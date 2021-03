L’orologio è un accessorio che non deve mai mancare perché oltre a essere utile permette di arricchire qualsiasi look. Basta scegliere il modello giusto!

Per gli uomini l’orologio è un accessorio importante tanto quanto le borse per noi donne e, per questa volta, dovremmo proprio prendere esempio da loro e arricchire la nostra collezione di accessori con un orologio. In acciaio, in pelle, smartwach o simili a un braccialetto: i modelli di tendenza per la primavera estate 2021 sono davvero tanti ed è fondamentale avere qualcuno che possa chiarirvi le idee. Chi? Ci pensiamo noi, ovviamente. Qui troverai gli orologi online da donna 2021 più belli e trendy a portata di click e siamo sicure che troverai quello giusto per te.

Il modello casual

Un modello casual, ma con un allure brillante e perfetto per aggiungere un tocco di scintillio ad ogni outfit non può mancare tra i nostri consigli di orologi online da donna 2021. Il modello Swarovski è caratterizzato da un quadrante argentato, la cassa in acciaio inox e un bracciale in acciaio inox completa il design senza tempo, inoltre è resistente all’acqua fino a 50 perfetto quindi anche per le meno attente.

L’orologio bracciale

L’orologio è più di un accessorio per controllare l’orario e, infatti, può trasformarsi in un vero e proprio bijoux. Tra gli orologi online da donna 2021 non potrai farti scappare il modello di Breil a bracciale caratterizzato da una cassa in acciaio dalla forma rettangolare. Il bracciale a maglie tonde è raffinato, chic e perfetto da abbinare con tutti i look, più o meno formali.

Il modello colorato

L’orologio può essere una valida soluzione per aggiungere un tocco di colore a qualsiasi look. Questo modello, firmato Guess, sfrutta dei piccoli cristalli colorati su un fondo bianco per aggiungere colore rimanendo comunque discreto e delicato. Perfetto per la primavera.

Il modello sportivo

Perché quando si parla di modelli sportivi in automatico la nostra mente va a quei modelli digitali con mille tasti e dai caratteri decisamente maschili. Grande errore, oggi i modelli sporty sono tantissimi e anche analogici. Noi abbiamo scelto il modello di Liu Jo che unisce la struttura in gomma bianca e quadrante grigio perla con dettagli brillanti.

Il modello classico

Gli orologi classici, dalle linee delicate e senza tempo, sono sempre un ottimo investimento. Questo modello di Festina ha un allure retrò, ed è un orologio dallo stile intramontabile oltre ad essere un perfetto connubio tra eleganza e funzionalità.

L'orologio rose gold

Un tocco di rosa non fa mai male e non solo in primavera. Per aggiungere un po’ di colore al tuo look potresti pensare a un orologio Fossil con cinturino rosa e elementi in metallo declinati in gold rose. Il quadrante bianco mette ancor più in risalto la delicatezza di questo modello.

In acciaio e diamanti

Per molti, gli orologi, sono veri e propri oggetti da collezione e, tra questi, rientra sicuramente questo orologio Tissot in acciaio e diamanti da 0,025 carati. A renderlo ancora più unico il cinturino a maglia milanese.

Dal taglio squadrato

Tra gli orologi online da donna 2021 non può mancare un modello dal taglio squadrato, quadrante nero, struttura in acciaio dorato e cinturino in pelle verde: sono queste le caratteristiche dell’orologio da donna firmato Emporio Armani. Un esemplare molto semplice, perfetto per le situazioni più formali come quelle lavorative. Innegabile, poi lo spirito vintage che lo caratterizza.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.