E leganti, raffinate, ma anche fantasiose. Ecco le scarpe da cerimonia della primavera-estate 2023 tra cui scegliere quelle giuste per i tuoi inviti speciali.

La moda insegna che sono gli accessori a creare il nostro stile. E nelle occasioni speciali, come matrimoni, comunioni, diciottesimi e feste danzanti, hai l'opportunità di creare dei look partendo dalle scarpe da cerimonia. E ammettiamolo, sono quelle di cui ci innamoriamo perdutamente e, una volta acquistate, indossiamo spesso, giorno e notte. Per la primavera/estate 2023 ci sono tanti colori, decorazioni, materiali sostenibili e forme sempre più originali e ironiche. Anche quando il dress code è elegantissimo, siamo libere di osare e indossare scarpe inaspettate, con tacchi scultura dalle forme più bizzarre. Noi donne abbiamo un panorama calzature infinito: ballerine super flat, Mary Jane, slingback con kitten heel, sandali con tacco stiletto, mules e tanto altro ancora. Ecco una gallery per aiutarci a scegliere le scarpe di tendenza, perfette per un'occasione speciale.

Scarpe da cerimonia: le mules

È un modo chic per definire la ciabatta, che sono tornate dagli anni '90 dopo un periodo silenzioso. Le mules sono super glam se scelte con tacchi di diverso stile e altezza, indossate di giorno o di notte, chiuse o aperte in punta. Super femminili e sempre di moda, stanno ai piedi di tutte le celebrity e influencer. Impossibile non averne una!

Mules argento da usare poi anche per le sere d'estate, Primadonna (59,99 euro)



Punta affilata e tacco alto a rocchetto sono un accessorio cult insostituibile, Tamaris

Elegantissime con dettagli oro, Malone Souliers (716 euro)

Basse ma colorate, Alessandra Milano

Ballerine, un'icona di stile.

Si amano o si odiano ma, sono simbolo di eleganza e semplicità per chi non ama svettare sui tacchi. Nascono nella notte dei tempi come scarpe da ballo ma, è Madame Repetto che le ha rese celebri nel 1956, creando il modello Cendrillon per la mitica Brigitte Bardot che le indossò nel film "E Dio creò la donna". A seguire fu la volta di Audrey Hepburn in "Cenerentola a Parigi" che con le ballerine di Ferragamo, il tubino nero e i pantaloni Capri, divenne un simbolo eterno di eleganza. Da lì in poi le ballerine furono ai piedi di tutte le star di Hollywood, del jet set internazionale e di tutte le ragazze. Ancora oggi.

Ballerina Tod's, foto Launchmetrics

Il candy pink è semplicemente "wow!", Jimmy Choo (625 euro)

Oro con cinturino alla caviglia, Bata (64,99 euro)



Le scarpe a rete questa estate saranno le più glamour, Fabio Rusconi (189 euro)

Rosa cipria, un classico per una cerimonia elegante, Pittarosso



Perfetta per un look stile navy, Steve Madden

Con cavigliera gioiello, Gioseppo

Scarpe da cerimonia: sandali, l'estate ai piedi.

Sono le prime scarpe inventate dall'uomo, indossate sin dagli antichi egizi. Lasciano scoperto il piede in parte oppure tutto. Il loro tacco può essere flat o stiletto vertiginoso. Sono di cuoio, di tessuto, Pvc. Possono essere semplici ma anche sparkling, realizzati con colori sgargianti e decorazioni gioiello. E tutti i sandali hanno un nome: capresi, alla schiava o da gladiatore, cage sandal, alla pescatore, minorchine, con gli occhi e francescani. Consiglio di stile: se ami i sandali gioiello, preferiscili per la sera, ma se proprio non è puoi fare a meno di giorno, allora che i decori siano piccoli.

Sandalo gioiello, Alexandre Vauthier (foto Launchmetrics)

I sandali con tacco scultura per eccellenza, Ferragamo

Tacco a blocco e colore, Primadonna

Con dettaglio in metallo, Valleverde

Zebrato con tacco a rocchetto, Alessandra Milano

Praticamente invisibile, Jeffrey Cambell

Sandalo gioiello alla schiava, Steve Madden

Sandalo da gladiatore con zeppa, Valentina Rangoni

Zeppa, colore e decorazioni, Emanuélle Vee

Oro con tacco alto e comodo plateau, Chie Mihara

Un colore deciso crea l'outfit, Gianvito Rossi

Chiamami Mary Jane

Il loro nome nasce da un fumetto del 1900. Erano le scarpe da bambini con la punta tonda che si allacciavano con un cinturino. Nel corso della loro storia ebbero un successo strepitoso e nei Roaring Twenties divennero gioielli ai piedi delle donne che ballavano il Charleston. Poi negli anni '90 le subculture punk e goth le trasformarono con platform, scritte e borchie. Infine la moda Lolita, molto popolare in Giappone, le ha proposte con gonneline corte e calze al ginocchio. Non c'è stagione in cui non vengano riproposte in modo originale. Ecco le nostre scelte per la primavera/estate 2023.

Rosa baby, Chie Mihara (248 euro)

Vertiginosamente glamour, le pump con plateau x Emily in Paris, Malone Souliers (825 euro)

Rosse come quelle indossate da Judy Garland nel Mago di Oz, Jeffrey Cambell