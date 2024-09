Gli uomini che vogliono dare un po’ di brio alla loro vita sessuale farebbero meglio a evitare il cibo piccante. Secondo gli urologi della University of South China il suo consumo abbasserebbe il livello di testosterone, aumentando il rischio di disfunzione erettile. “Il nostro studio suggerisce che il consumo frequente di cibi piccanti può aumentare il rischio di disfunzione erettile, soprattutto tra i non fumatori”, affermano i ricercatori nel loro studio.

Leggi anche Disfunzione erettile, i rischi se lui sta troppo al pc

Cibo piccante e livelli di testosterone

Nella ricerca, pubblicata su Translational Andrology and Urology, gli studiosi hanno esaminato il ruolo della dieta e delle abitudini al fumo in circa 400 uomini con e senza disfunzioni erettili. I pazienti hanno compilato questionari dettagliati sulla loro dieta e stile di vita e hanno fatto valutare il loro stato di disfunzione erettile.

Si stima che più della metà degli uomini tra i 40 e i 70 anni soffra di un certo grado di disfunzione erettile. I fattori di rischio includono l’avanzare dell’età, il fumo, i danni ai nervi e condizioni come le malattie cardiache e il diabete.

I risultati mostrano che consumare cibo piccante più di tre volte a settimana è associabile a un rischio di disfunzione erettile 2,58 volte più alto. I risultati sono stati limitati ai non fumatori. Non è stato riscontrato alcun rischio aumentato nei fumatori che mangiavano cibo piccante, probabilmente perché il fumo stesso è un fattore di rischio per la disfunzione erettile, indipendentemente dal tipo di dieta.

Più cibo piccante si consuma, più bassi sono i livelli di testosterone. Chi non rinuncia al piccante sette giorni su sette ha livelli inferiori di circa il 12% rispetto a chi non ne mangia. «Quanto più è alta la frequenza con cui mangiano cibi piccanti, tanto più grave è la disfunzione erettile – affermano i ricercatori -. Le diete degli uomini con disfunzione erettile potrebbero dover essere modificate tenendo in considerazione l’impatto del cibo piccante».

Le conseguenze della disfunzione erettile sulle relazioni

Il campione di uomini sottoposti al test ha anche risposto a una serie di domande relative alle conseguenze della disfunzione erettile sulle relazioni, sulla salute e sui problemi psicologici. È emerso che più gli uomini mangiavano cibi piccanti, maggiore era il rischio di problemi coniugali.

Stesso risultato quanto a problemi relazionali con i consumatori abituali di cibo piccante. Secondo i ricercatori, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli uomini che consumano regolarmente peperoncini molto piccanti potrebbero essere inclini a essere irritabili. «Tendono spesso a sviluppare un carattere irritabile, che è incline a litigi e relazioni familiari disarmoniche», hanno affermato.

Commentando la ricerca, il professor Raj Persad, consulente urologo presso la Bristol Urology, ha affermato: «Questo è uno studio osservazionale interessante. Tra le considerazioni da fare c’è anche quella che coloro che mangiano più cibo piccante potrebbero avere una maggiore tendenza al diabete o a un BMI (indice della massa corporea) elevato, entrambi fattori che potrebbero essere implicati nella disfunzione erettile».