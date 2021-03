L e atmosfere da fiaba si alternano agli scenari ad alta quota, dall'eleganza degli abiti da principessa ai completi sportivi. Tutte le tendenze per la stagione più fredda.

Colori, fantasie, tessuti, linee classiche e al contempo moderne. Lo stile elegante si alterna al casual, la femminilità lascia spazio al manlike e viceversa. E poi un tripudio di mix e match stravaganti ma ben bianciati. E il trait d'union tra innovazione e tradizione. Sono le sfilate della settimana della moda di Parigi 2021 che hanno portato in scena dal 1 al 10 marzo le collezioni per l'autunno inverno 2021.

A stupire sono proprio le creazioni degli stilisti che, con quel genio (e con un pizzico di sregolatezza!), hanno disegnato per l’occasione, superando tutte le difficoltà causate dalla pandemia.

I segnali di ripartenza, insomma, ci sono tutti come si è visto durante Milano Moda Donna. Energia, positività e quello stile unico e particolare che è il trait d’union di ogni casa di moda. Anche questa volta, per ovvie ragioni, le collezioni sono state presentate in via del tutto digitale, con show-sfilate e video in alcuni dei luoghi e delle location più belli della capitale francese. Tra gli altri il castello di Versailles che ha fatto da cornice alla sfilata di Dior, oppure il Castel, il celebre locale della Ville Lumière per rivivere una notte parigina con Chanel.

Ma questo è stato solo un assaggio. Sei pronta a lasciarti conquistare dalle nuove tendenze parigine? Ecco per te recensioni delle sfilate che ci hanno colpito di più!

Chloé

Una notte di stile nelle strade parigine, là dove va in scena il prêt-à-porter firmato da Gabriela Hearst che debutta nel mondo di Chloé. Là dove trionfano le nuance calde della terra, dal beige al marrone al camel, e non solo. Anche le fantasie proprio come le righe colorate che si alternano al nero, misterioso e notturno (adatto quindi all’occasione). La collezione per l’autunno inverno 2021 2022 vede come protagonista l’anima folk segnata proprio dalle frange che decorano i capi e le borse, maxi come una valigia o midi da portare a tracolla. Via libera agli abiti, specie quelli lunghi, in cashmere, alle mantelle con cui avvolgersi e proteggersi dal freddo, ai montoni e completi gonna in pelle e pullover. Uno stile casual, insomma, in cui la donna mostra tutta la sua sicurezza.

Givenchy

Le atmosfere dark fanno da sfondo al corto scelto da Givenchy, e in particolare al nuovo direttore artistico Matthew Williams, per mostrare la nuova collezione. Al ritmo incessante della musica techno sfilano le modelle con i look più grintosi che mai. Il colore dominante non poteva che essere il nero, per gli abiti lunghi che riportano i loghi della maison (con effetti see-through e accessori dall'allure moderna). Pantaloni e pellicce corte, blazer e cappotti in pelle total black. Il bianco, il non-colore per eccellenza, lascia spazio al beige, al panna e a uno stile bon ton con pellicce dai toni pastello e longuette raffinate.

Giambattista Valli

Maxi fiocchi decorano gli abiti, rouches e volant impreziosiscono bluse, giacche in tweed, perle fra i capelli. Ecco l'eleganza bon ton di Giambattista Valli che a Parigi porta in scena il cuore della città eterna. Il risultato? Una liaison inconfondibile di stile ed eleganza oltre ogni misura. La palette cromatica spazia dal bianco al nero, al rosa chiarissimo alle fantasie fiorate. Al tweed si alterna il tulle (tratto distintivo della maison!), agli abiti corti e alle longuette i pantaloni a sigaretta. E poi maxi maniche a sbuffo, effetti vedo-non-vedo e le paillettes dorate a impreziosire gli outfit.

Christian Dior

C'era una volta... inizierebbe proprio così un racconto sulla sfilata che Maria Grazia Chiuri ci propone per la nuova collezione di Dior. La designer infatti ha scelto come ambientazione proprio la fiaba per narrare una storia fatta di stile e di eleganza in cui la personalità della donna è la vera protagonista. A fare da sfondo la Sala degli Specchi del Palazzo reale di Versailles. Fra ballerine, principesse, streghe si alterna il gusto bon ton agli elementi più moderni, dagli abiti in tulle ai jeans. Dalle monocromie alle fantasie come quelle animalier. E poi tanto pizzo e macramé.

Balmain

Allacciate le cinture, state per fare un viaggio nella moda con Balmain che per l'autunno inverno 2021 ha voluto ambientare la sua collezione proprio in un capannone dell'aeroporto francese, con annesso velivolo Air France 777. E lo stile va ad alta quota: l'abbigliamento casual con pantaloni cargo e piumini si alterna all'eleganza dei long dress con le rouches. Trionfa il verde in tutte le sue possibili gradazioni, non con qualche accenno ai colori pastello e al rosso e fucsia, con completi pantaloni pullover e giubbotto. Uno stile che tocca la luna, letteralmente.

Chanel

Castel, il celebre locale della Villa Lumière di Parigi diventa lo scenario perfetto per mostrare la nuova collezione di Chanel che porta la firma della stilista Virgine Viard. I protagonisti sono i contrasti tra i volumi e i materiali. Via libera quindi ai cappotti in tweed abbinati agli stivali voluminosi in ecopelliccia, i tailleur dallo stile classy che si alternano al mood sporty delle tute da sci trapuntate. Che diventano subito athleisure, in abbinamento a un paio di sandali o di décolleté.

Miu Miu

Anche con Miu Miu si va molto in alto, più precisamente in cima alle montagne di Cortina D'Ampezzo. Uno scenario incredibile e voluto fortemente da Miuccia Prada per lo show-sfilata dal titolo "Miu Miu Mountain Club". Avanti dunque alle finte pellicce teddy-bear, a berretti da sci e maschere. L'abbigliamento sportivo si alterna all'eleganza proprio grazie ai tessuti come il raso e con le nuance pastello degli abiti sottoveste.

Louis Vuitton

Sulle note di Around The World dei Daft Punk le modelle sfilano a ritmo incessante nientemeno che al Louvre. Il direttore artistico della maison, Nicolas Ghesquière ha scelto questa ambientazione così suggestiva per "mostrare" la nuova collezione autunno inverno 2021 2022. Avanti alle gonne in tulle abbinate alle maxi felpe, ai mini dress a fantasia, vincono anche i capispalla fra giubbotti corti e cappotti. In un gioco di volumi, tessuti, colori e fantasie.