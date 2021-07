P rima che vadano sold out, ovvio. Noi ti abbiamo preparato una lista alla quale potrai ispirarti per ogni tuo look estivo!

Il countdown è iniziato e i saldi estivi 2021 stanno per arrivare, lasciati conquistare dalle sue offerte imperdibili! Quest'anno, in quasi tutte le regioni italiane, iniziano da sabato 3 luglio e ti accompagneranno per tutta l'estate. Specialmente quando avrai bisogno di aggiungere quel capo o quell'accessorio nuovo per dare un tocco in più ai tuoi look.

Attenzione, però, per non farti trovare impreparata prendi nota di quello che non potrà assolutamente mancare nel tuo guardaroba. D'altronde ci sono proprio quei "key pieces", quei pezzi forte che vanno bene con tutto e potrai comprare a prezzi ridotti.

Per questo motivo segna nella tua wishlist quello che dovrai avere sempre con te, per le tue occasioni più eleganti o persino l'indispensabile per una gita fuori porta, magari al mare. D'altra parte noi tutte sappiamo bene che durante il periodo dei saldi, ci lasciamo prendere dall'euforia e spesso acquistiamo cose che in realtà non ci servono a granché.

Nulla di più sbagliato! Per i saldi estivi 2021 dovrai fare un vero e proprio check e avere con te solo ciò che effettivamente ti serve, che può farti sentire a tuo agio ma anche stilosa.

L'abito corto nero

L'abito modello tailleur sta bene un po' a tutte. Il nero in estate? Certo, anche perché potrai indossarlo in qualsiasi circostanza, in ufficio ad esempio così come per una cena informale. E per di più lo abbinerai a un'intera palette di colori, dai più strong come il rosso o il fucsia ai delicati come nude o le tonalità pastello. Insomma, è un vero passe-partout da avere subito approfittando degli sconti.

Vestito corto con spalline nero (MOTIVI)

L'abito elegante

L'estate, si sa, porta con sé anche le occasioni speciali come un matrimonio. Perché dunque non approfittare degli sconti? Sia online sia nei negozi, ovvio! Per questo motivo inserisci nella tua wishlist un abito elegante, ad esempio uno midi con un leggero drappeggio e dai toni metallizzati come l'oro rosa. Sarà perfetto se avrai un po' di abbronzatura.

Abito corto asimmetrico dettaglio drappeggiato (ELISABETTA FRANCHI)

I pantaloni palazzo

Sono la soluzione furba di molti look. I pantaloni palazzo a vita alta sono ideali per ogni tipologia di fisico...e poi non sono mai abbastanza! Svolta il tuo look indossando un modello con stampa fiorata, intramontabile certo ma anche molto estivo. Potrai abbinarlo a una t-shirt - per uno stile più comfy-, ma finanche a una blusa elegante.

Pantaloni palazzo a vita alta con stampa fiorata (MSGM)

La blusa con la stampa

L'estate, si sa, porta con sé la voglia di indossare capi particolari proprio come una blusa con la stampa che abbinerai ai tuoi pantaloni o alle tue gonne preferite. Approfitta dei saldi per acquistarne una con la stampa anni Settanta che è un vero must have di stagione. Fai un tuffo nel passato, interpretandolo seguendo il tuo stile.

Blusa con fiocco e stampa anni Settanta (NARACAMICIE)

La t-shirt con logo

Amate, amatissime t-shirt. Non sono mai abbastanza. Approfitta quindi dei saldi estivi 2021... Le magliette tornano spesso utili salvandoti da quei momenti di indecisione davanti allo specchio. Comprane una con una stampa logata e abbinala come preferisci, con una gonna o un paio di jeans semplicemente seguendo il tuo modo di essere. La t-shirt, in fondo, è il vero caposaldo dello stile comfy...per essere comoda da mattina a sera.

