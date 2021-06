D a indossare a casa, in città e come copricostume: scopri i modelli di kimono da acquistare online e che ti faranno compagnia per l’estate 2021.

Leggero, colorato e dalle stampe imperdibili: il kimono estivo è un capo versatile che si adatta a tantissime occasioni e, anche per questo motivo, è un must dell'estate 2021. Un capo spalla impalpabile da indossare nelle occasioni più formali per evitare di stare a spalle scoperte, ma anche da appoggiare sopra un costume intero o un bikini per un aperitivo dopo una giornata tra sole, sabbia e salsedine.

Un capo che proviene dalla tradizione nipponica e che, oggi, è stato ormai sdoganato in tutto il mondo e da indossare anche in casa.

Se hai voglia di scoprire i migliori kimono per l’estate 2021 qui troverai la selezione dei best of da acquistare online su Amazon con un solo click.

Hippy style

Non è estate senza colori e se hai paura di esagerare con gli abbinamenti o non sai mai cosa scegliere, questo kimono estivo colorato ti toglierà qualsiasi dubbio.

Indossalo con: una semplice t-shirt bianca oversize e un paio di jeans baggy.

Da casa

Il kimono è il capo perfetto da indossare anche in casa. Questa versione total black è elegante e sensuale allo stesso tempo.

Indossalo con: il tuo pigiama preferito o sopra una sottoveste leggera.

Mini

Non solo maxi. Se per molte i kimono sono lunghi, anzi lunghissimi, tanto da arrivare quasi alle caviglie, questo modello di kimono estivo più corto è un capo da aggiungere al tuo guardaroba. La fantasia ispirata all'oriente è la scelta giusta.

Indossalo con: un abito corto a tinta unita con spalline fini.

Kimono da spiaggia

Una trama leggera e appena accennata su un kimono total white da lasciare aperto sopra il tuo costume preferito, dello stesso colore o in contrasto.

Indossalo con: un paio di shorts di jeans e un crop top. Coachella vibes.

Con stampa

La stagione delle cerimonie è ufficialmente ripartita e il kimono è un must have per i tuoi look più formali. Perfetto per ripararti dalla leggera aria serale, sarà quello piccolo step in più per completare il tuo outfit da occasione speciale.

Indossalo con: un pantalone a sigaretta o una tuta intera insieme a un paio di slingback con kitten heel.

Floreale

I pattern floreali sono una certezza dei mesi più caldi dell'anno. I disegni e le stampe e a tema, infatti, aggiungono quella piccola nota di colore che dovrebbe esserci in ogni look.

Indossalo con: ciò che preferisci, tienilo sempre a portata di mano come 'salva look'.

