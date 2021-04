Dall'intramontabile impermeabile in gabardine beige alle più ricercate versioni colorate e fantasiose: ecco i trench coat su cui puntare!

Eleva il tuo look primaverile con uno dei capi più intramontabili che ci sia! Di che cosa stiamo parlando? Ma del trench per la primavera estate 2021, che domande! Il must have per eccellenza, amato da entrambi i sessi, che ti conquisterà stagione dopo stagione per la sua versatilità.

E anche se oggi lo trovi in versione più elegante e raffinata, questo capo vede le sue origini molto indietro nel tempo. Deriva dall'inglese "trench coat", ovvero "cappotto di trincea". Il motivo? Nasce come cappotto militare d'ordinanza, proprio quello che indossavano i soldati. Dalla sua versione militare a quella elegante, però, è un attimo e darà quel tocco in più anche a un little black dress.

Il trench per la primavera estate 2021, insomma, è davvero iconico e non potrai fare a meno di averlo nel tuo armadio. Anche perché oltre a svoltarti l'intero look è un capo furbo che potrai indossare quando le temperature non sono così elevate e hai comunque bisogno di un capospalla per coprirti. Per un look chic e grintoso al tempo stesso, per muoverti nella giungla urbana anche in questo periodo di pandemia. Con un tocco deciso ma pur sempre trendy.

Il classico per eccellenza è naturalmente l'impermeabile in gabardine beige, ma potrai trovarlo finanche in altri colori e fantasie. Dalla linea classica o con le maniche a sbuffo o le cinture particolari. Dopotutto è un vero e proprio alleato nei giorni di pioggia e lo indosserai con molteplici look, casual con le t-shirt, i jeans e un paio di sneaker. Ma non solo. Anche con un abito elegante e le décolleté. Oltre che nella sua versione più rock sfoggiandone ad esempio uno in pelle e abbinandolo a un paio di ankle boots.

Ma questi sono solo alcuni suggerimenti su come potrai indossare il tuo trench preferito. Non ti resta che seguire i nostri consigli su come abbinarlo per un outfit davvero di tendenza.

Dai uno sguardo alla nostra selezione e scegli il trench per la primavera estate 2021 che fa per te!

Pulled trench

Non solo linee classiche ma finanche moderne. Il trench si trasforma subito in un capo di tendenza grazie ai dettagli che fanno la differenza. Un esempio? Le asimmetrie lo rendono unico. Prediligi i colori neutri o il classico beige, magari arricchito dalle fantasie come quelle check a quadretti.

Trench corto

Il trench è un capo passe-partout non ci sono dubbi. Nella sua versione più corta poi lo indosserai per look pratici e comodi. Ma non solo. Lo abbinerai facilmente anche a un outfit più chic, magari con una gonna o un abito e completando il tutto con un paio di stivali alti.

Trench vitaminico

Indossa uno dalle linee dritte per essere sempre al top, lo abbini praticamente ovunque dai tuoi amati jeans agli outfit più eleganti. Per fare l'upgrade di stile prediligi i colori vivaci come il fucsia o verde lime, per dare quel tocco di colore in più anche a una giornata un po' grigia.

Trench classico

Il classico è il passe-partout per eccellenza. In altre parole dalle linee dritte e dal tradizionale colore beige. Lo aggiungerai ai tuoi outfit seguendo la tua personalità! Perfetto con un completo blazer e pantalone da ufficio, diventa casual con un paio di jeans e gli stivaletti e glam invece con una minigonna e un paio di décolleté magari di un colore vivace come l'azzurro o il fucsia.

Trench bon ton

Il trench può svoltarti anche un look da matrimonio! Ebbene sì, un capo dalle origini militari diventa subito chic se lo scegli dalle linee dritte e dai colori pastello, ad esempio l'azzurro. Completa con un paio di scarpe con tacco e una pochette o una mini bag. Dai quel tocco in più al tuo outfit con i gioielli.

Trench in pelle

Grintoso. Non ci sono dubbi. Il trench in pelle è un capo must have che dovrai avere assolutamente con te specie per quei look dal sapore vintage che ricordano gli anni Ottanta, quando a imperare nella moda c'erano il denim, le borchie...e le giacche in pelle, ovvio! Per rendere ancora più grintoso il tuo look sfoggia un paio di stivali combat dalla suola carrarmato e una borsa a tracolla. Un outfit total black è sempre una carta vincente.

Trench color block

Perché scegliere un solo colore quando puoi averne due sfoggiando uno stesso look? Ad esempio con un trench color block nelle tonalità del grigio e bianco che daranno quel tocco grintoso anche al più sofisticato dei look. Indossalo con un paio di pumps e una borsa in tinta.

Trench rosa pastello

Per le donne romantiche via libera al rosa pastello che per la primavera estate 2021 è un must have assoluto. Così un capo generalmente grintoso può diventare chic proprio grazie a uno dei colori più dolci. Indossalo per spezzare un look casual, magari aggiungendolo ai tuoi jeans preferiti. Completa con un paio di stivaletti con il tacco e una borsa a mano.

Trench romantico

Da casual diventa romantico in un attimo. Specialmente quei trench che hanno le maniche a sbuffo e le decorazioni sul tessuto come un fiore ad esempio. Indossane uno beige e abbinalo a una camicia azzurra e un paio di jeans. Completa con una borsa tote o una mini bag e le immancabili scarpe con il tacco e le applicazioni gioiello.

E adesso che ti abbiamo svelato i modelli e i colori di tendenza, mettiti comoda, sfoglia la gallery e scopri tutti i trench must have da indossare in primavera!

Trench in versione lunga fucsia (ALBERTA FERRETTI) Trench romantico dalla linea ampia sul fondo (ASPESI) Trench dalle linee asimmetriche rosa (BOTTEGA VENETA) Trench doppiopetto beige (COACH) Trench color block beige e nero (CULTURE) Trench romantico rosa con fiocco (EMPORIO ARMANI) Trench romantico verde pastello (FOREVER NEW) Trench doppiopetto azzurro (HARRIS WHARF LONDON) Trench dalle linee classiche beige (LEVI'S) Trench lungo rosa corallo (MARC CAIN) Trench rosa lungo dalla linea romantica (MARELLA) Trench corto grigio (MAX & CO.) Trench dalla linea classica beige (MOTIVI) Trench romantico rosa dalla linea ampia sul fondo (MSGM) Trench doppiopetto beige (PATRIZIA PEPE) Trench lungo doppiopetto rosa (PRADA) Trench doppiopetto azzurro (RED VALENTINO) Trench bicolore rosa corallo e panna (REMAIN) Trench in pelle nero (STELLA MCCARTNEY) Trench corto doppiopetto rosa (STRADIVARIUS) Trench dalla linea romantica beige con maniche a sbuffo (ZARA) Trench doppiopetto rosa (TOMMY HILFIGER)