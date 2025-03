Se ne potrebbero elencare tantissime, di circostanze in cui il cibo ha calcato le più prestigiose passerelle: si pensi a quando la top model Kate Moss sfilò mangiando un gelato durante il fashion show della collezione Vivienne Westwood primavera-estate 1995. Circa trent’anni dopo, è stata la mela envy™ a sfilare durante l’edizione della Milano Fashion Week da poco conclusa, complice il progetto envy™ Passion Week nato dalla collaborazione con Istituto Marangoni Milano Design e Marco Rambaldi. Lo stilista italiano, fondatore della sua omonima casa di moda, è stato scelto per envy™ da Vogue Italia per dare forma e vita a un progetto di grande spessore a sostegno dei talenti emergenti.

Il progetto ha coinvolto sessanta studenti dei corsi di Product e Visual Design di Istituto Marangoni Milano Design, cimentatisi nella creazione di quella che in passerella si è confermata essere la nuova tendenza accessori della moda autunno-inverno 2025-2026: il portamela. Come portare sempre con sé la mela envy™ se non con un accessorio glamour e stilosissimo? È la domanda a cui hanno provato a dare risposta i sessanta studenti coinvolti, ognuno attraverso il proprio lavoro.

La nuova tendenza accessori da scoprire subito: il portamela envy di Mahra Mustafa

A vincere è stata la studentessa Mahra Mustafa con la sua opera envy™ my bag. Dal bozzetto alla passarella, il portamela ha sfilato al Mercato Floricolo di Milano proponendosi come nuova tendenza accessori della collezione Marco Rambaldi autunno-inverno 2025-2026, chiamata Memoria Futura. Impreziosito da un intarsio dorato che riproduce la mela stilizzata come fosse un logo, il portamela di Mahra Mustafa si caratterizza per il design a metà strada tra una minibag e un meraviglioso charm. Il design era stato inizialmente concepito in modo molto minimalista, ed è stato poi arricchito da un intreccio di fili che ricorda proprio l’estetica di Marco Rambaldi.

Foto courtesy envy. I vincitori.

In passerella alla MFW, l’accessorio è stato indossato dalla modella e cantautrice Giulia Petronio, il cui look ne ha evidenziato la grande versatilità. «L’opera che ha sfilato in passerella assieme alle mie creazioni unisce l’eleganza a un guizzo creativo sorprendente, proprio come la mela envy™ – ha spiegato Marco Rambaldi – Il progetto envy™ Passion Week ha portato una ventata di creatività, energia e originalità. Grazie all’eleganza e al design intrigante del portamela, envy™ ha dato un tocco speciale alla sfilata, ispirando il pubblico della Milano Fashion Week».

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marco Rambaldi autunno-inverno 2025-2026.

Foto courtesy envy/Antonio Giancaspro. La mela envy alla MFW.

Il legame tra la moda e la mela envy™

Cosa c’entra la mela envy™ con la moda? Marco Rambaldi ha concepito la sua collezione come un elogio della memoria, compresa quella sensoriale. Proprio come gli abiti sanno essere veicolo di un abbraccio dei sensi, così la mela envy™: un’esperienza quotidiana che con il suo gusto dolce e fresco coinvolge i cinque sensi, dalla polpa croccante al profumo aromatico e la buccia rossa e levigata. Il progetto envy™ Passion Week diventa così l’espressione non solo di una bellezza estetica, ma anche del talento e della quotidianità reinventata. Il tutto, attraverso un nobile intento rispettato dalla vincitrice Mahra Mustafa: fondere design e gusto in una contaminazione che ricorda mementi dolci e piacevoli.