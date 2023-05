V aligia delle vacanze all'orizzonte: è ora di fare un check ai nostri bikini e interi dell'anno passato e investire in un nuovo modello, magari classico e sempre attuale come il costume nero

Costume nero: l'intero è il più chic della spiaggia

Se fino a qualche anno fa, veniva preso in considerazione solo dopo una certa età, oggi l'intero ha delle fan anche tra le più giovani. Un po' perché è così versatile che si può usare anche fuori dalla spiaggia come top sopra un paio di jeans, un po' perché disegna una silhouette così pulita da farci sentire subito eleganti anche bordo piscina. Per chi non ha mai sperimentato il monopezzo, l'estate 2023 è una buona occasione per provare quello più di tendenza: il costume nero. L'abbiamo visto sfilare sulle passerelle parigine di Marine Serre: allure sportiva, cut-out nei punti giusti e l'immancabile luna rovesciata, simbolo della griffe. Ma anche in versione trikini da Mônot, il marchio dello stilista libanese Eli Mizrahi che piace tanto alle celebrity come Demi Moore, Shailene Woodley, Chiara Ferragni e Zendaya.

Marine Serre - Foto Launchmetrics/Spotlight

Mônot - Foto Launchmetrics/Spotlight

Gli interi neri: dal minimal al sexy

Scolli a V, più o meno profondi, spalline sottili magari impreziosite da perline, scolli all'americana, tagli strategici e tessuti tecnici o leggermente goffrati. Il costume nero intero è in continua evoluzione, proprio perché il suo fascino non tramonta mai, anzi si adegua ai tempi con scollature di ogni genere, sgambati, ma anche sgambatissimi, e per chi ha voglia di glam, ci sono anche quelli che si accendono di strass e paillettes.

Intero di tessuto jacquard che si asciuga rapidamente, Pompea (39,99 euro)

Minimal e raffinato, Max Mara su mytheresa.com (165 euro)

Trikini, Yamamay (59,95 euro)

Costume intero con spalline regolabili, Triumph (60 euro)

Spalline incrociate, Bea Studio (180 euro)

costume neroIl costume intero Mio è in tessuto tecnico, Norma Kamali su mytheresa.com (150 euro)

Profondo scollo a V decorato con cristalli, La Reveche (300 euro)

Con perline sulle spalline, H&M (19,99 euro)

Con scollo all'americana, Hunza G su mytheresa.com (190 euro)



Costume nero: voglia di bikini

Per le irriducibili del due pezzi e amanti del nero, ci sono tanti stili da provare per l'estate 2023. Con top a canotta e mutanda alta, leziosi con passamaneria, scintillanti con paillettes allover. Il nostro consiglio è di partire sempre da un modello semplice che non ci stancherà mai e scegliere un reggiseno che valorizza le forme: a triangolo sta bene a chi ha il seno piccolo, quello a fascia per chi ce l'ha medio, nel caso invece di taglie abbondanti non è tanto la forma quanto la costruzione del top a fare la differenza. Scelto il bikini, mettilo in valigia e sfruttalo anche fuori dall'acqua per un beach party o una cena in riva al mare abbinando il reggiseno a capi più urban come propone Giulia Gaudino scegliendo nella nuova collezione Oltre Beachwear (foto sotto). I costume da bagno diventa quindi un top a fascia (bellissimo questo modello strutturato, con delle piccole pences che creano un leggero movimento) che Giulia abbina a capi pratici ed eleganti come un blazer bianco e una gonna pareo.

Giulia Gaudino indossa la nuova collezione Oltre Beachwear

E ora non ti resta che scegliere il tuo bikini nero per l'estate.

Due pezzi con reggiseno sportivo (25,99 euro) e culotte (17,99 euro), Pompea

Bikini con applicazioni di passamaneria, Clara Aestas (240 euro)

Due pezzi con reggiseno a fascia con spilla rimovibile, Oysho

Bikini con brassiere con ricami di pizzo e paillettes, Kinda Swimwear (229 euro)

Da pin-up con reggiseno a triangolo e slip alto, Fisico



Bikini a triangolo in nylon stretch con dettagli Check, Burberry (450 euro)

Ha collaborato Cristina Nava