S copri la selezione dei migliori zaini da indossare per l’estate 2021: eleganti, sportivi ma anche cool. I modelli più hot del momento da acquistare con un solo click

Gli zaini per l’estate 2021 sono accessori imperdibili e bellissimi. Colorati, di design, comodi ma soprattutto di tendenza.

Che il tuo stile sia all’ultima moda dove gli accessori di tendenza non mancano o più classico, che tu stia cercando un modello sportivo o uno più elegante da abbinare a una camicia qui troverai le risposte ai tuoi desideri. Ti basterà solo un click per acquistare lo zaino più hot dell’estate da sfoggiare tra aperitivi e cene sulla spiaggia.

Vintage

Leggero, sottile e ti basterà indossarlo per un tuffo negli anni 80. Lo zaino Invicta è un vero must have per chi ama il vintage e, soprattutto, utile per chi vuole metterlo in valigia senza occupare troppo spazio. Da abbinare a un paio di mom jeans per un look davvero retrò.

Trasformabile

Da shopping bag a zaino e viceversa: le donne sono multitasking e sanno che è fondamentale trasformarsi in ogni situazione e in ogni momento. E questo zaino è un vero must infatti basta un solo movimento per trasformarlo da zaino per avere sempre le mani libere a bag da giorno.

Vitaminico

Il colore non può e non deve mancare tra gli zaini dell'estate 2021. Questo modello firmato Liu Jo abbina le sfumature corallo e una trama matelassé e piccole borchie oro e hardware oro con maxi logo. Come fare a dirgli di no?

Sportivo

Estate non è solo mare, ma per qualcuno lunghe passeggiate in montagna ma anche in città. Ovviamente non deve mancare uno zaino capiente e comodo dove riporre tutto ciò che può servire durante la giornata. Questo modello di Herschel è un vero must have e in turchese è davvero imperdibilile.

Grande classico

Un grande classico che non annoia mai, da abbinare a un paio di pantaloni a sigaretta e a una blusa leggera per l'ufficio o le ultime commissioni in città prima della partenza. Un modello classico da amare 365 giorni l'anno.

D'amare

Uno zaino d'amare e da mare: un modello a sacca leggero e cool da abbinare a un kaftano o un kimono leggero sopra il tuo costume preferito. Realizzato in stringhe di carta che riproducono fedelmente l'effetto della paglia, vero must degli accessori della stagione estiva.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.