S ettimana della moda di Milano, giorno terzo. Dagli appunti di sfilata, ecco la nostra puntuale guida di stile ai diktat che verranno. Un vademecum da tenere già pronto e a portata di mano per quando la stagione autunno-inverno 2023-2024 farà capolinea. Pronte?

Ci troviamo ormai nel cuore della Milano Fashion Week: giunto al suo terzo giorno, l'appuntamento con le sfilate moda autunno-inverno 2023-2024 continua a regalarci ogni giorno nuove emozioni. Perché la moda, sì, non è solo business né solo performance da passerella. La moda è sogno, magia, sensazioni, percezioni. E a insegnarcelo è proprio il meglio delle collezioni protagoniste questa stagione. Scopriamole insieme!

Tod's, questione di (Italian) feeling

Alta qualità e artigianalità incontrano linee pulite e materiali preziosi in Italian Feeling, la nuova collezione Tod's moda autunno-inverno 2023-2024. Walter Chiapponi, direttore creativo della mison, ci esorta a sperimentare i pezzi più iconici nella storia del marchio, come il peacoat con i bottoni rivestiti in pelle che rimandano agli iconici gommini di Tod’s. Bellissimi i capi in pelle, come i minidress neri e i capispalla lunghi da indossare stratificati. Il vero coup de théâtre in sfilata? Sicuramente Letizia Casta in passerella. Il suo look gessato è una gran bella lezione di stile!

Foto Launchmetrics. Letizia Casta in passerella per la sfilata Tod's autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Tod's autunno-inverno 2023-2024.

Act n°1, il debutto di Luca Lin come unico direttore creativo

Un marchio di successo (che ha avuto in passato anche il supporto della maison Valentino), co-fondato da Luca Lin e Galib Gassanoff sette anni fa. La sfilata moda autunno-inverno 2023-2024 di Act n°1 segna il debutto di Luca Lin come unico e solo direttore creativo, a seguito della separazione dei due. In passerella spiccano i rimandi alle origini cinesi di Lin, come il carattere fú 福 che è un augurio di buona fortuna. Non manca la sperimentazione sartoriale in perfetto stile Act n°1: può un trench diventare un abito monospalla? Detto fatto. E noi vorremmo indossarlo subito.

Foto Launchmetrics. Act n°1 autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Act n°1 autunno-inverno 2023-2024.

Sportmax, una guida ai contrasti di texture

Si chiama Bare - letteralmente "spoglia" - la nuova collezione Sportmax per l'autunno-inverno 2023-2024. Non ci si lasci però tradire dall'aggettivo in questione, anzi la collezione è un concentrato di lezioni di stile, in primis quella su come abbinare texture e tessuti differenti tra loro. Prendiamo appunti, il top di paillettes in stile anni Duemila si indossa con i pantaloni di pelle. E, tieniti forte, i pantaloni in questione sono (anche) a vita bassa. Tra le texture di tendenza ci sono anche quelle animalier, come l'effetto pitone: si sfoggia coordinando stivali e pantaloni, a contrasto con trench con maxi collo in pelliccia ecologica.

Foto Launchmetrics. Sportmax autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Sportmax autunno-inverno 2023-2024.

Philosophy di Lorenzo Serafini

È una femminilità matura e sofisticata, quella che ha sfilato in passerella da Philosophy di Lorenzo Serafini. La collezione autunno-inverno 2023-2024 porta la nostra attenzione sull'accuratezza (e la bellezza) dei tagli sartoriali impeccabili, delle linee morbide e fluide, dei dettagli pensati nel minimo particolare. Come un colletto di tulle in stile vittoriano che sbuca sotto un blazer con collo a revers (prendi nota, noi lo abbiamo adorato!). Ma anche come i drappeggi di un abito rosso e scenico con cappa coordinata (chi non ne vorrebbe uno?).

Foto Launchmetrics. Philosophy di Lorenzo Serafini autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Philosophy di Lorenzo Serafini autunno-inverno 2023-2024.

Gucci, una conversazione tra passato e futuro

In attesa di vedere quanto proporrà la prossima stagione Sabato De Sarno, nominato direttore creativo di Gucci a fine gennaio, la maison fiorentina prosegue il suo dialogo tra passato e futuro, lasciando che a guidarlo sia proprio il suo stesso ufficio stile. La collezione moda autunno-inverno 2023-2024 si addentra nell'ecosistema di designer e artigiani che di generazione in generazione hanno contributo all'heritage del marchio. E lo fa attraverso silhouette dal linguaggio sensuale ed erotico, rievocando il glamour di Gucci negli anni Novanta e i primi Duemila. Cosa ci ha fatto battere il cuore in passerella? La cappa e gli abiti di paillettes, senza ombra di dubbio. Una pioggia di luce da sfoggiare con self-confidence e sensualità!

Foto Launchmetrics. Gucci autunno-inverno 2023-2024.