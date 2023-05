Louis Vuitton: la sfilata Cruise 2024 all’Isola Bella

L ouis Vuitton ha presentato la collezione Cruise 2024 all'Isola Bella sul Lago Maggiore. Una location suggestiva in cui hanno sfilato abiti che sembrano creature del lago, pesci magici, sirene, davanti a un front row internazionale e super glam.

Foto press office

Peccato la pioggia. Ma l’Isola Bella è magnifica anche così. Lo show che Nicholas Ghesquière ha, pensato per la collezione Cruise 2024 di Louis Vuitton ha dovuto cambiare sede per ovvi motivi ed entrare nelle incredibili sale del palazzo. Per noi che c’eravamo è stato come un doppio show: mille persone curiosissime che si aggirano in cerca del posto assegnato. Poi ti capita che Oprah Winfrey a Cate Blanchett a Lea Seydoux, chiedano a te, che sei italiana, di raccontare qualcosa del luogo, una villa seicentesca, decoratissima, ricca di quadri e di specchi, di marmi e di stucchi.

Poesie e leggende

Tra le stanze gli abiti non perdono la loro forza nonostante siano nati per camminare nel parco dell’isola. Suggerisco, allora, di collegarsi subito al sito di Louis Vuitton e guardarla bene la sfilata perché lì è come avrebbe, dovuto essere. E farlo dopo aver ascoltato il podcast che racconta come nasce l’Isola Bella, con tutte le sue poesie e le leggende che la vogliono abitata da un unicorno, simbolo della famiglia Borromeo proprietaria dell’isola, che, si dice, ogni venerdì notte si stacchi dalla parete delle sculture e vada ad abbeverarsi al lago e che nella realtà è la casa di pavoni bianchi e alberi d’agrumi e della prima pianta di canfora mai arrivata in Italia, era l’800.

Abiti per creature magiche

Allora sì che si capisce il senso di abiti che sembrano creature del lago, pesci magici, sirene ma anche sub in muta che, immagini immergersi a caccia di tesori nascosti, come quelli contenuti nelle grotte del palazzo o negli angoli del parco. Sembrano gli ospiti di una grande festa a palazzo in sontuosi abiti di pizzo, ma anche fanciulle magiche o attori di uno spettacolo barocco, con maschere e copricapi di piume e conchiglie. Ai piedi solo sneaker, che immaginiamo venderanno come panini, o stivali da, moschettiere.

Louis Vuitton: alcuni look della sfilata

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office



Foto press office

Louis Vuitton: gli accessori

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Foto press office

Louis Vuitton: le celebrity

Un front-row internazionale, da Cate Blanchett a Emma Stone passando per le italianissime Simona Tabasco e Alice Pagani, tutte très chic con i look della maison.

Cate Blanchett

Catherine Deneuve

Lea Seydoux

Jennifer Connelly

Chiara Ferragni

Oprah Winfrey

Simona Tabasco