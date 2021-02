Al via Milano Moda Donna (in versione “phygital”): le sfilate per l’AI 2021 raccontate in diretta

S egui in diretta con noi tutte le tendenze per la stagione fredda, direttamente dalle pedane meneghine. Prendi appunti e segna nella tua wishlist i capi e gli accessori must have che dovrai avere assolutamente (specie se sei una vera fashionista!).

C'era una volta Milano, il cuore della moda italiana e del Made in Italy. E c'è ancora a stupire il suo pubblico e a fare breccia tra le fashioniste! È una storia fatta di tradizioni e collezioni sempre diverse...Che sono pronte a conquistarti anche per l'autunno inverno 2021 2022. Fra colori e tessuti, linee classiche e contemporanee. Per una donna che non rinuncia alla sua femminilità ma è comunque pronta ad addentrarsi nella giungla urbana...Con stile!

Inclusione, diversità, sostenibilità, narrazione, digitalizzazione...Sono le parole chiave di questa edizione che vede ben 124 appuntamenti in calendario. E quest'anno si fa ancora più "digital". Anzi "phygital". Sì, perché la pandemia ha trasformato (letteralmente!) il modo di presentare le varie creazioni, con sfilate in via digitale e a porte chiuse.

Tante le novità di questa edizione: tra nuovi brand che fanno capolino presentando le proprie collezioni e grandi nomi come Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana, Valentino - solo per citarne alcuni. Ma anche assenze proprio come nel caso di Versace che ha annunciato la sua presentazione in via digitale il 5 marzo e Gucci che invece ha scelto di mostrare le sue creazioni proprio a ridosso della loro messa in vendita.

Sei pronta a lasciarti conquistare dalle nuove tendenze? Ecco tutte le nostre recensioni!

Scene di vita quotidiana... da Missoni

"Look Right Through Me". È questo il titolo della sfilata di Missoni che ci porta, letteralmente, a vivere alcune scene di vita quotidiana dando così un messaggio di speranza per il futuro. E di ripartenza! L'obiettivo? Guardare il mondo attraverso lo sguardo della donna. E il suo stile, ovvio! Sulle note di "Mad World", celebre canzone dei Tears For Fears rivisitata da Jasmine Thompson, sfilano le modelle che ci mostrano la nuova collezione di Missoni per l'autunno inverno 2021 2022. Le celebri fantasie geometriche sono il tratto distintivo della maison. E non solo. In questa nuova collezione spiccano gli abiti, i midi dress con i lustrini ad esempio, o i long dress in stile cocktail. Lo stile elegante e raffinato si alterna al casual e al comfy con pantaloni cropped e joggers. La palette cromatica è variopinta: spazia dai colori della terra, marrone camel e beige, al verde, al total black. Non mancano gli accessori come le sciarpe o i capelli a tesa larga e basket. È un ambiente multidimensionale, sempre in via "phygital"...Ogni stanza racconta il suo stile, sempre diverso...Sempre originale.

L'eleganza minimalista di Alberta Ferretti

Tessuti pregiati e cura nei dettagli. Sono queste le principali caratteristiche della nuova collezione autunno inverno 2021 2022 di Alberta Ferretti. La designer non abbandona il classico schema della sfilata su pedana per mostrare tutte le sue creazioni, declinate principalmente nei colori scuri. Avanti dunque al total black, misterioso e affascinante, diventa prezioso sugli abiti a sirena in pizzo e su quelli in tulle ad esempio. Il nero lascia spazio al marrone e al verde, non mancano le tonalità metalliche come l'oro più prezioso. La femminilità si alterna al manlike specie nei completi giacca e pantalone a vita alta. È un mix & match di tessuti e materiali, alcuni raffinati altri grintosi proprio come i pantaloni, le camicie e le giacche in pelle. E poi gonne lunghe su morbidi pullover...Fra i tessuti spicca anche il velluto che viene mescolato e abbinato proprio ai capi in pelle. Protagonisti di questa collezione sono i capispalla: dalle giacche corte con dettagli in pelliccia ai cappotti lunghi in stile vestaglia. A completare i look ci pensano gli accessori come i maxi orecchini gold, i cappelli a tesa larga e le maxi borse da portare a braccio.

Fendi ci porta nel futuro...Con stile!

"She is...", "embrace the future"...Sono queste le parole che ricorrono sempre più spesso nella sfilata di Fendi. L'obiettivo? Abbracciare il futuro, ma farlo con stile! Via libera quindi a una collezione che spazia dai capi iper femminili al manlike, creando quindi una contaminazione irresistibile. Il direttore creativo della maison, Kim Jones, ci porta quindi in un mondo in cui la donna è sempre più sicura di sé, lanciando messaggi positivi e di ripartenza. È questo in sostanza il fil rouge delle nuove creazioni declinate nei colori più chiari (dal bianco cocoon al rosa cipria e pastello), agli scuri come il nero. Senza contare che la palette cromatica si arricchisce ancora di più con le nuance della terra, dal marrone al camel. Non mancano le fantasie, specie quelle pitonate. Le gonne midi si alternano ai pantaloni a vita alta, i tailleur ai midi dress dal gusto minimale. Non manca proprio nulla, anche per quanto riguarda i tessuti e i materiali scelti. Dalla morbida pelliccia alla seta. Grande importanza hanno anche gli accessori come gli stivali alti in pelle (alcuni moncolore altri animalier), le tote bag, le borse che sembrano valigie, gli orecchini lunghi in oro.