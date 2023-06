Gilda Sportiello allatta il figlio alla Camera: è la prima volta nella storia

I l piccolo Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento

Per il Parlamento italiano è un giorno storico: Gilda Sportiello è la prima deputata ad allattare nell'aula di Montecitorio.

L'ingresso del piccolo Federico

Il piccolo Federico, di soli due mesi, figlio dei deputati del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento. Essa consente alle deputate mamme di partecipare ai lavori parlamentari con i loro bimbi e di allattarli nell'emiciclo fino al compimento di un anno. Per l'occasione è stata allestita una postazione nell'ultima fila superiore dell'emiciclo.

Le tappe verso la storica giornata

Al risultato raggiunto a Montecitorio si è arrivati per tappe. Nel 2006, vicino alla tribuna stampa, venne allestita una prima saletta dedicata alla cura dei figli delle deputate. Più tardi, venne introdotta anche una nursery. Ora finalmente fa il suo primo ingresso in Aula una deputata con bebè in braccio.

"Da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici di allattare sul posto di lavoro, a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto". Commenta così la deputata del Movimento 5 Stelle che è entrata in Parlamento con il bebè in grembo, agganciato a un pratico marsupio bordeaux. "Nessuna mamma dovrà più essere costretta a interrompere l'allattamento per tornare al lavoro. È fondamentale che questa resti solo ed esclusivamente una scelta della donna", ha aggiunto.

Gli applausi di Montecitorio

"Finalmente abbiamo trovato il modo di lavorare in perfetto silenzio. Dal momento che da questa seduta fa il suo esordio in aula il piccolo Federico, figlio della collega Gilda Sportiello. Per la prima volta, con l'unità dei gruppi, è qui con noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico". Così il vice presidente della Camera, Giorgio Mulé, ha dato il benvenuto a Montecitorio al piccolo ospite. L'annuncio è stato accolto da un fragoroso applauso.