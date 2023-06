L 'opinione delle avvocate sui reati per i quali potrebbero essere accusati i giovani YouTuber di TheBorderline. Intanto si chiede l'istituzione di un'Autority che regoli i filmati su web e YouTube

L’istigazione alla violenza o a comportamenti illeciti attraverso il web potrebbe diventare un reato vero e proprio. La proposta arriva dal Governo dopo la tragedia di Casal Palocco, dove il piccolo Manuel, di 5 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale per il quale sono ancora in corso accertamenti. Intanto il canale TheBorderline, di cui facevano parte i ragazzi responsabili dello schianto, ha chiuso.

Gli YouTuber hanno chiuso il canale TheBorderline

Nell’ultimo messaggio postato sul web i giovani spiegano che «l’idea era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda – proseguono - che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio». Poche parole, quindi, da parte degli YouTuber che non si sono detti pentiti, ma presumibilmente avrebbero agito sotto consiglio dell’avvocato. Di certo se si dovesse confermare che i giovani che si trovavano sul Suv stavano filmando la folle corsa per postarla sul proprio canale YouTube, anche la loro condotta potrebbe aggravarsi. Al momento, infatti, c'è l’accusa di omicidio stradale per il solo conducente del bolide, la Lamborghini noleggiata appositamente dagli youtuber per la loro challenge online. Ma cosa rischiano gli amici? E perché quei video erano online, nonostante il rischio di emulazione?

Che responsabilità hanno i passeggeri YouTuber?

Ora, dunque, ci si interroga sul ruolo di chi era a bordo del bolide noleggiato a 1.500 euro al giorno. Il fascicolo aperto sul caso dal procuratore aggiunto Michele Prestipino vede come unico indagato Matteo Di Pietro, il ventenne al volante, ma la posizione degli altri tre (la ragazza pare non fosse a bordo), resta al vaglio degli inquirenti. Per Di Pietro si ipotizza il reato di omicidio stradale. Ma che ruolo e responsabilità (quantomeno morale) hanno avuto gli altri ragazzi che erano in macchina con lui e che presumibilmente filmavano la corsa per postare il video su YouTube e ottenere visualizzazioni? Si può ipotizzare un concorso nel reato? «Purtroppo non c’è giurisprudenza univoca su questo, perché sono casi rari e nuovi», spiega l’avvocato Marina Marraffino, specializzata in ambito web e minori.

Gli altri reati ipotizzabili

«Il concorso in omicidio stradale potrebbe essere configurabile per gli Youtuber che erano in auto, per via del loro contributo morale, se dovesse essere confermato dai video realizzati durante l’azione. È un’ipotesi reale, per il solo fatto di essere stati presenti a un'azione che implica un dolo. In più potrebbe esserci l'aggravante di aver saputo che chi guidava era sotto l'effetto di sostanze o se lo erano anche loro stessi, ma questo non lo sappiamo e dobbiamo aspettare di vedere quali siano gli elementi raccolti e al vaglio degli inquirenti», spiega Roberta Cantoni, avvocato penalista a Milano e Monza. «Non sembra ci siano gli estremi per ipotizzare l’istigazione, invece, perché la norma prevede che questa debba avvenire pubblicamente. In questo caso, però, non occorre neppure farvi riferimento perché è già stato ipotizzato l’omicidio stradale». Esistono, però, altri aspetti che possono essere valutati: «Si potrebbe ipotizzare il “concorso nel reato colposo”, se davvero gli YouTubers stavano filmando e istigavano a guidare a forte velocità. Oppure secondo me si potrebbe anche considerare il comportamento del conducente come un dolo eventuale. È quello che si in gergo è definita come “accettazione del rischio”: la Cassazione è già intervenuta diverse volte in casi di dolo eventuale o colpa cosciente, che frequenti nei sinistri stradali, specie con soggetti sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, come pare che sia accaduto anche in questo caso». Di fatto è il caso di chi si mette alla guida in una condizione che oggettivamente potrebbe causare un dolo, o di chi a maggior ragione è in auto come passeggero e ha la consapevolezza di compiere un’azione pericolosa per se e per gli altri. «In aggiunta – spiega Marraffino - in questo episodio c’è anche l’uso del cellulare con tutte le sue conseguenze. Quindi potrebbe esserci un’ipotesi di dolo eventuale per chi guidava. Ho la sensazione, comunque, che la posizione degli altri ragazzi sarà ritenuta marginale. Occorre vedere cosa emergerà dalle analisi dei cellulari: astrattamente potrebbero essere coinvolti, ma tutto dipenderà da cosa si scoprirà dai rilievi», osserva Marraffino, che però punta l’attenzione anche su un altro aspetto.

