R osso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto...Indossa ben 7 colori tutti insieme per fare l'upgrade e dai una sferzata di energia ai tuoi outfit!

Spicca il volo sulle ali della fantasia e tingi i tuoi outfit di mille colori…Over the rainbow! Sì, proprio come quelli della moda arcobaleno: il simbolo della rinascita e della ripartenza specialmente dopo il periodo in cui ci ha viste tutte un po’ ferme e distanti, causato dalla pandemia.

La moda, però, non si ferma e anche tu avrai più forza e gioia di vivere. L’obiettivo? Intanto lasciati ispirare dalle nuove tendenze, ma al tempo stesso abbraccia tutti i 7 colori per fare il pieno di energie. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto…Indossali tutti insieme per festeggiare il Pride Month, ovvero il “mese dell’orgoglio” dedicato alle comunità LGBT+. Ma non solo. Giugno è anche il mese dell’amore che viene celebrato in tutte le sue forme.

E anche la moda risponde. Come? Intanto è sempre più inclusiva, anche perché non sono pochi i brand che hanno realizzato alcune collezioni dedicate proprio a questa occasione. Dalle t-shirt alle giacche di jeans, dalle sneakers passando per i gioielli e gli smartwatch. Tutto si tinge di arcobaleno.

Attenzione, però, se pensi che sia difficile indossare 7 colori tutti insieme…ebbene noi ti dimostreremo il contrario. Abbiamo, infatti, selezionato per te alcuni capi e accessori che potrai indossare sia per l’ufficio sia per dare una nota frizzante ai tuoi look, persino quelli più eleganti!

Perché accontentarsi di un solo colore...

... quando in realtà puoi scegliere di indossarne ben 7? I capi e gli accessori in tema rainbow ti danno subito il buonumore e per di più renderanno speciale ogni tuo look. La moda arcobaleno, infatti, è il must have dell’estate 2021 (e non solo del Pride Month, appunto!). Ben vengano dunque le proposte unisex, ma finanche le capsule in edizione limitata e le collezioni che celebreranno l’amore in tutte le sue forme. Avanti anche ai vestiti che riportano l’arcobaleno stampato sul tessuto, magari accompagnato dalla stampa lettering. Un esempio? “they/them…she/her…he/him…WE”. In fondo è un messaggio positivo che ci unisce tutti insieme in un solo abbraccio. E non è tutto. Le righe sono davvero intramontabili e finiscono sulle t-shirt, declinate nei colori dell’arcobaleno va da sé. Non possono mancare i capi in denim proprio come le giacche per un twist d’allegria e di gioia di vivere.

Come indossare l’arcobaleno…

…Lasciandoti ispirare per i tuoi outfit ed elevando il tuo stile all’ennesima potenza! Se sfoggerai i capi e gli accessori declinati nelle 7 tonalità farai subito l’upgrade di stile! Indossale senza problemi, tutte insieme e con disinvoltura. Considera che i colori influiscono sul tuo umore, ognuna di noi infatti ha la sua tinta ideale capace di valorizzarci. Attenzione, però, se pensi che indossarne ben 7 sia “too much”… ebbene dovrai ricrederti! L’arcobaleno è diventato un passe-partout proprio come il nero o il bianco. Puoi mixare capi e accessori in tema rainbow, magari abbinando una t-shirt con una gonna a vita alta e leggermente svasata sul fondo. Se temi di osare invece, preferisci anche solo un accessorio come un paio di sneakers per i tuoi look casual e sportivi o i sandali per outfit più eleganti (ma pieni di energia!). E poi non ci sono solo i vestiti, le scarpe e le borse, ma finanche i gioielli per scintillare come non mai. Aggiungi un paio di orecchini per illuminare il tuo volto. Ami i bracciali? Ben vengano quelli con tanti charms a forma di arcobaleno e con i messaggi di amore e di inclusione. E per te che sei una vera fan della tecnologia, non potrai fare a meno dello smartwatch in tema rainbow.

1 di 20 - Maglia a maniche lunghe con le righe rainbow (MILA SCHON) 2 di 20 - Giubbotto in denim con arcobaleno ricamato e stampa lettering (LEVI'S) 3 di 20 - Canotta viola con arcobaleno (THE NORTH FACE) 4 di 20 - Collana rainbow con beads in vetro e catena d'argento placcata oro (CHIARA COSTACURTA) 5 di 20 - Smartwatch con cinturino arcobaleno Pride Edition (APPLE) 6 di 20 - Chelsea boot giallo dedicato al Pride Month (HUNTER) 7 di 20 - Sandali con tacco alto arcobaleno (ALEXANDRE BIRMAN) 8 di 20 - Espadrillas con zeppa arcobaleno (CASTANER) 9 di 20 - Bracciale con charm arcobaleno (KIDULT) 10 di 20 - Borsa a tracolla arcobaleno (KURT GEIGER LONDON) 11 di 20 - Collana girocollo con pietre arcobaleno (MABINA GIOIELLI) 12 di 20 - Sneakers bianche con decori arcobaleno (CONVERSE) 13 di 20 - Sneakers dai colori arcobaleno (NEW BALANCE) 14 di 20 - Ciabattine infradito arcobaleno (HAVAIANAS) 15 di 20 - Orecchini multifilo con pietre arcobaleno (PDPAOLA) 16 di 20 - Bikini con lacci arcobaleno (CALZEDONIA) 17 di 20 - Bracciale con charms arcobaleno (2JEWELS) 18 di 20 - Orologio digitale in acciaio con decoro arcobaleno (TIMEX) 19 di 20 - Cappello con stampa logo arcobaleno (VERSACE) 20 di 20 - Sneakers bianche con decori arcobaleno (PUMA)