Frasi moda: 50 citazioni più famose di sempre

5 0 indimenticabili citazioni dai più grandi stilisti di tutti i tempi dedicate a tutti quei momenti in cui abbiamo bisogno di ispirazione quando apriamo il guardaroba

La moda è fonte di grande ispirazione, ma a volte le parole sagge di uno stilista o una modella possono aiutarci ad aprire gli occhi sul mondo in maniera più consapevole. Ecco alcune citazioni e frasi moda che non puoi perderti quando non sai… cosa metterti!

Frasi moda famose dagli stilisti più celebri

Da Balenciaga a Coco Chanel, ecco alcune delle citazioni moda più indimenticabili.

Nel corso degli anni, ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. ( Yves Saint Laurent ).

). Non si è mai troppo vestiti o poco vestiti quando si indossa un tubino nero ( Karl Lagerfeld )

) Non seguire i trend. Non lasciare che la moda ti possieda. Sii tu a decidere chi sei, ciò che vuoi esprimere nel modo in cui ti vesti e nel modo in cui vivi. ( Gianni Versace )

) La moda non è qualcosa che esiste solo sotto la forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. ( Gabrielle Coco Chanel )

) La moda va consumata subito. Il meglio che possa accadere a un abito? Essere indossato, e non esposto in un museo. ( Karl Lagerfeld )

) La moda evolve sotto l’impulso di un desiderio e cambia per effetto di una ripulsa. La saturazione porta la moda a buttare alle ortiche quello che fino a poco tempo prima adorava. Perché la sua ragione profonda è il desiderio di piacere e attirare, la sua attrattiva non può certo essere uniformata. L’uniformità è la madre della noia. ( Christian Dior )

) La moda passa, lo stile resta. ( Coco Chanel )

) L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. ( Giorgio Arman i)

i) L’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue linee. Deve accompagnare chi lo indossa e quando una donna sorride, deve sorridere insieme a lei. ( Madeleine Vionnet )

) La moda non è né morale né immorale. Però è fatta per tirare sul il morale. ( Karl Lagerfeld )

) La moda è la maniera di dire chi sei senza dover parlare. ( Rachel Zoe )

) Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità. ( Coco Chanel )

) Avrei voluto inventare una sola cosa nella vita: i blue jeans. Non c’è nulla di più spettacolare, più pratico, più rilassato e disinvolto. Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità. Tutto ciò che vorrei per i miei vestiti. ( Yves Saint Laurent )

) In tempi difficili, la moda è sempre oltraggiosa. ( Elsa Schiaparelli )

) La moda dovrebbe essere una forma di evasione, non una prigionia. ( Alexander McQueen )

) Il lusso è la libertà di spirito, l’indipendenza. In breve, è il politicamente scorretto. ( Karl Lagerfeld )

) Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire no. È giusto ed è cultura. ( Giorgio Armani )

) La moda è prima di tutto arte del cambiamento. ( John Galliano )

) Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali. ( Coco Chanel )

) Non essere alla moda è il miglior modo per non andare fuori moda. ( Jean Dior )

) La moda è un fenomeno sociale intimamente legato all’attività inconscia dello spirito. È raro che noi si sappia chiaramente perché un certo stile ci piace, o perché invece non è più di moda. ( Carl Lévi-Strauss )

) La moda è un balletto. È lo spruzzo d’acqua nel parco, l’orchestra più sublime dell’eleganza intuitiva… ( Christian Dior )

) È l’abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell’abito. ( Hubert de Givenchy )

) Eleganza è eliminazione. ( Balenciaga )

) La moda sta vivendo una nuova era in cui non ci sono più regole. Tutto ruota attorno allo stile individuale. ( Alexander McQueen )

) La moda è il linguaggio istantaneo. Quello che indossi è il tuo modo di presentarti al mondo, oggi che viviamo in un’era dove il contatto umano è così rapido. ( Miuccia Prada )

