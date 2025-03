Con la primavera in arrivo avrai probabilmente ben poca voglia di pensare (ancora) a giacche e cappotti, ma la Milano Fashion Week è appena terminata e sulle sue passerelle abbiamo visto sfilare le collezioni moda autunno-inverno 2025-2026 che già ci indicano la strada verso ciò che indosseremo nella prossima stagione fredda. Tra capispalla, gonne, vestiti e colori di tendenza, abbiamo fatto il punto su 7 tendenze da conoscere subito. Per non farci trovare impreparate quando sarà il momento, e per sognare (a occhi aperti) anche un po’.

1. Milano Fashion Week: il montone è la giacca del prossimo autunno

C’è voglia di comfort e anche di volume, e quale capo migliore per avere entrambe le cose se non con una caldissima giacca in montone? Lo shearling figura tra le tendenze moda autunno-inverno 2025-2026 e si indossa con tutta la nonchalance del caso. Guida allo styling: il trucchetto (di stile) è nell’abbinamento ton sur ton del colore, come insegnano Max Mara, Luisa Spagnoli ed Ermanno Scervino. Insomma, la giacca si sfoggia en pendant con maglie dolcevita, vestiti e stivali.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ermanno Scervino autunno-inverno 2025-2026.

2. Le pellicce sono tornate (e si scelgono finte)

Stando ai dati condivisi da Tagwalk, le pellicce protagoniste di questa Milano Fashion Week hanno registrato un incremento del +996%. Una percentuale da capogiro. Ma anche un fenomeno interessante, soprattutto a fronte di quella che è la crisi del lusso di cui tanto si sta parlando. L’importante è prediligere la direzione consapevole che l’industria della moda ha già preso da molto tempo: pellicce sintetiche. Proprio come le abbiamo viste in passerella nella collezioni moda autunno-inverno 2025-2026, nel formato giacca o cappotto, monocromatiche o stampate. E persino in stile yeti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Aniye Records autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Antonio Marras autunno-inverno 2025-2026.

3. I vestiti trasparenti della moda autunno-inverno 2025-2026

Uh-là-là, facciamo spazio alla sensualità. Le collezioni moda autunno-inverno 2025-2026 ci guidano verso sofisticati effetti vedo-non-vedo, graziati (o meno) dalla presenza della lingerie. Le più audaci e sicure di sé si lascino guidare dalla rivendicazione del #FreeTheNipples come suggerisce la camicia rosa di N°21, chi ha voglia di giocare con le trasparenze punti invece sulla stratificazione dell’intimo giusto con i vestiti see-through. Parola di Dolce&Gabbana.

Foto Launchmetrics/Spotlight. N°21 autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce&Gabbana autunno-inverno 2025-2026.

4. I maglioncini di lana della moda autunno-inverno 2025-2026

Una coccola già solo a guardarli, figuriamoci a indossarli. I maglioncini di lana delle collezioni moda autunno-inverno 2025-2026 lanciano un messaggio forte e chiaro: basta opzioni monocromatiche (che sia arrivata la fine per il quiet luxury?). Meglio sperimentare gli abbinamenti delle nuance, come succede in passerella da Etro, dove il verde incontra il giallo, il celeste, il burgundy e il bianco. E poi c’è Moschino, che ci esorta a canalizzare il nostro spirito più giocoso con un maglioncino rosa con fantasia coloratissima. J.Salinas fa del knitwear un’opera d’arte: il maglioncino diventa un vestito corto, con tanto di maniche a palloncino.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Moschino autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. J.Salinas autunno-inverno 2025-2026.

5. Le gonne midi della moda autunno-inverno 2025-2026

La silhouette è quella al ginocchio, da qui non si scappa. È sempre Tagwalk a farci sapere che le gonne midi hanno registrato un aumento del +93% sulle passerelle della Milano Fashion Week. Stiamo forse per accantonare momentaneamente le miniskirt? Le tendenze sfilate, nel frattempo, ci dirottano sulla gonna rossa (come quella a sacchetto di Prada), le gonne in pelle (vedere Fendi che capolavoro ha creato!), e le gonne di jeans (che non passano mai di moda, e questo Elisabetta Franchi lo sa).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Elisabetta Franchi autunno-inverno 2025-2026.

6. Il ritorno del rosa pastello

Un incremento davvero piccolo, quello del rosa pastello, ma che comunque denota il suo ritorno in scena. Con il +6%, la nuance candy per eccellenza sblocca il ricordo dell’estetica #Barbiecore (ma non l’avevamo salutata?), che si esprime sulle passerelle della Milano Fashion Week attraverso la maglieria di Laura Biagiotti, lo slip dress di Fiorucci, il capospalla e gli stivali di Fendi. Come creare il perfetto look total pink? Con elementi materici a contrasto. Raso e latex, lana e pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Laura Biagiotti autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fiorucci autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2025-2026.

7. I cappotti con le cinture

Con il +191% di aumento in passerella, la moda autunno-inverno 2025-2026 ha decretato anche il ritorno dei cappotti indossati con le cinture. Avremo due possibilità: scegliere capispalla con cinture già presenti (come propone Daniela Gregis), oppure realizzare lo styling in modo autonomo. Quest’ultima è la strada percorsa da Bally, dove la cintura di pelle con una maxi fibbia metallizzata quasi ruba la scena.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bally autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Diesel autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Daniela Gregis autunno-inverno 2025-2026.

