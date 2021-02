L a punta quadrata torna a fare battere i cuori. Ma è bene sapere come mixarla al meglio nei look. Ecco i nostri consigli per non sbagliare

Tutte le vogliono, tutte le indossano: le scarpe con la punta quadrata sono sulla bocca di tutti. Ma soprattutto ai piedi di ogni amante dello stile chic.

Se anche tu vuoi unirti al coro fashion che mette questo modello di calzatura tra i più gettonati della scarpiera di oggi, allora segui i nostri consigli per abbinarla al meglio. Così non potrai sbagliare di una virgola, garantito!

Ecco qualche semplice regola per mixare con capi e accessori le scarpe a punta quadrata. Prendi appunti e sarai la prima della classe (di gran classe).

Con tailleur dai colori shocking

Un modo per sdrammatizzare una scarpa dalla punta quadrata (che spesso potrebbe risultare un po’ troppo seria) è quella di mescolarla a mise fluo, shocking o comunque dalle tinte accese.

Un tailleur manlike, composto da pantaloni a vita alta tailored e blazer, diventa la dolce metà di questo modello di calzature. Opta per i pantaloni cropped se vuoi fare risaltare la scarpa: trattandosi della tendenza del momento, è bene sfoggiarla!

Con fantasia a righe verticali

La scarpa con punta quadrata potrebbe non dare troppo slancio alla body shape per via della sua estremità che sembra tronca e disegna idealmente una linea orizzontale.

Sappiamo bene quanto le righe orizzontali non abbiano il pregio di slanciare, tutt’altro, quindi perché non farci aiutare da quelle verticali? Un paio di pantaloni, un capospalla, un blazer e pure una blusa in fantasia stripes declinata in verticale sarà l’ideale.

In look bon ton sì ma non troppo

Le scarpe a punta quadrata fanno parte del guardaroba dal retrogusto bon ton, quello che fa molto brava ragazza e che piace alle mamme e alle suocere. Quindi calare questa calzatura in una mise che segue quell’etichetta sarà una scelta ottima però… Ebbene sì, c’è un però: non esagerate con lo stile da "prima della classe" altrimenti il risultato potrebbe rivelarsi stucchevole.

Un fashion trick che fa al caso nostro? Gonna a matita e blazer ma in pelle o similpelle. Così il tocco grintoso del biker style ibriderà quello più da “educanda”.

Le scarpe che riprendono dettagli cromatici della mise

Anche la ripresa da parte della scarpe di colori dell’abito o degli accessori è un buon modo per creare un fil rouge e intessere di charme il look. Un dettaglio della borsa, della maglia o del vestito che si accorda a livello cromatico con le calzature a punta quadrata ti incoroneranno reginetta di stile.

Anche le scelte total color non sono da sottovalutare: scarpe a punta quadrata in accordo cromatico con l'intera mise sono una garanzia di raffinatezza, quindi se hai dei dubbi vai di tinta unita all'ennesima potenza.

In abbinamento con la borsa

Vuoi non sbagliare mai? Vai di abbinamento borsa-scarpe! Zero pensieri, zero ansie, zero scivoloni.

Se la tua amica ti dice che abbinare calzature e scarpe fa troppo "zietta", silenziala su WhatsApp. A fine giornata, dopo che avrai sfoggiato il tuo outfit bellissimo con scarpe a punta quadrata e maxi pochette entrambe in pelle o ecopelle nera, allora potrai riabilitare la tua amica. Ma non dimenticarti di inviarle qualche foto della tua mise, per farla ricredere…

L'unica accortezza è quella di seguire la regola di "only shoes & bag": non aggiungere un terzo accessorio dello stesso colore e materiale, altrimenti la "magia" dell'abbinamento borsa-scarpe si perderà. E l'effetto sarà meno da pupilla a forma di cuoricino.

Per aiutarti a scegliere le scarpe con punta quadrata che più si addicono al tuo stile, abbiamo selezionato per te 15 esemplari di cui ti innamorerai.

Stivaletti in pelle con punta quadrata (BALENCIAGA)

Credits: Balenciaga Scarpe traforate con punta quadrata (BOTTEGA VENETA)

Credits: Bottega Veneta Scarpe con tacco e punta quadrata (BURBERRY)

Credits: Burberry Sandali aperti con punta quadrata (BY FAR)

Credits: Mytheresa Stivaletti con tacco e punta quadrata (GIANVITO ROSSI)

Credits: Gianvito Rossi Ballerine Gisela flat metallizzate con punta quadrata (JIMMY CHOO)

Credits: Jimmy Choo Stivaletti con tacco e punta quadrata (L'INTERVALLE)

Credits: Zalando Sandali aperti con punta quadrata (MIISTA)

Credits: Zalando Sandali aperti con punta quadrata (NA-KD)

Credits: Zalando Scarpe con tacco in suede dalla punta quadrata (PRADA)

Credits: Mytheresa Scarpe con tacco slingback dalla punta quadrata (& OTHER STORIES)

Credits: & Other Stories Stivaletti con il tacco dalla punta quadrata (STRADIVARIUS)

Credits: Zalando Scarpe basse in pelle con punta quadrata (THE ROW)

Credits: Mytheresa Sandali con punta quadrata (TOPSHOP)

Credits: Zalando Mule in vernice con tacco e punta quadrata

(ZARA)

