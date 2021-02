S copriamo tutto quello che non sai su Fedez, il cantante più chiacchierato di Sanremo 2021: dalla vita privata, passando per alcune curiosità!

Star del web, rapper e produttore. Chi è Fedez? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull’artista che ha già fatto parlare di sé per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Sposato con Chiara Ferragni, l’influencer più seguita al mondo (22,5 milioni di follower solo su Instagram), ha ottenuto moltissimi fan già a partire dai suoi debutti su YouTube. Fisico scolpito e tatuaggi sul tutto il corpo dopo una lunga gavetta, iniziata in un garage dell’hinterland milanese, riesce a farsi notare diventando uno dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano.

I primi passi nella musica

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nasce a Milano il 15 ottobre nel 1989. Cresce con i genitori nella provincia milanese e al quarto anno il Liceo Artistico, lascia la scuola per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica. Per il suo sovrappeso da piccolo è stato vittima di bullismo. A 16 anni inizia a partecipare a gare di freestyle, riscuotendo un buon successo.

Produce nel 2006 il primo EP, mentre, nel 2011 il suo esordio con il primo album Penisola che non c’è che segna l’inizio di una carriera inarrestabile, costellata da primi posti in classifica, canzoni diventate dei tormentoni come Magnifico, Vorrei ma non posto, Bella storia, Bimbi per strada, (solo per citarne alcuni) e la scoperta di nuovi talenti. Uno su tutti? Fabio Rovazzi. Il rapper è il produttore della hit, Andiamo a comandare. Ha fondato anche una sua personale etichetta discografica, anche se la sua vera vocazione era diventare un giocatore di basket professionista, come ha messo lui stesso.

Fedez e la televisione

Fondamentale nel suo percorso professionale è stata l’esperienza come giudice di X Factor. Una partecipazione importante che lo ha fatto conoscere dal grande pubblico anche per il suo carattere deciso e diretto. Con il suo piglio ha portato alla vittoria Lorenzo Fragola e fatto conoscere gli Urban Strangers, Madh e Gaia Gozzi. Dopo la stagione 2018/19, però, ha deciso di abbandonare definitivamente il talent per dedicarsi al 100% alla musica e alla sua famiglia,

Gli amori

Correva l’anno 2016 e galeotte furono le parole della hit firmata da Fedez, Vorrei ma non posto («Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John»). La fashion blogger, citata nella sua canzone, gli risponde immediatamente via social. Tra colpi di post, e battute, i due iniziano a frequentarsi e lui la conquista con la sua ironia. Nasce una travolgente storia d’amore, culminata in una proposta di matrimonio da sogno durante un concerto di Fedez all’Arena di Verona. Prima di conoscere Chiara, il rapper ha avuto una liaison con Giulia Valentina, web influencer, e un flirt con la dj australiana Tiger Lily.

Il brand Ferragnez e la nascita di Leone

Il 1 settembre 2018 con un cerimonia sfarzosa a Noto, in Sicilia, Fedez sposa l'imprenditrice digitale cremonese. Nasce il brand Ferragnez, il duo pronto a sedurre rete e finanza. Nello stesso anno nasce il primogenito, Leone Lucia, diventato oggi una star del web. Su Instagram Fedez condivide tutto, anche i momenti più naturali, intimi e divertenti con Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Il 2021 sarà un anno importante per la coppia: in dolce attesa di una bambina di cui ancora non hanno rivelato il nome.

In gara al Festival con Francesca Michielin

Per la prima volta, nel 2021, partecipa al Festival della canzone italiana di Sanremo (dal 2 al 6 marzo). Al suo fianco sul palco dell’Ariston ci sarà un’amica, compagna di successi e premi in musica, Francesca Michielin. Un duetto molto atteso. Non è la prima volta che i due artisti condividono un progetto musicale. Nel 2013, Fedez ha duettato con Francesca Michielin ottenendo uno straordinario successo con il singolo Cigno Nero che anticipa l’album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare con il quale Fedez ottiene tre dischi di platino.

Fedez spoilera la canzone sanremese

Scoppia il caos sul rapper milanese, che posta per errore qualche secondo un estratto (circa 10 secondi) di Chiamami per nome, il brano con cui calcherà il palco del Teatro Ariston in compagnia di Francesca Michielin e che per regolamento dovrebbe rimanere segreto. Uno scivolone che ha subito scatenato le polemiche e il rischio di esclusione dalla gara canora. Fortunatamente la Direzione Artistica del Festival ha ritenuto che la durata dell’interpretazione del video non ha svelato la canzone. Scongiurato il pericolo spoiler Fedez ha chiesto scusa (ovviamente in diretta sui social) a Francesca Michielin con tanto di fiori e in sottofondo Xdono di Tiziano Ferro.

Fedez e la solidarietà

Sincero e autentico Fedez si è sempre battuto per quello in cui crede e non ha paura di esprimere sempre la sua opinione. Si è, infatti, esposto ripetutamente contro personaggi del mondo televisivo e politico, ricevendo anche querele e denunce. Durante l’emergenza Covid ha lanciato, insieme alla moglie, una raccolta fondi per il potenziamento della terapia intensiva del San Raffaele che ha raccolto 4 milioni di euro. Per quest’impegno il cantante è stato premiato con l‘Ambrogino d’oro.