E legante ma casual, in versione monocolore o color block... E poi declinato con le fantasie per la bella stagione. Via libera a un tocco glam (e personalissimo!) per i tuoi look

“Pink, it’s my new obsession, pink it’s not even a question”, cantano gli Aerosmith che rendono omaggio al rosa che per la primavera estate 2021 si conferma in testa ai colori più cool.

Perché in fondo il rosa è un’istituzione: oltre che alla moda viene spesso associato al mondo dell’arte e della cultura. Fa tendenza nel design e in armocromia è una delle nuance della donna Primavera che è chiara, luminosa, brillante… Nell’immaginario collettivo il rosa è un colore femminile, tuttavia fino alla Seconda guerra mondiale era associato all’uomo (e viceversa l’azzurro alle donne). È una nuance che ha tante sfumature diverse, quindi non ti resterà che sbizzarrirti.

Anche perché il rosa è una tonalità che potrai abbinare facilmente con le altre. Va benissimo il look monocolore, certo, ma finanche in color block abbinata a colori a contrasto senza contare che ci sono tante fantasie come quelle paisley o i fiori (un must della primavera, appunto) con cui si sposa benissimo.

Pronta a "tingerti" di rosa per la primavera? Ti sveliamo come indossarlo con stile!

In color block

Versatile e facilissimo da abbinare. Il rosa per la primavera estate 2021 è perfetto per un look monocolore ma va benissimo anche in color block, veri e propri blocchi di colore accostati l’uno all’altro, per un gioco di contrasti accattivante. Fai un twist di buonumore accostandolo alle tinte vitaminiche o delicate. Ma non solo. Con il nero è eleganza allo stato puro. Il nostro look preferito? Gonna rosa midi e camicia romantica, magari piena di ruches, in verde intenso.

In versione chic

Il rosa è amato da molte, vero, ma c’è chi non lo gradisce per nulla perché lo associa alle Barbie. Se fai parte di quella schiera che lo gradisce (e non può proprio farne a meno!) lo amerai ancora di più con gli outfit eleganti per quelle occasioni speciali o per dare un tocco chic finanche a una call di lavoro. Via libera quindi a un abito midi, aggiungi un paio di sandali (in tinta oppure nelle nuance metallizzate) e gli accessori più glam come una mini bag con la catena. Completa con un paio di orecchini o un bracciale luminoso.

Rosa, in versione casual

D’accordo, il rosa è un passe-partout. Ben vengano dunque non solo quei look eleganti ma finanche casual…e persino comfy per stare in casa senza rinunciare al tuo stile e fare l’upgrade di personalità! Un abito casual dalla linea semplice magari, è perfetto con un paio di sandali bassi o le tue sneakers preferite. In alternativa i palazzo pants, rigorosamente a vita alta che stanno bene a tutte. E poi sì, proprio loro, gli amatissimi jeans che non passano mai di moda e potrai abbinare a una camicia o blusa elegante così come a una t-shirt.

Gli accessori rosa, un must

Rosa, rosa, rosa…a profusione sia per quanto riguarda gli abiti sia per gli accessori. Anzi, saranno i protagonisti dei tuoi outfit (anche non necessariamente “pink”!). Un esempio? Le mini bag sono così sfiziose che non potrai proprio fare a meno di indossare sia con i look casual sia con quelli eleganti. In fondo le borse piccole sono dei veri e propri “gioielli” di stile. Fra gli accessori un posto di riguardo lo hanno persino gli occhiali da sole, specialmente dalla linea ovale in stile anni Sessanta.

E adesso che sai proprio tutto su come abbinare il rosa per la primavera estate 2021, mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

Minigonna rosa a fantasia floreale (BERSHKA) Mini bag a tracolla rosa (CHIARA FERRAGNI) Occhiali da sole montatura rotonda (CHLOE) Anfibi rosa (DR MARTENS) Midi dress rosa con paillettes e piccole rouches (ELISABETTA FRANCHI) Stivali texani rosa fantasia cocco (FABIANNE CHAPOT) Zainetto in pelle rosa (FENDI) Camicia stampa fiorata (MANGO) Gonna midi a pieghe rosa (MAX & CO.) Blazer doppiopetto rosa (MOTIVI) Tuta jumpsuit con maniche a giro fantasia fiorata (ONLY) Minigonna rosa con tasche e cintura (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI) Cintura intrecciata con maxi fibbia (GUESS) Décolleté spuntate e tacco a stiletto rosa (RINASCIMENTO) Maglietta con dettaglio cut-out rosa (TALLY WEIJL) Pantaloni palazzo a vita alta rosa (UNITED COLORS OF BENETTON) Vestito lungo fantasia paisley sul rosa (ZARA)