R ompete le righe! Sono simpatiche e irriverenti ma, prese per il verso giusto, si divertono anche ad avere un’aria bon ton. Scegli le tue preferite le tue preferite e allineati con la tendenza

Dire "righe" apre un mondo. Sì, perché questa indiscussa tendenza moda primavera-estate 2023 ha più di un volto: micro, macro, etniche, classiche... chi più ne ha più ne metta. Ecco la guida definitiva al diktat di questa stagione: da come indossarle a cosa acquistare, il nostro prontuario di stile racchiude tutti i look desideriamo sfoggiare già da subito.

Le righe micro

Sottilissime, distanti o vicine, le righe micro fanno davvero battere il cuore. Come si indossano? In passerella da Ermanno Scervino, la moda primavera-estate 2023 invita a sfoggiarle su abiti midi. Nella nostra selezione shopping troverai anche completi abbinati, scarpe e borse per un look impeccabile.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Ermanno Scervino primavera-estate 2023.

Giacca di raso millerighe, Cettina Bucca (€363)

Pantaloni di raso millerighe, Cettina Bucca (€231)

Maglia stretch di filato sostenibile, Max&Co. (€129)

Borsa di canvas (Nalì, €84)

Tronchetti di pelle, Paul Smith (€625)

In versione pigiama

Chi ha detto che non si possa uscire di casa - anche - in pigiama? Segreto di stile: la nonchalance. Per sfoggiare completi abbinati e sentirsi sempre al top, proprio come in passerella da Etro. Ti abbiamo riservato una selezione shopping ad hoc, un completo camicia e shorts per replicare il look. Scoprilo subito.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Etro primavera-estate 2023.

Pigiama di cotone, Verdissima (da €59)

Pigiama di cotone, Verdissima (da €59)

Le righe maxi

Di contraltare alle righe mini, ecco quelle formato maxi: le abbiamo viste sfilare nella collezione Burberry moda primavera-estate 2023, e ci sono sembrate davvero audaci. Abbiamo preso ispirazione da questa tuta jumpsuit con cut out per proporti pezzi shopping assolutamente "in linea".

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Burberry primavera-estate 2023.

Abito di cotone stretch, Fracomina (€119,90)

Maglia di viscosa con maxi righe, Luisa Viola (€139)

Gonna optical, Luisa Spagnoli (€135)

Le righe à la mariniere

Persino Coco Chanel le amava, lei che fu pioniera dello stile à la mariniere: nella collezione Celine di questa stagione, le righe tempestano maglioncini leggeri, abbinati a shorts blu navy. Divertiti a indossarli finché il clima consentirà, e quando farà troppo caldo... passa alla T-shirt (a righe).

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Celine primavera-estate 2023.

Maglia a coste, Motivi (€69,90)

Marinière di cotone, Petit Bateau (€85)

Maglia di lana merino con bottoni dorati, Tory Burch (€370)

In stile sporty

Come non amare le maglie polo in stile minidress? Gli orli si allungano fino a diventare dei vestiti corti, e a renderli speciali sono proprio le maxi righe. È lo street style a fornirci infine l'ispirazione per indossarli, sia con sneakers sia con stivali. Come rendere cool il look? Scegli colori energici.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight.

Polo bicolore, Piombo, in Ovs (€34,95)

Maglia rugby con colletto di twill, Gant (€150)

Abito di cotone con colletto a contrasto, Uniqlo x JW Anderson (€49,90)

Effetto rainbow

E arcobaleno sia! L'effetto rainbow colpisce nel segno di chi è a caccia di look dai colori vibranti, proprio come in passerella da AGR. Dimenticati di ogni logica, lascia che a guidarti nello styling sia l'istinto: più righe colorate ci sono, meglio è.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. AGR primavera-estate 2023.

Secchiello con volants e tracolla a catena, La Carrie (€209)

Mini abito di maglia plissettata, Lili Sidonio by Molly Bracken (€56)

Chemisier in popeline di cotone, Sfizio (€299)

Sandali a fasce di satin e strass, Pollini (€320)

Le righe etniche

Atmosfere boho-chic si concretizzano nei look primavera-estate 2023, proprio come annunciato dalla sfilata di Ulla Johnson. I tessuti hanno finiture matte, nappine completano gli orli. Ti proponiamo qui la nostra selezione per una mise impeccabile in cui le righe etniche sono massime protagoniste.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Ulla Johnson primavera-estate 2023.

Fascia di misto viscosa, Missoni (€290)

Kimono di lana e cashmere, Momonì (€340)

Borsa a mano di rafia, Pomandère (€204)

Righe effetto tie-dye

Le sfumature sono quelle tipiche e imprescindibili delle colorazioni tie-dye: ecco un'altra delle modalità attraverso cui prendono forma le righe. Il risultato finale sarà elegantissimo, molto più di quanto tu possa immaginare, vedere (per credere) le nostre proposte shopping.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Paul Smith primavera-estate 2023.

Abito lungo decorato di Swarovski, Des_Phemmes (€865)

Pochette di raso, Amato Daniele (€729)

Righe e crochet

Righe e crochet, crochet e righe. Evviva la maglieria, che ha sempre quel certo je ne sais quoi in fatto di sofisticatezza. Dritte oppure oblique, le righe ne sono protagoniste, amplificate nella loro bellezza proprio dalla texture degli abiti stessi. Prendi ispirazione dal look proposto in sfilata da United Colors of Benetton e divertiti a indossare i must-have di questa stagione.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. United Colors of Benetton primavera-estate 2023.

Abito di maglia a righe chevron con scollo americano, Molly Bracken (€56)

Pull tricot a righe multicolori, Marina Rinaldi (€259)

Shorts lavorazione uncinetto, Moi Pour Toi (€275)

Righe classiche e femminili

Le righe nella loro accezione più classica, ideali per tempestare vestiti, gonne e chemisier. Testati nello styling di questa fantasia anche in abbinamento con altre stampe, vedi ad esempio il cardigan a fiori: è di nuovo United Colors of Benetton a offrirti una fonte purissima di ispirazione.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. United Colors of Benetton primavera-estate 2023.

Abito smanicato di cotone con fusciacca, Emme (€119,90)