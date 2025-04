Un battesimo, una cresima, magari un matrimonio o semplicemente la cena di una ricorrenza importante. Ogni occasione chiede il suo look più impeccabile, e questa guida shopping è pensata per portarti alla scoperta dei migliori vestiti da cerimonia su cui investire adesso. Non sono investimenti grandissimi, anzi, abbiamo selezionato le proposte che rispettano un budget massimo di €350 per andare incontro alle esigenze di tutte. A fare da fil rouge tra gli abiti proposti sono invece le lunghezze e il focus su abiti monocromatici, in una scala di colori perfetti per essere elegante in ogni cerimonia.

Come vestirsi eleganti a una cerimonia?

Anche il concetto di eleganza può trovare diverse declinazioni e, soprattutto, interpretazioni. Tutto dipende dalla formalità (o l’informalità) dell’evento, dai gusti personali e dalla propria visione rispetto al significato dell’aggettivo “chic”. Prendi come esempio i look street style che propongono i vestiti lunghi come massimo comune denominatore delle tendenze moda primavera 2025: qualche it-girl punta sull’effetto vedo-non-vedo dei tessuti in rete, qualche altra punta sul mood da diva con guanti e drappeggi, qualche altra ancora punta sul glamour delle balze e delle asimmetrie.

Shopping: i migliori vestiti da cerimonia sotto i 350 euro

Drappeggi, gonne in plissè, elementi floreali scultorei, spalline sottili, applicazioni in cristallo. Sono solo alcuni dei tanti dettagli che definiscono i migliori vestiti da cerimonia della moda primavera 2025. Come sceglierli? Davanti a tanta bellezza, ci si può sentire sopraffatte: inizia selezionando un colore che ti trasmette energia e buon umore, verificando (eventualmente) che sia compatibile con il tuo incarnato secondo quanto insegna anche l’armocromia. Successivamente, punta su una silhouette che rispetta e accoglie il tuo corpo così com’è: la regola numero #1 per la riuscita di una giornata speciale fuori casa è sentirsi comode e a proprio agio. In tutto il tuo splendore, in tutta la tua eleganza.

Abito lungo in crêpe a spalle scoperte, Lauren – Ralph Lauren (€299)

Abito in jersey plissè, Marella (€319)

In raso con effetto sottoveste, Atelier Emé (€99)

Abito smanicato trasparente con effetto sfumato, Desigual (€99,95)



Con collo Halter e dettaglio floreale, Mango (€230)

Abito lungo in raso fluido, Pennyblack (€199)

Applicazioni floreali con paillettes e perline, Parfois (€159,99)

Abito satinato drappeggiato, Sandro (€265)

Abito lungo in tulle, Zara (€39,95)

Abito monospalla con strascico, Entire Studios, su MyTheresa (€215)

