E cco come trasformare il tuo completo manlike in mille modi diversi, dall'elegante al casual e persino sportivo! Il segreto? Abbinalo agli accessori giusti!

Desideri un look adatto a ogni occasione? Nulla di più semplice! Il tailleur colorato è la tua carta vincente per la bella stagione e ti stupisce per la sua versatilità e per il modo in cui lo indosserai in mille modi diversi. Via libera, dunque ai completi dall’allure maschile con i pantaloni, ma finanche più chic con le gonne…E non solo. Sì, perché potrai renderlo persino più sportivo aggiungendo un paio di sneakers.

Ma non è tutto. Per la primavera estate 2021 i bermuda sono un must indiscusso e potrai renderli più glam aggiungendo proprio un blazer in tinta. A proposito di tonalità, fai un tuffo nei colori pastello come il rosa o il verde acqua, o magari lasciati sorprendere dall’oro scintillante per non parlare poi dei colori strong come il rosso o il fucsia fluo. Per fare il pieno di energia dopo un lungo inverno, ovvio!

Anche perché con la bella stagione avrai certamente più voglia di uscire e di vestirti in modo impeccabile, dall’ufficio alle tue serate eleganti. Specialmente adesso che stiamo vedendo uno spiraglio di luce, dopo un periodo difficile causato dalla pandemia.

Attenzione, però, perché per essere al top dovrai abbinare il tailleur colorato con gli accessori giusti. Con un paio di sandali per smorzare il completo manlike, ad esempio, oppure con un paio di stivali texani per essere decisamente glam. E persino raffinata con una blusa o una camicia o sdrammatizzerai il tuo tailleur con una t-shirt.

Impariamo quindi a capire bene come indossare il tailleur colorato per mixarlo nel modo giusto. Ecco un vademecum per non sbagliare mai ed elevare il tuo stile all’ennesima potenza!

Il tailleur colorato con i pantaloni crop

Mixa un paio di pantaloni crop, ovvero tagliati a metà e che arrivano fin sopra le caviglie, con un blazer in tinta. Trasforma subito il tailleur manlike in un completo molto romantico preferendo i colori pastello. Ben venga dunque il verde acqua che ben si sposa con gli accessori rosa. Aggiungi, infatti, un paio di sandali e una borsa beige per spezzare il tutto. Per quanto riguarda il top, prediligi una blusa con le maniche a giro, è molto romantico se è decorato da un fiocco.

1 di 6 - Tailleur colorato con pantaloni crop 2 di 6 - Blazer incrociato con scollo a V (8 BY YOOX) 3 di 6 - Pantaloni crop a vita alta (8 BY YOOX) 4 di 6 - Blusa con maniche a giro e fiocco (SEMICOUTURE) 5 di 6 - Sandali con tacco alto (BOTTEGA VENETA) 6 di 6 - Borsa a tracolla (THEMIORÈ)

Il tailleur colorato con blazer + gonna

Lo sappiamo tutte: i colori metallizzati non sono sempre facili da portare. Ciononostante, sono i benvenuti quando hai voglia di indossare un look che non passa di certo inosservato. Anche perché potrai abbinarli nel modo giusto facendo particolare attenzione ai tagli e alle lunghezze, oltre agli accessori. Il tailleur colorato, dunque, si trasforma subito da manlike a femminile se aggiungi al blazer una gonna. Naturalmente dosa bene gli accessori, ad esempio preferisci un paio di mocassini neri con la catena dorata e una borsa tote dalla linea semplice.

1 di 5 - Tailleur colorato con gonna 2 di 5 - Blazer doppiopetto dorato (MOSCHINO) 3 di 5 - Gonna dalla linea a campana (MOSCHINO) 4 di 5 - Mocassini neri con catena oro (SALVATORE FERRAGAMO) 5 di 5 - Borsa tote con tracolla (LAUREN RALPH LAUREN)

Il tailleur colorato con un tocco sportivo

Il tailleur colorato? Trasformalo in un completo athleisure! Chi lo dice infatti che devi sfoggiare il tuo completo solo in occasioni eleganti? Dai un tocco frizzante al tuo look preferendone uno rosso fuoco. Sostituisci la blusa o la camicia con una t-shirt. Per quanto riguarda i pantaloni, meglio un paio a vita alta dalla linea morbida. Per essere comoda, da mattina a sera, indossa un paio di sneakers e dai un tocco glam con una mini-borsa. Il binomio perfetto? Rosso + bianco!

1 di 6 - Tailleur colorato con un tocco sportivo 2 di 6 - Blazer rosso (BLANCA VITA) 3 di 6 - Pantaloni a vita alta dalla linea morbida (EMPORIO ARMANI) 4 di 6 - T-shirt con stampa logata (BALMAIN) 5 di 6 - Sneakers bianche platform alto (FILA) 6 di 6 - Mini bag con tracolla (JACQUEMUS)

Il tailleur colorato con i bermuda

Il bermuda è il tuo pezzo forte per la primavera estate 2021. Il motivo del suo successo? Non solo è un vero e proprio key-piece molto versatile, ma è persino così comodo! In una parola? Irresistibile! Così, ad esempio, potrai abbinarlo facilmente a un blazer in tinta rendendolo più chic! Prediligi un completo dalle nuance pastello come il rosa, aggiungi un paio di stivali texani bianchi e una borsa in tinta.

1 di 5 - Tailleur colorato con bermuda 2 di 5 - Giacca monopetto crop rosa (ZARA) 3 di 5 - Bermuda rosa (ZARA) 4 di 5 - Stivali texani bianchi (BUTTERO) 5 di 5 - Mini bag bianca a tracolla (MAISON MARGIELA)

Il tailleur colorato dai toni fluo

Quando pensiamo ai tailleur facciamo subito riferimento a quelli declinati nelle classiche tonalità come il nero o blu. Nulla di più sbagliato! Per la bella stagione lasciati conquistare da una palette cromatica vivace. Preferisci, quindi, un completo dalle linee sartoriali declinato nei colori strong come il fucsia. Farai subito l’upgrade! Aggiungi una maglietta bianca e osa invece con gli accessori, un paio di sandali sempre fucsia e una borsa verde fluo!

1 di 5 - Il tailleur dai colori fluo 2 di 5 - Completo blazer + pantaloni fucsia (TAGLIATORE) 3 di 5 - T-shirt bianca (MARINE SERRE) 4 di 5 - Sandali fucsia con tacco medio (L'AUTRE CHOSE) 5 di 5 - Mini bag verde fluo a tracolla (ZANELLATO)