T-shirt celeste con stampa logo (FIORUCCI)

La gonna plissé

È un classico. La gonna plissé, meglio se a vita alta, è uno di quei capi che va benissimo con ogni silhouette. Per questo motivo approfitta dei saldi estivi 2021 e inseriscila subito nella tua wishlist! Avanti ai modelli semplici, specialmente quelle moncolore nelle tonalità sabbia o beige...La indosserai con tutto!

Gonna plissé a vita alta (MARELLA)

I jeans

Jeans, mon amour! Non passano mai di moda, uno pezzo chiave che puoi comprare durante i saldi ma indossare anche per le prossime stagioni. Punta tutto su un modello regular fit, stanno bene un po' a tutte...Hanno un'ottima vestibilità e sono perfetti con ogni tipologia di fisico.

Jeans regular fit con strappi (LEVI'S)

Il costume intero

Hai in programma un viaggio o semplicemente qualche giornata al mare? Nessun problema! Approfitta degli sconti vantaggiosi per avere subito con te il modello di tendenza. Un esempio? Non potrai resistere al costume intero cut out a fantasia. Un must indiscusso.

Costume intero monospalla con taglio cut out (ZIMMERMANN)

I sandali

Non ci sono dubbi: con il tacco elevi la tua silhouette (e persino il tuo look!). Via libera, perciò, ai sandali che finiranno dritti dritti nella tua wishlist. Preferisci un modello senza cinturini se vuoi essere comoda da mattina a sera, strizza l'occhio ai colori vivaci come il fucsia per un mood decisamente estivo.

Sandali con fascia e tacco a stiletto fucsia (BOTTEGA VENETA)

Gli stivali

C'è chi ne farebbe volentieri a meno, preferendo i sandali e chi invece li indosserebbe anche in estate. Avanti, dunque, ai texani che sono un must have della bella stagione e interpretano uno stile bohémien. Anche perché i modelli più classici potrai indossarli con qualsiasi outfit.

Stivali texani in pelle (ISABEL MARANT)

La borsa secchiello

I saldi conquistano il cuore delle più modaiole, ovvero tutte coloro che non hanno mai abbastanza di una nuova borsa. Da aggiungere alla propria collezione! Il must have indiscusso? La borsa secchiello (o bucket bag), ovvio. I modelli più semplici sono veri e propri passe-partout (e non conoscono stagione!).

Borsa secchiello con tracolla in pelle (MARNI)

La borsa in rafia

Non chiamatele solo "borse di paglia"! Quest'anno le borse in rafia sono ancora più trendy e le porterai con te al mare così come potrai indossarle benissimo in città. Specialmente se hanno gli inserti in pelle che danno quel tocco chic in più.

Borsa in rafia con dettagli in pelle (TORY BURCH)

La cintura animalier

Sei una vera fan dei dettagli? Approfitta degli sconti e aggiudicati alcuni accessori che ti aiuteranno a elevare il tuo look. Un esempio? La cintura, ovvio! La indosserai con un paio di pantaloni o di jeans, ma finanche con un abito longuette. Meglio se nella stampa animalier (intramontabile!).

Cintura a vita alta con stampa animalier (ETRO)

Gli occhiali da sole

Per dare un tocco personale ai tuoi look non possono mancare gli occhiali da sole che ti svolteranno l'intero outfit. Via libera ai modelli oversize che sono sempre di tendenza, li indosserai in città con i look metropolitani e ti accompagneranno persino al mare abbinandoli al costume più trendy.

Occhiali da sole oversize (CHLOE EYEWEAR)

Il berretto

È di certo il modello must have dell'estate 2021. Il berretto lo abbini facilmente a tutto, dà persino una nota casual anche al più classico dei look. Inoltre, ti danno un tocco di personalità in più. Lo indosserai con i jeans ma finanche con un abito. Portalo con te anche al mare, per proteggerti dal sole!

Berretto fucsia con stampa lettering (DSQUARED2)