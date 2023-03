I l modello di jeans più trendy che ci sia valorizza tutte le silhouette, basta saperlo indossare (e abbinare) al meglio. Qui ti spieghiamo ogni trucchetto fashion che ti farà apparire al top con addosso i tuoi “mom”

I mom jeans ti fanno impazzire (in positivo) ma il loro essere ampi sui fianchi ti fa impazzire (in negativo)? Tranquilla, non devi per forza rinunciare a loro perché non ti calzano a pennello come gli skinny e il motivo è semplice: ci sono alcuni trucchetti che rendono i mom davvero “wow”, roba che gli skinny puoi metterli via con la naftalina…

Scherzi a parte, entrambi i modelli sono meravigliosi ma i mom riescono a dare quel tocco di classe in più. Solo se portati bene, però.

Vuoi sapere come indossarli per essere meravigliosamente sexy, senza rinunciare a una silhouette da paura? Ecco tutte le fashion rules da seguire per indossare i mom jeans come una top model.

Cosa sono i mom jeans?

I mom jeans prendono questo nome perché si ispirano ai modelli premaman. I mom hanno la vita alta, sono più morbidi sull'addome e sono svasati lungo le gambe ma più stretti sulla caviglia. La differenza tra i mom jeans e i boyfriend jeans sta principalmente nel cavallo, che nel secondo caso è più basso

Mom sì, crop anche

Regola numero uno: la lunghezza della gamba. Per avere quello slancio in più, scegli i mom jeans cropped. Lasciare scoperta la caviglia è un escamotage ottimo per sembrare più magra: il punto più “ossuto” e smilzo del corpo darà un’idea di magrezza a tutta la figura, vuoi scommettere?

Inoltre i pantaloni corti, quasi a metà polpaccio tipo i Capri, creano un’illusione ottica tale per cui le tue gambe sembreranno più lunghe. La vita alta tipica dei mom, poi, giocherà a tuo favore per snellire la zona pancia-fianchi. Il risultato? Guardati allo specchio e risponditi da sola.

Lavaggio scuro tutta la vita

Anche se i mom jeans più classici sarebbero quelli dal lavaggio chiaro, sceglierli in denim scuro equivale a essere strepitose. La nuance “blue jeans” tradizionale ci piace tantissimo perché ci sa di genuinità (e di giusto candeggio, cosa ancor più rara della genuinità).

Poi le tinte scure sono colori che snelliscono maggiormente la linea, regalandoci una silhouette migliorata. Dato che come modello non è di certo quello dall’effetto più slim, facciamoci almeno aiutare dal colore scuro, no? Il trucco di una maxi-cintura in vita o di un bel marsupio, poi, darà un aiutino in più alla body shape.

La maxi-cintura è la BFF!

Come dicevamo prima, la maxi-cintura è l’asso nella manica per bluffare con la taglia. Ti regalerà una taglia in meno e un punto bellezza in più!

Con una cintura in formato XL potrai anche optare per il denim chiaro, perfino per il bianco. Tanto ci pensa la cinturona a smagrire.

La gamba corta dei cropped (oppure il risvoltino per farli diventare tali) è il "trick" in più per lasciare a bocca aperta.

Il total denim, casual con tocco sporty

Un look a tutto jeans con i mom jeans? Yes, please! Per essere casual e di tendenza, il total denim è il top. Come top, a proposito, una camicia jeans da portare fuori o dentro i pantaloni così come un giubbino denim dal taglio stretch sarà perfetto.

La ciliegina sull’outfit? Un paio di sneakers chunky che ti diano un tocco sporty. Se temi l’effetto “chunky” non solo delle scarpe ma pure della body shape, aggiungi una maxi bag. Con accessori molto grandi, infatti, le proporzioni verranno falsate e cosce, fianchi e via dicendo sembreranno più mignon. Alla faccia della bilancia.

Il blazer, la nostra dolce metà

Il tassello fondamentale per rendere i mom jeans il pezzo chiave di un look trés chic? Il blazer. La giacca “manlike” ormai sdoganata dall’armadio di lui per entrare a pieno diritto in quello di lei ci aiuta sempre in qualcosa. A sembrare più eleganti, a sembrare più magre, a sembrare più brave ragazze con "wannabe future suocere"…

Il blazer è il più caro amico che abbiamo quindi trattalo bene. Un paio di mom + una giacca mannish nelle nuance dei bianchi sporchi = charme al quadrato.

Chi pensa che un blazer vada a braccetto solo con pantaloni super aderenti tipo leggings o skinny si sbaglia. Con i mom e una giacca maschile, il puzzle fashion sarà a prova di amica criticona.

Il tacco altissimo, la nostra croce e delizia

I mom jeans con le scarpe da ginnastica stanno bene, è vero, ma vuoi mettere con un paio di pumps dal tacco 12?

Le scarpe alte ti doneranno quello slancio che il taglio “relaxed” dei pantaloni ti aveva fatto un po’ perdere. Il risultato? Un cocktail perfetto, shakerando il tocco sexy del tacco alla disinvoltura dei mom. Inebriante!

Per aiutarti a scegliere i mom jeans che più si addicono alla tua personalità e alla tua linea, ne abbiamo selezionati 14 da pupilla a forma di cuoricino. Pronta a innamorarti in 3, 2… sei già cotta!

