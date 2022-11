Chi l’ha detto che superati i fifties si debbano necessariamente depennare i jeans dall’armadio? Dalle celebrities tanti spunti per continuare ad indossare i tuoi cinque tasche in denim con stile

Raggiungere la cinquantesima primavera è un vero e proprio traguardo per una donna. Personalità e consapevolezza del proprio corpo sono al massimo storico e l’esperienza di ben cinque decadi di shopping rende tutto molto più facile quando si parla di outfit! Tuttavia a qualcuna capita di essere ancora alla ricerca della propria strada in fatto di stile e, quando questo accade, l’arrivo dei fifties riempie di interrogativi che inchiodano la diretta interessata davanti al guardaroba.

Un paio di jeans per la vita

Una delle domande più frequenti che ci si pone dopo lo spegnimento della cinquantesima candelina è: “Potrò continuare a indossare i miei jeans?”. Ebbene, se sei tra coloro a cui questo dubbio amletico continua a ronzare in testa, ecco la risposta: certo che sì! Un paio di jeans infatti può continuare a svolgere in tutta tranquillità il suo ruolo di passepartout del guardaroba anche una volta varcata la soglia dei 50, andandosi a sposare con moltissimi tipi di outfit e portando sempre quel non so che di informale e leggero che lo contraddistingue.

Certamente ci vorrà qualche piccolo accorgimento di stile, ma con qualche azzardo in meno e una dose extra di buon gusto avrai tutte le carte in regola per non rinunciare al tuo denim favorito. Guardare per credere: abbiamo scomodato dodici cinquantenni d’eccezione che indossano i loro cinque tasche in tutta tranquillità, in modo impeccabile e nelle occasioni più svariate!

Kika Press 1 di 12 - Julianne Moore, 57 anni. Jeans taglio classico a lavaggio scuro con maglia alla marinière e blazer doppiopetto con bottoni dorati Getty Images 2 di 12 - Cindy Crawford, 52 anni. Jeans skinny con t-shirt bianca e giubbotto in pelle color cognac en pendant con I sandali Getty Images 3 di 12 - Sandra Bullock, 53 anni. Cropped jeans con tunica lunga Getty Images 4 di 12 - Sarah Jessica Parker, 52 anni. Jeans skinny corto indossato con blazer e pump in vernice Kika Press 5 di 12 - Demi Moore, 55 anni. Jeans girlfriend style con t-shirt ironica a stampa cartoon e blazer gessato con cuciture colorate a vista Getty Images 6 di 12 - Robin Wright, 51 anni. Jeans skinny risvoltati in fondo, sandali con tacco alto e maglia morbida Getty Images 7 di 12 - Nicole Kidman, 50 anni. Jeans skinny grigio con maglia en pendant e chiodo in pelle Getty Images 8 di 12 - Cate Blanchett, 48 anni. Jeans corto a taglio dritto, t-shirt bianca e giacchino in pizzo Getty Images 9 di 12 - Sharon Stone, 59 anni. Jeans skinny neri con camicia bianca Kika Press 10 di 12 - Meg Ryan, 56 anni. Jeans boyfriend style con giacca stile military, cappello e anfibi Getty Images 11 di 12 - Naomi Watts, 49 anni. Flare jeans con top in seta Kika Press 12 di 12 - Jennifer Aniston, 49 anni. Flare jeans con maglia in cashmere

Jeans? Questione di vita

Varcata la soglia dei 50 anni scegliere il taglio di jeans perfetto per il proprio fisico diventa davvero essenziale. Considerando infatti che il proprio corpo ha sicuramente subito qualche trasformazione del corso degli anni, è più che mai importante essere consapevoli dei propri punti di forza e dei propri difetti per valorizzarsi al meglio.

Punto nevralgico nella scelta del jeans perfetto sono i fianchi. Questione di vita insomma!

Per tutte le donne dal fisico asciutto e un po’ androgino i limiti sono davvero pochi, ma se hai bisogno di “riempire” qualche curva meglio puntare su jeans a vita alta, in grado di dare un aspetto un pochino più curvy ai tuoi fianchi. Per tutte coloro che hanno invece fianchi più morbidi e pronunciati la vita bassa è sicuramente una scelta migliore, ma attenzione a non eccedere. Come nella vita infatti la verità sta nel mezzo… specialmente a 50 anni! La scelta più democratica in assoluto dunque, quella perfetta per tutti i tipi di fisico e sempre di gran gusto, è la vita standard che tipicamente scende sotto la linea dell’ombelico di circa 3 centimetri.

Come scegliere il modello più adatto

L'unica regola d’oro in questa scelta: preferire un lavaggio di denim discreto e puntare su modelli lisci, senza troppe applicazioni o strappi. Il tradizionale paga sempre. L’ideale sarebbe poi scegliere jeans dalla vestibilità standard, dal taglio dritto e dalla vita media (che stanno bene proprio a tutte, a patto di effettuare la scelta di taglia perfetta!). Eppure non è detto che questo sia lo stile giusto per ogni splendida cinquantenne… sentirsi a proprio agio nei panni che si indossano è infatti il primo modo per sentirsi bellissima!

Vediamo dunque quali sono le alternative possibili, al di là del taglio classico. Tra i modelli più in voga, facile da abbinare come pochi altri capi, c’è senza dubbio il modello skinny. Ma se la gamba è importante, meglio puntare sui flare jeans. Ci sono poi i mom-fit dalla vita alta e dallo stile un po’ retrò. E infine il mitico boyfriend style. Compagno di tante avventure nelle ultime stagioni.

Come e quando indossare i jeans

Il jeans è un capo giovane e informale, indossarlo a 50 anni impone qualche limite nella scelta degli abbinamenti. Per non sbagliare tieni sempre bene a mente la regola base: mai dimenticare un pezzo classico (camicia bianca, blazer blu a doppiopetto, T-shirt marinière ( o dai toni neutri) dal taglio asciutto, un pull in cachemire e mocassini. Un foulard dalle tonalità vitaminiche e frizzanti e una collana di perle e il gioco è fatto: sarai la cinquantenne più chic e glamour di sempre.