per la sua versatilità.

Così quelle maglie in seta cotone di Intimissimi, che sono impreziosite da una texture a coste tridimensionali molto piacevoli al tatto, non potranno mai mancare nel tuo outfit e le indosserai day by day. Avanti dunque a tanti modelli che potrai scegliere fra l’ampio scollo a spalle scoperte, lo scollo a barchetta, a V oppure a girocollo, con le maniche a tre quarti o lunghe.

Le abbinerai a un tailleur per l’ufficio, ad esempio, ma non sono anche a un look più comfy con i pantaloni joggers o con i tuoi amatissimi jeans. E per essere elegante e raffinata anche con una gonna midi. Le maglie di Intimissimi sono veri e propri passe-partout e per di più stilose anche per i colori di tendenza della primavera estate 2021 come talco, rosa sabbia o acquamarina.

Al monocolore si alternano le fantasie proprio come le righe alla marinière talco e blu che sono ormai un must have. Per uno stile senza tempo che supera mode e stagioni.