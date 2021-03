5 nomi per 5 storie tutte da raccontare. Con Manila Grace che punta su unicità, forza e determinazione dell'universo femminile

La vita ci pone spesso davanti a situazioni difficili… All’inizio ci sembrano insuperabili e poco gestibili, poi però ci si fa coraggio e si affrontano con forza e determinazione. Non importa quante volte cadiamo, l’importante è rialzarsi. Sempre e comunque. Alla fine, infatti, prevale quel sentimento di rivalsa per dimostrare, prima di tutto a noi stesse, che sono proprio la tenacia e la diversità ad essere l’elemento fondamentale per andare avanti. In fondo dopo un periodo grigio torna sempre il sereno. E proprio la forza, la determinazione e l’unicità sono le parole chiave della nuova campagna realizzata da Manila Grace in occasione della Festa della Donna.

E infatti sono le donne, 5, le protagoniste del progetto “Io sono Manila Grace”. L’obiettivo? Narrare quelle 5 storie per infondere coraggio a tutte, per non perderci mai d’animo e superare gli ostacoli…Anche con un sorriso, con la grazia e con la disinvoltura che caratterizzano l’universo femminile.

Il marchio di moda, che da sempre punta sull' unicità e su uno stile particolare, ha infatti indetto un concorso chiedendo di inviare un video che rappresentasse al meglio il loro modo di essere e di sapersi distinguere. E tra quelle migliaia di candidature sono state individuate cinque donne forti e di carattere che hanno saputo rispondere con tenacia ai vari scenari che la vita gli ha presentato.

Esha, Carola, Gaia, Giordana e Giulia. Ognuna di loro rappresenta la donna che, almeno una volta nella vita, ha dovuto fare i conti con le situazioni difficili. C’è chi è stata discriminata per il suo fisico, chi per il colore della pelle, chi per un tratto troppo aggressivo o romantico della sua personalità o per una caratteristica che l'avrebbe potuta limitare.

Una sfilata diventa un gioco dove ognuna di loro è pronta a dare un voto alle altre ma il voto è quello del cuore, che vuole fare esaltare ogni peculiarità e virtù: la classifica si chiude quindi con un plateale 10 su 10.

Non importa quante volte si cade e ci si rialza, il trucco sta nel saper raddrizzare il tiro e trasformare questi aspetti nella loro forza. Perché in fondo ogni donna è unica e racchiude in sé talenti ineguagliabili. Così una sfilata non è solo un gioco, ma un modo per far emergere le virtù e le peculiarità di ognuna di loro. Non c’è una sola vincitrice, ma lo sono tutte. A vincere è proprio l’universo femminile.

A unire queste cinque donne c’è l’influencer Eleonora Brunacci Di Vaio, tra le rappresentati del movimento body positive, moglie e mamma che, dopo tre parti, ha accolto il cambiamento del suo corpo. La vera bellezza sta nel sapersi accettare.