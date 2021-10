I l nuovo servizio lanciato su Amazon.it rende lo shopping più comodo e anche più divertente. Scopri come funziona!

Arriva una bella novità da Amazon Fashion, lanciata su Amazon.it: il servizio Prime prova prima, paga poi. Ebbene sì, da oggi è possibile fare shopping online, ricevere i capi ordinati senza alcun costo di spedizione, provarli con calma e pagare soltanto quelli che soddisfano, restituendo tutti gli altri. Anche il reso è gratuito, grazie a un’etichetta prepagata. L’iniziativa è disponibile soltanto per i clienti Amazon Prime. L’idea già ti alletta? Stiamo per svelarti il resto.

La collaborazione con l'influencer Elisa Maino

Il servizio Prime prova prima, paga poi, novità firmata Amazon Fashion, già da qualche tempo è a disposizione dei clienti Prime negli Stati Uniti, in Giappone, UK e Germania; adesso all’elenco si sono aggiunti l’Italia, la Spagna, la Francia e il Portogallo. C’è la possibilità di scegliere tra centinaia di migliaia di articoli moda tra abbigliamento, scarpe, borse, orologi e altri accessori per donna, uomo, bambina e bambino, tutti disponibili con consegne veloci. Lo shopping online diventa così ancora più divertente e conveniente: si provano outfit dei marchi più diversi, si studiano gli abbinamenti con il proprio guardaroba, anche sperimentando nuovi look, e soltanto in un secondo momento si procede con l’acquisto. Mandando indietro ciò che eventualmente non soddisfa. Un’occasione irresistibile per le vere fashion addicted e può confermarlo Elisa Maino, con cui Amazon Fashion ha collaborato per il lancio dell’iniziativa. L’influencer 18enne, che vanta un vero e proprio esercito di follower – più di 2.7 milioni su Instagram, mentre su TikTok viaggia verso i 6 milioni – ha scelto tre outfit: due vestiti e un abbinamento top+short. E ha potuto così sperimentare personalmente la grande comodità offerta dal nuovo servizio.

Si sceglie (non solo) fra i brand più amati

“Spesso ordino online vestiti e accessori – ha spiegato Elisa Maino – ma sono sempre indecisa perché mi piacerebbe avere tutto. Trovo che Prime prova prima, paga poi sia il servizio di cui tutti avevamo bisogno, in quanto ci permette di ordinare alcuni capi e provarli comodamente a casa, scegliendo lo stile che più ci piace e rappresenta. Con questo nuovo servizio di Amazon Fashion posso facilmente ordinare più prodotti senza alcun costo iniziale e scegliere poi cosa effettivamente tenere e indossare e cosa, nel caso, rendere”. Anche per quanto riguarda i brand disponibili, la scelta è molto ampia: presenti all'appello quelli più conosciuti e amati a livello globale, per esempio Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi's, Scotch & Soda, Lacoste, Love Moschino, Hugo Boss, New Balance e Puma. Dell’elenco fanno parte inoltre i marchi di Amazon Fashion, piccole imprese e designer emergenti che i clienti possono scoprire.