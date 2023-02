A biti di paillettes, fantasie degradé, vestiti e capi in tulle trasparente dall'effetto vedo-non-vedo. E ancora, sofisticatissimi look all'insegna della tendenza pelle, in cui la sperimentazione materica si fa portavoce del proprio stile e della propria personalità. Ecco la nostra guida alle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 avvistate durante l'appena conclusasi New York Fashion Week

Bentornato, fashion month! Anche questa stagione, come da calendario e tradizione, l'appuntamento con le sfilate moda autunno-inverno 2023-2024 si è aperto con la New York Fashion Week. Gli faranno seguito Londra, Milano e Parigi. E mentre le capitali della moda si passeranno il testimone, noi saremo qui a fare il punto sulle migliori tendenze moda da ciascuna città. Cosa indosseremo nella prossima stagione fredda che verrà? E quali look vorremmo già replicare? Scopriamolo insieme con questo prontuario di stile direttamente dalle passerelle della Grande Mela.

La tendenza pelle

Grinta, audacia, eleganza tutt'altro che strillata: con la tendenza pelle è facile mantenere un profilo basso senza rinunciare all'espressione massima di una personalità forte e decisa. Lo rivelano non solo i vestiti di pelle, ma anche le giacche, le gonne, gli accessori e gli stivali protagonisti dei look di passerella alla settimana della moda di New York. Non due, bensì tre elementi in pelle nera vengono coordinati nello styling secondo Proenza Schouler: la gonna a portafoglio midi si indossa con stivali dal gambale alto, per creare una (voluta) sovrapposizione dell'elemento materico protagonista. A enfatizzare il tutto, ci pensa il top dal profondo a scollo a V e in pelle a sua volta.

Foto Launchmetrics. Proenza Schouler autunno-inverno 2023-2024.

E come abbinare il vestito di pelle nera se non con una giacca tono su tono? La risposta arriva dalla sfilata Brandon Maxwell alla NYFW, dove non viene scelto un capospalla lungo bensì una giacca shearling con cerniere metalliche dallo spirito utility. Il contrasto di simmetrie - abito lungo e giacca corta - dà vita a un risultato inatteso e sorprendentemente chic.

Foto Launchmetrics. Brandon Maxwell autunno-inverno 2023-2024.

Il color blocking

Citrici, vividi, energici. Con i colori moda autunno-inverno 2023-2024 sarà impossibile annoiarsi, specialmente se sperimentati in formula color blocking. Come suggerisce il nome stesso di questo diktat, la costruzione del look procederà – letteralmente – per blocchi di colore. È quanto propone in passerella a New York Carolina Herrera: la lezione di stile è da rubare al volo, vedere per credere i pantaloni nella nuance fragola abbinati al top color lime dal colletto stondato. Aggiunta caratterizzante è la cintura con maxi fiocco: voluminosa e sinonimo di grande personalità!

Foto Launchmetrics. Carolina Herrera autunno-inverno 2023-2024.

Si può creare un look color blocking anche a partire dalle nuances pastello. Come abbinarle tra loro? Di nuovo, per contrasti. Prabal Gurung ci invita a sfoggiare la gonna drappeggiata (con spacco) in un’intensa tonalità di verde smeraldo, abbinata a felpa rosa pastello e sandali giallo vaniglia.

Foto Launchmetrics. Prabal Gurung autunno-inverno 2023-2024.

Le trasparenze

Eleganza e sensualità procedono di pari passo nei look presentati a New York da Laquan Smith e Bibhu Mohapatra. Il primo, enfant prodige 34enne nato a cresciuto nella Grande Mela, porta in passerella l’alta sartoria del blazer con collo a revers, stratificato sopra un abito in tulle ricamato dall’effetto vedo-non-vedo. Importante in questa proposta moda autunno-inverno 2023-2024 tutta all'insegna delle trasparenze è l’abbinamento tono su tono (da annotare), che rende il risultato finale estremamente sofisticato.

Foto Launchmetrics. Laquan Smith autunno-inverno 2023-2024.

Spazio poi alle trasparenze che lasciano anche la lingerie a vista. Chi ha voglia di osare, osi: la culotte a vita alta e il reggiseno a triangolo – entrambi di colore nero – trovano spazio sotto gonne e top di tulle color ghiaccio, impreziosito con cristalli.

Foto Launchmetrics. Bibhu Mohapatra autunno-inverno 2023-2024.

I colori degradé

Rainbow power! Appartenenti o no alla stessa palette, la forza del degradé è nelle molteplici tonalità che ne caratterizzano la scala cromatica. A conferire dinamicità ai vestiti moda autunno-inverno 2023-2024 è così il risultato armonico dei colori nel loro insieme. Esempio valido dalle sfilate della New York Fashion Week è l’abito monospalla di Pamella Rolland, che mixa il celeste con l’azzuro, il blu e il viola.

Foto Launchmetrics. Pamella Rolland autunno-inverno 2023-2024.

Una vera gioia per gli occhi (e chi lo indossa): il degradé in chiave multicolor lo propone la collezione moda autunno-inverno 2023-2024 di Rodarte. Con un vestito ampio e scenico, la maison ci offre non solo lo spunto per il prossimo look elegante (cerimonie in vista?), ma anche tutta l’ispirazione necessaria in fatto di possibili nuances da indossare (insieme) in un unico abito.

Foto Launchmetrics. Rodarte autunno-inverno 2023-2024.

Le paillettes

Tendenza moda già annunciata per la primavera in arrivo, dalle sfilate di New York è chiaro che le paillettes domineranno anche la moda autunno-inverno 2023-2024. Le modalità per sfoggiarle - e rendergli onore - sono essenzialmente due. Da una parte, l'abito monocromatico: una cascata di luminosissime paillettes nere da testa a piedi, che il marchio Coach contestualizza in uno styling d'effetto con mini borsa nera e maxi anfibi tono su tono.

Foto Launchmetrics. Coach autunno-inverno 2023-2024.

Altra prospettiva è quella multicolor: l'abito corto secondo PatBO, il marchio fondato e diretto dalla designer brasiliana Patricia Bonaldi, è un tripudio di paillettes colorate e strategicamente applicate per donare struttura al risultato finale. L'eleganza impera, certo: con un paio di sandali dalle linee minimalissime e una morbida borsa in velluto senape, anche l'ispirazione per sfoggiarlo è servita.