) Lo stile è qualcosa che ognuno di noi già possiede, tutto ciò che dobbiamo fare è trovarlo. ( Diane von Fürstenberg )

) La moda è tutta una questione di felicità. È divertente. È importante, ma non è una medicina. ( Donatella Versace )

) La moda prende spunto dalla società e dalla vita di tutti i giorni, ed è così per tutti, ecco perché ci sono elementi ricorrenti tra stilisti diversi. ( Stefano Gabbana )

) Il vero cambio di moda deriva dai cambiamenti reali nella vita reale. Tutto il resto è solo decorazione. (Tom Ford)

Frasi moda dal mondo del cinema e della TV

Ci fanno sorridere, divertire ed emozionare. Ecco le frasi moda che forse abbiamo sentito almeno una volta nella nostra vita.

“Che ne dici di un diamante?” “Dammi solo un armadio gigantesco!” ( Carrie Bradshaw, Sex and the City )

) Personalmente dipendo da Givenchy come le donne americane dipendono dal loro psichiatra. ( Audrey Hepburn)

Date delle belle scarpe una donna ed ella conquisterà il mondo. ( Marilyn Monroe )

) Voglio solo cambiare il mondo, una paillettes alla volta. ( Lady Gaga )

) L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. ( Audrey Hepburn )

) Un uomo non ti tratterà mai meglio di un grande magazzino. ( I Love Shopping )

) I miei soldi li voglio là dove li posso vedere. Tutti appesi nel mio armadio. ( Carrie Bradshaw )

) Ed eccomi di nuovo con il solito problema. Un armadio pieno di vestiti e niente da mettermi. ( Carrie Bradshaw )

) Per essere un bravo designer a Hollywood bisogna essere una combinazione tra psichiatra, artista, stilista, sarto, puntaspilli, storico, infermiere e addetto agli acquisti. ( Edith Head )

) Io baso il mio senso della moda su ciò che non prude. ( Gilda Radner )

) È così difficile stare dentro le scarpe di una donna sola. Per questo motivo ne servono di veramente speciali. Per camminare un po’ più allegramente! ( Carrie Bradshaw )

) Devi avere stile. Ti aiuterà a scendere le scale, ad alzarti al mattino. È uno stile di vita. Senza, non sei. E non stiamo parlando di possedere quintali di vestiti. ( Diana Vreeland )

) La moda è ciò che compri, lo stile ciò che possiedi. La chiave dello stile è nell’imparare chi sei, e per farlo ci vogliono anni. Non esiste una mappa della strada per ricercare il propri ostile. È un’espressione di se stessi, e più di ogni altra cosa è un atteggiamento. ( Iris Apfel )

) La moda non era quello che indossavi in un qualche posto. Era la ragione per andarci. (Andy Warhol)

Frasi famose dal mondo del giornalismo e della filosofia

Fanno riflettere, ma sono piene di significato. Queste frasi moda danno la giusta spinta alla mente arguta che vuole saperne di più.

Le donne, di solito, amano quello che comprano e odiano i due terzi di ciò che è nei loro armadi. ( Mignon McLaughlin )

) Ogni nuova moda è rifiuto di ereditare, è sovvertimento contro l’oppressione della vecchia moda. La moda si vive come un diritto, il diritto naturale del presente sul passato. ( Roland Barthes )

) Orgoglio si riferisce a quello che pensiamo di noi stessi. La vanità è ciò che vorremmo che gli altri pensassero di noi. (Jane Austen )

) Dieci anni prima del suo tempo una moda è indecente. Dieci anni dopo è orrenda. Un secolo dopo, invece, è romantica. (James Laver)

Ogni persona che induca a pensare quanto costa l’abito che porta, non lo sa portare. ( Riccardo Bacchelli )

) Chi di proposito è fuori moda, accetta il contenuto sociale come il maniaco della moda. A differenza di quest’ultimo che lo forma nella categoria dell’intensificazione, egli lo plasma invece nella negazione. Vestirsi fuori moda può diventare di moda in intere cerchie di una società estesa. (George Simmel)