Gli Youtuber non dovrebbero poter lucrare con video pericolosi

«La questione vera e più grave è che quel video, come quelli analoghi, non doveva stare su YouTube. Questo era già oggetto di una nostra proposta di legge – spiega Marraffino, che è anche legale di Terres des Hommes, che si occupa di difesa di minori – Sono anni che diciamo che dovrebbe esserci un’Autorità garante per le Telecomunicazioni digitali, specie a tutela dei minori. Il sistema è sbagliato alla fonte: gli Youtuber non dovrebbero poter lucrare pubblicando video pericolosi». «Personalmente fa rabbia pensare che questo era nella nostra proposta di legge che non solo non è stata approvata, ma neppure discussa. Ora emerge il problema. Video del genere, come quelli realizzati dagli Youtuber, non andrebbero mai in onda in tv: su YouTube addirittura possono esserci banner pubblicitari su filmati così pericolosi, che quindi sono fonte di guadagno. È assurdo, è ora che ci sia una regolamentazione. Quel video e quei video analoghi non dovevano essere sul web», prosegue Marraffino. È lo stesso legale a ricordare come l’AGCOM, l’Autority per le Comunicazioni, abbia sanzionato la Rai con 170 mila euro di multa «per molto meno» o abbia emesso sanzioni per la pubblicità su Instagram, «Qui, invece, nessuno interviene quando pubblichi un video in cui stai 50 ore alla guida creando pericoli per gli altri», aggiunge l’avvocato.

La nuova proposta di legge

Ora si parla di una proposta di legge da parte dell’esecutivo, nell’ambito della riforma Nordio della Giustizia. A spiegarlo è stato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari (Lega): «Il contrasto alla produzione e diffusione di video che esaltino condotte illegali è uno dei punti qualificanti» di un disegno di legge esistente. Si tratta di quello “anti baby gang” che aveva fortemente voluto il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Adesso, sulla scia dei fatti di Roma che hanno sollevato pesanti interrogativi sulle condotte online, si vorrebbe estendere la fattispecie di reato prevista per i minori a «tutte le condotte illegali che vengano riprese e celebrate attraverso l’uso dei social, benché compiute da persone adulte, da cui ci si aspetterebbe una maturità che evidentemente non è scontata», spiega Ostellari. L’idea, quindi, è di modificare l’articolo 414 del Codice penale, estendendo la fattispecie di reato a chi, a prescindere dall’età, «esalta condotte illegali» o «istiga alla violenza», proprio diffondendo sui social e canali web video che spingono a comportamenti illeciti o borderline (come il nome del canale dei 20enni protagonisti dell’incidente di Roma, The Borderlines, appunto), per ottenere profitti dalle stesse piattaforme digitali.

Come evitare l’effetto emulazione

Il Governo correrebbe ai ripari, dunque, anche perché i dati indicano che il vero rischio è l’effetto emulazione. «La ratio dell’intervento – ha proseguito ancora Ostellari - è evitare l’"effetto moda” generato da chi compie bravate sul web». Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità condotto tra gli studenti tra gli 11 e i 17 anni, il 6,1% dei ragazzi ha partecipato almeno una volta nella vita a una sfida social pericolosa. Nello stesso tempo si torna a parlare di un innalzamento dell’età minima di accesso ai social stessi. Di recente lo aveva proposto l’Autorità Garante per l’Infanzia, ipotizzando i 15 anni, mentre nei giorni scorso è stato il gruppo Azione-Italia Viva a presentare alla Camera una proposta legislativa che preveda l’iscrizione a Facebook, Instagram, TikTok e altri social solo col consenso dei genitori per chi ha tra i 13 e i 15 anni.