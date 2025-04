Arriva anche in Italia su Tinder l’opzione di «Verifica il tuo profilo». Questo passaggio, che coinvolgerà anche Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, aiuterà gli utenti a confermare l’autenticità dei loro profili, verificando foto e documento d’identità forniti. La piattaforma prevede di completare il lancio di verifica, già attivo negli Usa, Regno Unito, Brasile e Messico (dopo un test pilota iniziale in Australia e Nuova Zelanda), entro entro la fine dell’estate 2025.

Come funziona l’opzione «Verifica il tuo profilo»

Il nuovo processo di verifica richiede agli utenti di fornire un video selfie e un documento d’identità valido, come la patente di guida, il passaporto o la carta d’identità nazionale (dove consentito). Verrà controllata la validità del documento e verificata la data di nascita per garantire che l’utente abbia più di 18 anni. Se l’utente completa anche la verifica della foto nella stessa sessione, il sistema verificherà che il volto nel video selfie corrisponda sia alla foto sul documento che ad almeno una delle foto del profilo della persona. Questa funzione sarà accessibile dalla pagina del profilo dell’utente.

La spunta blu su Tinder

Gli utenti che completano solo la verifica della foto riceveranno ora un’icona a forma di fotocamera blu, mentre quelli che completano solo la verifica del documento riceveranno un’icona blu a forma di documento. Coloro che completano sia la verifica del documento che della foto riceveranno il segno di spunta blu.

Interazioni più sicure

«Siamo orgogliosi di rendere disponibile ‘Verifica il tuo profilo’ a un numero maggiore di utenti Tinder in tutta Europa – ha affermato Yoel Roth, responsabile della sicurezza di Match Group, società madre di Tinder -. Il nostro obiettivo è rendere le nostre app il metodo più sicuro e affidabile per conoscere nuove persone, e continuiamo a sviluppare strumenti per garantire interazioni più sicure sia online che offline. La risposta positiva a ‘Verifica il tuo profilo’ nel Regno Unito, in Australia e negli Usa ci conferma che questa funzione aggiungerà un valore significativo ai profili su Tinder»

«Le persone vogliono sentirsi sicure e fiduciose quando si connettono e comunicano con i propri match. Siamo entusiasti che Tinder stia offrendo agli utenti questa opzione aggiuntiva per confermare che il loro match sia la persona presente nel loro profilo«, ha dichiarato Pamela Zaballa, CEO di NO MORE, organizzazione globale che si impegna nella lotta alla violenza domestica e agli abusi sessuali.