Per un Natale diverso ma ugualmente speciale: ogni mamma merita un regalo unico da scartare la mattina del 25 dicembre. Dalla blusa chic alla vestaglia per essere sempre in ordine anche appena sveglia, qui la nostra selezione per renderla felice oggi, domani e sempre.

La magia del Natale è racchiusa anche nei regali di Natale per la mamma! Ma quale scegliere? Non ci sono dubbi: quello in linea con la sua personalità (e il suo stile!). E non è tutto: sì perché dovrai seguire le ultime tendenze, con occhio avantguard e un tocco fashion.

Non sai proprio da dove iniziare? Che sia una borsa o un cappello cool, un paio di occhiali da sole, gli stivali o un un blazer da indossare sia un ufficio che nel tempo libero, ce ne sono per tutti i gusti. Senza contare i must have per l’home workout: che sia cardio o yoga, qui troverai il regalo ad hoc per lei

Noi ti suggeriamo 13 idee moda che potrebbero tornarti utili come regalo di Natale 2021. Lasciati ispirare dalle nostre proposte! Per un regalo fatto con il cuore.

1. Stola in cashmere

Una stola in cashmere è una coccola obbligatoria in inverno e quindi perché non farla rientrare tra i regali di Natale per la mamma? Perfetta sulle spalle in mezza stagione, come foulard aperto quando i primi freschi si fanno sentire e, infine, sopra a un cappotto o un piumino quando il freddo si fa sentire. Un filato morbido, caldo e piacevole da avere addosso.

2. Collana

Un gioiello è sempre un dono gradito, meglio ancora se è un pezzo elegante da indossare già al pranzo del 25 dicembre e da non abbandonare più. Tre piccoli cuori declinati in oro rosa, oro giallo e oro bianco tempestato di punti luce per illuminare il volto di ogni mamma che lo riceverà in dono.

3. Smartwatch

In testa alle idee di regali di Natale per la mamma, ovviamente non può che esserci uno smartwatch, ma declinato in una versione pinky chic. Un piccolo accessorio utile per tantissimi aspetti: dallo sport agli appuntamenti passando per i memo di ogni giorno.

4. Beauty case da viaggio

Dove e come sistemare i prodotti beauty e di bellezza che ogni mamma ha nel proprio bagno? La soluzione sono i beauty case da viaggio. Ben tre taglie e forme diverse, perfetti per skincare, make-up, haircare e bodycare.

5. Maxi pull

Il maglione a collo alto è il migliore amico di ogni mamma: da indossa con un paio di jeans o, nella versione over, con un paio di leggings coprenti. Sì alla versione plum che alleggerirà le tonalità invernali dei capi più scuri.

6. Blazer

Il little black dress è quel capo che non deve mai mancare, ma non solo nelle occasioni più formali. Questo modello di abito midi, caldo e avvolgente, si abbinerà nel modo migliore a tantissimi look e occasioni. Da non dimenticare qualche accessorio luccicante.

7. Occhiali da sole

Difficile trovare il giusto modello di occhiali da sole da regalare, ma le mamme più giovani e amanti dello stile evergreen apprezzeranno, e indosseranno, questa montatura dalla forma rettangolare, come dettano i trend del momento. Perfetto sia per fare sport, sia per una passeggiata in mezzo alla neve.

8. Gonna

Non solo tecnologia, gli orologi classici sono un regalo di Natale sempre apprezzato dalle mamme. Questo modello di Fossil dal maxi quadrante tondo a fondo bianco si arricchisce da una cassa gold e un cinturino blu. Classy ed elegante, ma perfetto anche per lo stile più casual.

9. Mocassini

Una scarpiera infinita è il sogno di tantissime donne, mamme comprese. Per questo motivo il miglior regalo da farle per il giorno di Natale sono un paio di mocassini in stile college di Sebago: il trend del momento. Così belli che vorrà indossare solo quelli.

10. Mini bag

Le borse non danno la felicità, ma sicuramente fanno spuntare un enorme sorriso alle mamme che la troveranno sotto l’albero di Natale. Modello mini, da abbinare in più e occasioni meglio ancora se declinata in un colore acceso per spezzare e dare colore a qualsiasi look.

11. Pantaloni sportivi

Le mamme amanti del fitness sanno quanto è importante avere un paio di pantaloni sportivi ad hoc. Comodi, morbidi e dal fit perfetto: è l’ideale per chi vuole allenarsi anche tra un pranzo e l’altro di Natale.

12. Orecchini

Un altro accessorio intramontabile: gli orecchini. Questi realizzati in vetro di murano riprendono il colore dell'ambra e resi unici dalla fantasia animalier con foglia oro sommersa. A completare il tutto la struttura in Argento 925 e placcata oro 18kt. Eleganti e chic, da portare ogni giorno.

13. Portacarte

Un piccolo accessorio che occuperà poco spazio anche nelle borse più piccole: il portacarte in pelle di Coccinelle è un pensiero colorato che tornerà sicuramente utile a qualsiasi mamma.

