S i respira già aria d'estate in giro per le città e i luoghi di villeggiatura. Aprono corner temporanei e pop-up store in tutta Italia e non solo. E in ogni luogo si possono trovare collezioni speciali. Lo shopping è garantito



Nella boutique Spinnaker di Alassio, appena ridisegnata, ha aperto il pop up store di Alessandro Enriquez con tutti i suoi capi iconici. Ci sono gli abiti chemisier in viscosa e seta, le camicie unisex, le gonne a ruota e mini in duchesse luminosissima da abbinare a T-shirt e felpe grafiche. Stampe coloratissime a cui si aggiunge la collaborazione con l'artista Marco Lodola. Per l'occasione anche il Grand Hotel d’Alassio si è trasformata in una location à la mode con le carte da parati “limoni d’amour” della collezione Alessandro Enriquez by Jannelli&Volpi. Per festeggiare l'opening, una bellissima serata con cena pied dans l'eau e musica dal vivo con la bravissima Marianne Mirage.

Spinnaker - Via XX Settembre 45, Alassio

Shein: party e shopping a Ibiza

L'iconico pool party settimanale dell’ O Beach a Ibiza sarà sponsorizzato per la prima volta da Shein per tutto il periodo estivo fino al 20 ottobre. Nella stessa location si potrà fare shopping e acquistare le collezioni estive dell'e-tailer, comprese le capsule collection come quella firmata da Emily Miller. Ma non solo, Shein ha previsto anche una Hydration Station che fornirà acqua gratuita a tutti gli ospiti ogni venerdì, mentre nell'area VIP è prevista una fornitura di borracce di Shein che gli ospiti potranno portare a casa. Per l'opening-party tante celebrities e influencer da tutto il mondo.

O Beach - Carrer des Molí, 12-14, Ibiza, Spagna

Fino alla fine di giugno, la maison francese AMI Paris disegnata da Alexandre Mattiussi sarà ospitata con un pop up store da Tessabit, storico retailer del Lago di Como, negli spazi di Pike, il suo nuovo concept store. La griffe francese, con il suo cuore-logo rosso dalla facile riconoscibilità, conferma il suo stile rilassato e fashion e per l'estate 2023 presenta una collezione ispirata agli anni Sessanta, omaggio alla joie-de-vivre francese.

Pike - Via Regina, 22, - Cernobbio CO

Le espadrillas di Castañer a Milano

A pochi passi da Piazza Duomo, in corso Vittorio Emanuele II, un temporary store che unisce la tradizione del brand spagnolo e il savoir-faire milanese. Castañer ha infatti coinvolto e integrato gli artigiani della città come ceramisti, designer e artisti che, generazione dopo generazione, hanno mantenuto vivo l’artigianato locale e la moda slow-made, concept molto caro all'azienda spagnola. Materiali naturali definiscono la nuova location, specchio di uno stile raffinato e senza tempo, luminoso e materico come le creazioni Castañer.

Castañer - Corso Vittorio Emanuel II, 15 - Milano

Benetton Home & Fashion a Milano

Fino al 12 giugno nel temporary store si potrà acquistare la nuova collezione Benetton Home accanto alle creazioni di moda del brand. Le stampe pop e colorate di mele, ciliegie e pere che caratterizzano la collezione primavera/estate del marchio sono declinate sulla biancheria da cucina, bagno e zona notte, ma anche su piatti e tazze. Un'iniezione di energia e divertimento per dare carattere alla casa di chi ama i nuovi codici stilistici del direttore creativo Andrea Incontri. Fantasie vibranti, giocose abbinate a silhouette contemoporanee e accessori dalla forte personalità.

Benetton - via Capelli 1, zona Gae Aulenti, Milano