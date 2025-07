Chiudi gli occhi e immagina una perfetta notte d’estate. Forse ti sembrerà di sentire una musica, un tormentone della tua adolescenza o una canzone d’amore. Sicuramente sentirai, sulla punta della lingua, il sapore di uno di quei pasti che sanno di casa, o la frizzantezza di un fresco aperitivo. Noi abbiamo immaginato la nostra e poi ci siamo messe al lavoro per (ri)crearla. Per questo giovedì 17 luglio saremo a Fidenza Village per una Summer Experience, una serata che mette insieme tutto quello che amiamo: la moda che ispira, i suoi protagonisti, la musica che scalda il cuore.

Sarà parte del fitto programma delle Summer Nights della destinazione shopping emiliana, appuntamenti unici che uniscono arte, spettacolo e creatività, il tutto nell’elegante cornice del villaggio. Noi non vediamo l’ora di portarti con noi in questa avventura, e qui ti spieghiamo come partecipare e vivere al massimo la tua perfetta summer fashion night.

La nostra Summer Experience, una serata perfetta da vivere insieme

La data da segnare è il prossimo giovedì 17 luglio, quando anche noi arriveremo pronte per goderci una giornata di shopping nelle boutique presenti a Fidenza Village. E dalle 20.30, dopo un aperitivo insieme, assisteremo al concerto dei Moodboard, funk & soul band nata dalla fusione del mondo della moda e della musica. Cristina Pianta (voce), Antonella Monte (backing vocals), Matteo Tonelli (chitarra), Alessia Schembri (batteria) e Francesca Delogu (basso), ogni musicista lavora nel mondo del fashion e l’esibizione sarà il momento in cui si esibiranno per la prima volta insieme. Per partecipare ti basta iscriverti a questo link, dove troverai tutte le informazioni sull’evento e gli orari.

Summer Nights: arte, musica e moda sotto le stelle

Ma per gli amanti della moda e dell’arte, fino al 28 agosto, Fidenza Village sarà un vero place to be. Con un fitto programma che prevede concerti, spettacoli ed eventi esclusivi, il Villaggio unisce l’alta moda – con ben oltre 120 fashion boutique a prezzi ridotti fino al 70% – alla gastronomia, l’accoglienza e l’intrattenimento.

Summer nights, gli eventi di luglio

Nel mese di luglio sarà la musica la protagonista delle serate al Villaggio. Il programma (che trovi a questo link) prevede infatti quattro appuntamenti con la musica live: dal 10 luglio con Jovanotte, tribute band di Jovanotti, fino al 31 con Bandaliga & Max Cottafavi, tribute band di Ligabue, alcuni dei brani più famosi della musica italiana animeranno le vie del Fidenza Village. I Cani sciolti, tribute band di Max Pezzali, offriranno invece la colonna sonora per la notte del 24 luglio.

Summer nights, gli eventi di agosto

Nel mese di agosto gli eventi saranno all’insegna del divertimento, grazie ad una lineup di protagonisti del mondo della stand up comedy. Si parte il 7 agosto con La rivoluzione Clown dei Freaks & Comedy, show che unisce satira e surrealismo, per arrivare alle Cene & Stand Up Comedy (il 21 agosto The Real Scintilla con Gianluca Fubelli e il 29 agosto Sogno o son Single con Gianluca Impastato).

Il weekend del 14 agosto vedrà invece un ritorno degli eventi musicali, con il dj set Aspettando Ferragosto che farà ballare il villaggio in attesa della serata più importante dell’estate.

E se non ti basta…

In estate come il resto dell’anno, a Fidenza Village sei sempre un’ospite d’onore: qualunque sia la tua esperienza di shopping dei sogni, hai la possibilità di usufruire di servizi esclusivi e su misura. Oltre al vasto programma delle Summer Nights, una giornata al Villaggio è sempre un’immersione nell’arte: dal portale d’ingresso decorato in stile tribal pop fino alle installazioni di arte contemporanea, il Villaggio è espressione della libertà espressiva in ogni sua forma.

Il gusto raffinato ed esclusivo di Fidenza Village risulta evidente in ogni spazio, a partire dal The Concierge, punto informazioni del Villaggio dedicata all’accoglienza degli ospiti, dove viene offerto un caffè, una bevanda fresca e data la possibilità di attivare servizi come Hands Free Shopping e Personal Shopper.

Un’esperienza che ti premia, sempre

Dietro ogni visita a Fidenza Village c’è un ecosistema internazionale pensato per offrirti sempre qualcosa in più. Grazie alle partnership globali di The Bicester Collection, ogni acquisto può trasformarsi in un’opportunità: con oltre 21 compagnie aeree internazionali (tra cui Emirates, Qatar Airways, Lufthansa e Singapore Airlines) puoi accumulare miglia mentre fai shopping nei 12 Villaggi del gruppo, tra Europa, Cina e Nord America.

Se ami viaggiare con stile, potrai anche approfittare dei vantaggi riservati ai Soci CartaFRECCIA e agli ospiti di hotel di prestigio come Accor, Meliá, Radisson, Small Luxury Hotels e Rocco Forte Hotels.

E non finisce qui. Fidenza Village premia ogni esperienza d’acquisto grazie ad accordi con circuiti di pagamento come American Express, Mastercard, Visa, Alipay, WeChat Pay e Union Pay: iniziative speciali, cashback e sconti riservati rendono lo shopping ancora più vantaggioso. Infine, anche il mondo del lavoro entra in questo ecosistema virtuoso: chi usufruisce di piattaforme di welfare aziendale, tra le quali Edenred, Corporate Benefits e AON, può convertire i propri crediti in esperienze premium nei Villaggi. Con oltre 60 programmi loyalty attivi, ogni visita diventa non solo più esclusiva, ma anche più ricca, più smart, più premiata.

